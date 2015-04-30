Интерьер воздуха и света- жилые апартаменты в Питере

Трехкомнатная квартира в жилом комплексе ’Юбилейный квартал’ в Санкт-Петербурге всегда светла и просторна, не смотря на небольшую площадь из 3 комнат и среднюю высоту потолков -2,7 метров. Все это, благодаря, детально продуманному, оснащению современными источниками света. Они создают особое впечатление интерьеру в вечернее время суток. С наступлением темноты, дом наполняется, яркими подсветками. Сольная партия дополнительного света, тонко согласована со всей палитрой интерьера и призвана изменять его дневной строгий образ на атмосферу будуара.