Homify 360°: Дом в стиле Zen

Только в полном согласии с природой и внутренним умиротворением может поступать информационный поток «от сердца к сердцу». Законы « распускающегося лотоса» – это естественные законы природных стихий. Они же – «интерьерные стили» дома – воздух, огонь, земля и вода. «Интерьер воздуха» властвует на открытых территориях холла и гостиной, его потоки способствуют мыслительным процессом осознания и наполняют сердце размышлениями. Максимум света и простора – главная задача в создании интерьера воздуха . Для него использован «эффект сплошного всепроникающего света» на первом, гостевом этаже. Он достигается не только за счет окон. Планировка выполнена так, что большая гостиная, просторная кухня и каминная просматриваются почти полностью – от стены до стены.