Интерьер воздуха и света- жилые апартаменты в Питере

Творческое переосмысление строгих классических традиций и технологичной функциональности
в интерьере – амплуа дизайн студии
MUDROGELENKO DESIGN. Главные роли в своих объектах, креативный дуэт отдает пространству и свету. Яркий пример
дышащего пространства – жилые апартаменты в Санкт-Петербурге.
Предельная функциональность и эргономика жилого пространства квартиры выстраивалась по принципу: «Минимум движений при максимальном комфорте». «Уступки» комфорт делает лишь воздуху и свету. Они – главные законодатели стиля эргономичного пространства для жизни.
Трехкомнатная квартира в жилом комплексе ’Юбилейный квартал’ в Санкт-Петербурге всегда светла и просторна, не смотря на небольшую площадь из 3 комнат и среднюю высоту потолков -2,7 метров. Все это, благодаря, детально продуманному, оснащению современными источниками света. Они создают особое впечатление интерьеру в вечернее время суток. С наступлением темноты, дом наполняется, яркими подсветками. Сольная партия дополнительного света, тонко согласована со всей палитрой интерьера и призвана изменять его дневной строгий образ на атмосферу будуара.
Ощущение воздушного объема в квартире, достигнуто за счет мудрых дизайнерских ходов. Один уровень пола и потолка, с соблюдением, практически, единой тональности. Использована зеркальная функция глянцевого потолка – отражать и увеличивать глубину и площадь. Отсутствие дверей и порогов зрительно объединяет все зон квартиры: прихожую, коридор, гостиную, лоджию-кабинет, кухню-столовую. В квартире минимальное количество стен, перегородки и те, наполнены жизнью. Так, кухня-столовая и гостиная условно разграничены перегородкой с ТВ панелью и биокамином и смотрятся единым , легким и максимально комфортным пространством
Философия цвета базируется на классике теплых светло - охристых оттенков. Яркими крупными пятнами использованы глубокий баклажанный, марсала, темный травяной и хаки в металлизированных обоях – Osbornе & Little. Энергия и экспрессия цветовых акцентов гармонична с образом супружеской пары – владельцев квартиры. Они давно вырастили детей и могут позволить себе наслаждаются жизнью – путешествиями, работой в удовольствие и творческими экспериментами.
Дизайн студия MUDROGELENKO DESIGN позиционирует проект в жилом комплексе «Юбилейный квартал» с панорамным видом на шпили Санкт-Петербурга, как современный «бизнес класс» в скандинавском стиле. Сочетание традиционной планировки и модных элементов « open space» , в архитектурном слиянии лоджии с гостиной ,позволило естественному солнечному свету максимально присутствовать в квартире. Каждая его минута – большая ценность для северных широт, с редкими солнечными днями.
Интерьер кухни – квинтэссенция практичного и концептуального. Кухонный гарнитур, выполнен на питерском производстве по чертежам дизайнеров. Пеналы встроены от пола до потолка от стены до стены. В них наглухо встроена бытовая техника – холодильник, стиральная и посудомоечная машины. Цветовое решение глянцевых, кофейно-молочных фасадов в сочетании с баклажанными оттенками столешницы и элементов мебели – интерпретация «эффекта световой подсветки» в гостиной. Это повторение создает объем и бесконечность комфорта и стиля. Особый изыск – столовая группа – Tulip, фабрики Knoll, подвесной светильник над столом – Le Soleil, фабрики Foscarini.
Использование контрастных цветов в крупных простых геометрических формах и простых повторяющихся графичных узорах – также характерная черта скандинавского стиля. В переложении на современную классику, дизайн студия сочетала в гостиной диван Mobel&Zeit и английское кресло Hush, фабрики Naughtone. Журнальный столик на колесах – ИКЕА Стринд и торшеры Spun Light, фабрики Flos.