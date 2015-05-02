Homify 360°: Дом из бетона

Аскетизм интерьера бетонного дома, несколько отличается от самого принципа аскетичного образа жизни. Интерьерный аскетизм отказывается от декорирования в угоду тщательно подобранных концептуальных предметов. Как правило, все они авторские и дизайнерские. В каждом из них важно все от формы, цвета и ло собственного законного места в интерьере. Так, в главное самой большой части дома -гостиной все говорит о эстетическом вкусе хозяев дома. Обилие дерева, ни каких лишних деталей, минимум ярких цветов. Почти не заметна, но занимающая особое место имеет этническая керамика и скульптура.