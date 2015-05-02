Homify 360°: Дом из бетона

Архитектурный лофт загородных домов становится все более привычной и естественной для российских широт. Практичность и долговечность металлических и бетонных конструкций оправдывает ожидания владельцев. Ведь в России привыкли строить на века. Мастерская Grynevich Dmitriy презентовала миру проект бетонного дома. Это не просто дом – это платформа для жизни. Его архитектура, интерьерное проектирование, инженерно-техническое оснащение, подборка фактур и материалов позволяет пространству манятся вместе с пристрастиями и увлечениями хозяев дома. И лишь атмосфера бетонного дома неизменна . В нем царит превосходство духовного , внутреннего и содержательного над привычным материальным «напоказ». В каждом сантиметре бетонной, каменной стены спрятана душа.
Пространство второго этажа приподнято над первым надежными сваями. Они, одновременно, и напольное основание в гостиной на верхнем этаже, и крыша для просторной террасы, с выходом в сад. Максимальное использование панорамного остекления – одна из составляющих формулы эргономики и экономики жилого пространства. При массивном, брутальном образе нет ни одной лишней детали – терраса сконструирована как «деталь дома», входная группа – открытое пространство, а стеклянные стены – источник дневного света, объема и воздуха интерьера. Внешний фасад, архитектурные данные дома претендуют на образ «кинопроектора», через который транслируют миру свои чувства и мысли хозяева дома.
Расположение дома относительно сторон света, продумано с точки зрения энергосбережения. Солнце встает на рассвете прямо в дом, словно густой апельсиновый сок, оно наполняет интерьер жизнеутверждающей энергией. На закате, солнце чуть слышно поет колыбельную, заполняя собой до последних секунд своей жизни все главные зон дома. Абсолютно герметичный дом, оснащен отличной вентиляцией, в нем всегда свежо и комфортно. Оснащение отопления и кондиционирования, горячего водоснабжения обеспечивают энергосберегающие технологии. «Платформа для жизни», мастерской Grynevich Dmitriy, открывает возможности свободы и стоит на страже покоя удобства своих владельцев.
Аскетизм интерьера бетонного дома, несколько отличается от самого принципа аскетичного образа жизни. Интерьерный аскетизм отказывается от декорирования в угоду тщательно подобранных концептуальных предметов. Как правило, все они авторские и дизайнерские. В каждом из них важно все от формы, цвета и ло собственного законного места в интерьере. Так, в главное самой большой части дома -гостиной все говорит о эстетическом вкусе хозяев дома. Обилие дерева, ни каких лишних деталей, минимум ярких цветов. Почти не заметна, но занимающая особое место имеет этническая керамика и скульптура.
В бетонном доме много серого, логично предположить, что здесь гармонично сосуществуют все 50 оттенков цвета и даже больше… Его властную натуру смягчает воздух, весь дом словно парит в воздушном пространстве. Это достигается благодаря архитектурному концепту, «open space» остеклению и многочисленным источникам света. Свет – по последнему интерьерному тренду и функциональный элемент, и предмет декора, нередко задающий тон и стиль интерьеру.
Лофт удивителен тем, что в нем при правильном подходе к декору, уживаются любые стилистические элементы современной классики, этники, эклектики и восточного интерьера могут гармонично вписаться, привнося уникальный характер и ключевой смысл жилому пространству.
В проекте мастерской Grynevich Dmitriy грубые, массивные,объемные и дерзкие формы и фактуры лишь усиливают тонкость и интеллигентную скромность атмосферы и ауры дома. Секрет в сочетании авторской идеи и новаторской мысли,вектор которых направлен на комфорт.