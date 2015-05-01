Homify 360°: Дом в стиле Zen

Без каких-либо слов и текстов, «от сердца к сердцу», согласно буддистскому учению Zen, архитектурная Студия B&L вдохнула состояние
пробуждения лотоса в
атмосферу
пустого, аскетичного, бетонного дома.
В широком смысле Zen— это учение о просветлении, появившееся на основе буддийского мистицизма.
Учение Zen пришло из Индии в Китай, куда его принёс Бодхидхарма, и получило
дальнейшее распространение на Дальнем Востоке (Китай, Вьетнам, Корея, Япония).
Научные трактаты о бытие -гениальны как
мироздание. Они вписываются в любой отрезок времени и образа. В интерпретации
B&L учение нашло свое
пристанище в классической архитектуре
загородного дома. По всем канонам классицизма аурой Zen можно насладиться с
парадного входа с двумя лестничными пролетами. Его респектабельный внешний вид
с центральной архитектурной фигурой
эркера – полукруг, совершенно неожиданно раскрывается аскетичным и нарочито
примитивным внутренним напылением.
Только в полном согласии с природой и внутренним умиротворением
может поступать информационный поток «от сердца к сердцу». Законы « распускающегося
лотоса» – это естественные законы природных стихий. Они же – «интерьерные стили»
дома – воздух, огонь, земля и вода. «Интерьер
воздуха» властвует на открытых территориях холла и гостиной, его потоки способствуют
мыслительным процессом осознания и наполняют сердце размышлениями. Максимум
света и простора – главная задача в
создании
интерьера воздуха. Для него использован «эффект сплошного
всепроникающего света» на первом, гостевом этаже. Он достигается не только за
счет окон. Планировка выполнена так, что большая гостиная, просторная кухня и
каминная просматриваются почти полностью – от стены до стены.
Для самовыражения учения Zen на территории дома, авторы проекта B&L использовали пост минимализм. Отсюда, визуальные впечатления немногословной атмосферы в гостиной, с точно расставленными акцентами. Каждый из предметов мебели и декора: диван, камин, обеденный стол – включен в общую лаконичную идею. При этом ни один предмет не растворяется, в переходящих из одного в другое состояниях сердца, обладая собственным статусом и откликом души.
Для аккумулирования в пространстве дома символики четырех стихий: земли, воды, воздуха, огня, дизайнеры используют не только архитектуру, но и декорирование дома. Так, ’интерьер огня’, создан в зоне каминной. Мраморная поверхность дымохода усиливает зрительные эффект огненной мощности и власти, бесконечного движения наверх, к новым высотам. Идеи движения, вторит, и дизайн люстры в виде, стремительно закручивающейся по спирали, ленты. Для мотивации к принятию решения, для выбора сердца.
В спальной зоне создан –
интерьер земли. Дерево,
лен, хлопок, и шерстяные циновки – нарочитая скромность для сосредоточения
только на «внутреннем содержании». Именно здесь суждено услышать голос «от
сердца к сердцу». Искусство созерцательной простоты в абрисе предметов, цветовой
гамме и в рисунке штор, с едва намеченной, восточной стилистикой.
Зона бассейна в доме в стиле Zen –олицетворение ,одновременно, конечной и начальной точки пути к просветлению. «Интерьер воды» заставляет принять мир таким, какой он есть. Забыть все не нужное и вновь сосредоточиться на главном – самопостижение. В путь, за новым просветлением, за голосом «от сердца к сердцу».