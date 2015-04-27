Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Яркий интерьер квартиры в стиле эклектика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Удивительное сочетание барокко, классики и современных тенденций вы можете найти в проекте, снятом фотографом Андреем Белимовым-Гущиным. Люксовые апартаменты выполнены в стиле эклектика и представляют собой яркое и креативное смешение различных дизайнерских приемов.

Нестандартная планировка

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Удачное решение для двухуровневой квартиры — совмещение лестничного холла и гостиной — открывает большие возможности для дизайнера, чтобы проявить свое мастерство. В данном проекте мы видим, как классические элементы мебели идеально сочетаются с минималистичной лестницей и лакированными деревянными панелями.

Декорирование помещения с нестандартной планировкой — это всегда трудная задача, при удачном выполнении которой мы видим такой результат, как на фото — интерьер приобретает уникальные индивидуальные черты, которые практически никто не сможет повторить.

Акцент на роскоши

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Кухни в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Кухня в этом проекте повторяет настроение гостиной, но благодаря другой цветовой гамме смотрится более домашней и уютной — теплые оттенки красного и оранжевого делают ее более семейной, при этом оставляя помещение парадным. Эксклюзивные предметы дизайна, такие как столовая группа и нестандартные вытяжки создают интересный микс футуризма и классики.

Комфорт прежде всего

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Несмотря на то, что первый этаж в квартире, в первую очередь, предназначен для принятия гостей, здесь нет вещей, которые выбирали в ущерб комфорту или удобству. Широкий диван, добротный столик и пуфики — все предметы здесь предназначены для ежедневного использования, хотя и выглядят действительно по-царски.

Внимание к деталям

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Гостиные в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Лестничный холл в данном проекте — настоящее произведение искусства, где просчитан каждый сантиметр. Эффектное решение для настенных панелей, а также его сочетание с хрустальной люстрой, черным деревом и декоративными стеклянными перилами заставляют восторгаться игрой света на материалах как на первом, так и на втором этажах.

Другие примеры ярких и интересных гостиных в стиле эклектика вы можете найти на нашем сайте в этой фото-коллекции.

Традиция в новом качестве

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

В данном интерьере люстры имеют очень важное значение и подчеркивают неординарность и вкус дизайнера. Ранее мы уже составляли подборку интересных решений для освещения в статье «Люстры, которые вдохновляют». В ней вы можете увидеть, как с помощью всего лишь одного предмета интерьер может изменить свой характер.

Здесь же традиционные хрустальные люстры предстают для нас в новом качестве и показывают, что и современный интерьер городской квартиры может быть пышным и роскошным.

Изысканное цветовое решение

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Спальня в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Обратите внимание, что в каждой комнате проекта главенствует определенный цвет, являющийся ярким дополнением к классическому интерьеру. В спальне же был выбран нежный оттенок слоновой кости, который создает атмосферу нежности и вдохновения в самой приватной комнате дома.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Этнические элементы

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Спальня в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Удивительно выглядит здесь азиатская скульптура на макияжном столике, возвращая нас во времена Колонизации, когда в дорогих французских поместьях только появились трофеи из Азии, позволяющие судить о статусе и высоком положении владельца.

Каждому — свое

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Детские комната в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Детская в этой квартире выглядит предельно современно. Минималистичный дизайн, сплошь составленный из строгих геометрических форм, и яркие зеленые оттенки делают спальню сына отличной от других комнат дома.

Такое решение позволяет ребенку самому определиться с предпочтениями и с помощью небольших предметов, купленных самостоятельно, уже создавать собственный интерьер на свой вкус. Как видите, здесь отсутствует и традиционная для проекта позолота, зато хорошо продуманы системы хранения для большого количества игрушек, книг и других вещей. Рабочее место также удобно спроектировано из двух модулей — самого стола и тумбы сбоку, которая по сути является дополнительным комодом.

Весь проект получился неординарным и явно заслуживающим внимания, а столь сложные декоративные комбинации позволяют понять, почему при создании интерьера традиционного и модного, с большим количеством мелких деталей стоит вызывать профессионала.

Современные ворота для дома
Вам нравятся такие интерьеры? Нам интересно ваше мнение.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо