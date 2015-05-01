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Homify 360°: Дом в стиле Zen

Alena Timofeeva for homify with love Alena Timofeeva for homify with love
Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле минимализм
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Без каких-либо слов и текстов, «от сердца к сердцу», согласно буддистскому учению Zen, архитектурная Студия B&L вдохнула  состояние пробуждения лотоса в атмосферу пустого, аскетичного, бетонного дома.

Учение Zen

Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Дома в эклектичном стиле
Studio B&amp;L

Дом в стиле Zen

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

В широком смысле Zen— это учение о просветлении, появившееся на основе буддийского мистицизма. Учение Zen пришло из Индии в Китай, куда его принёс Бодхидхарма, и получило дальнейшее распространение на Дальнем Востоке (Китай, Вьетнам, Корея, Япония). Научные трактаты о бытие  -гениальны как мироздание. Они вписываются в любой отрезок времени и образа. В интерпретации B&L учение нашло свое пристанище в классической архитектуре загородного дома. По всем канонам классицизма аурой Zen можно насладиться с парадного входа с двумя лестничными пролетами. Его респектабельный внешний вид с центральной архитектурной  фигурой эркера – полукруг, совершенно неожиданно раскрывается аскетичным и нарочито примитивным внутренним напылением.

​Интерьер воздуха

Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле минимализм
Studio B&amp;L

Дом в стиле Zen

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Только в полном согласии с природой и внутренним умиротворением может поступать информационный поток «от сердца к сердцу». Законы « распускающегося лотоса» – это естественные законы природных стихий. Они же – «интерьерные стили»  дома – воздух, огонь, земля и вода. «Интерьер воздуха» властвует на открытых территориях холла и гостиной, его потоки способствуют мыслительным процессом осознания и наполняют сердце размышлениями. Максимум света  и простора – главная задача в создании интерьера воздуха. Для него использован «эффект сплошного всепроникающего света» на первом, гостевом этаже. Он достигается не только за счет окон. Планировка выполнена так, что большая гостиная, просторная кухня и каминная просматриваются почти полностью – от стены до стены.

Целостность самовыражения

Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле минимализм
Studio B&amp;L

Дом в стиле Zen

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Для самовыражения  учения Zen на территории дома, авторы проекта B&L использовали  пост минимализм.  Отсюда, визуальные впечатления немногословной  атмосферы в  гостиной, с точно расставленными акцентами. Каждый из предметов мебели и декора: диван, камин, обеденный стол – включен в общую лаконичную идею. При этом ни один предмет не растворяется, в переходящих из одного в другое состояниях сердца, обладая собственным статусом и откликом души.

​Интерьер огня

Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле минимализм
Studio B&amp;L

Дом в стиле Zen

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Для аккумулирования  в пространстве дома символики четырех стихий: земли, воды, воздуха, огня, дизайнеры используют не только архитектуру, но и декорирование дома. Так, ’интерьер огня’, создан в зоне каминной. Мраморная поверхность дымохода усиливает зрительные эффект огненной мощности и  власти, бесконечного движения наверх, к новым высотам. Идеи движения, вторит, и дизайн люстры  в виде, стремительно закручивающейся по спирали, ленты. Для мотивации к принятию решения, для выбора сердца.

​Интерьер земли

Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Спальня в азиатском стиле
Studio B&amp;L

Дом в стиле Zen

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

В спальной зоне создан – интерьер земли. Дерево, лен, хлопок, и шерстяные циновки – нарочитая скромность для сосредоточения только на «внутреннем содержании». Именно здесь суждено услышать голос «от сердца к сердцу». Искусство созерцательной простоты в абрисе предметов, цветовой гамме и в рисунке штор, с едва намеченной, восточной стилистикой.

Интерьер воды

Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Бассейн в стиле модерн
Studio B&amp;L

Дом в стиле Zen

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Зона бассейна в доме в стиле Zen –олицетворение ,одновременно, конечной и начальной точки пути к просветлению. «Интерьер воды» заставляет принять мир таким, какой он есть.  Забыть все не нужное и вновь сосредоточиться на главном – самопостижение. В путь, за новым просветлением, за голосом «от  сердца к сердцу».

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