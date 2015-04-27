Яркий интерьер квартиры в стиле эклектика

Удивительное сочетание барокко, классики и современных тенденций вы можете найти в проекте, снятом фотографом Андреем Белимовым-Гущиным. Люксовые апартаменты выполнены в стиле эклектика и представляют собой яркое и креативное смешение различных дизайнерских приемов.
Удачное решение для двухуровневой квартиры — совмещение лестничного холла и гостиной — открывает большие возможности для дизайнера, чтобы проявить свое мастерство. В данном проекте мы видим, как классические элементы мебели идеально сочетаются с минималистичной лестницей и лакированными деревянными панелями.
Декорирование помещения с нестандартной планировкой — это всегда трудная задача, при удачном выполнении которой мы видим такой результат, как на фото — интерьер приобретает уникальные индивидуальные черты, которые практически никто не сможет повторить.
Кухня в этом проекте повторяет настроение гостиной, но благодаря другой цветовой гамме смотрится более домашней и уютной — теплые оттенки красного и оранжевого делают ее более семейной, при этом оставляя помещение парадным. Эксклюзивные предметы дизайна, такие как столовая группа и нестандартные вытяжки создают интересный микс футуризма и классики.
Несмотря на то, что первый этаж в квартире, в первую очередь, предназначен для принятия гостей, здесь нет вещей, которые выбирали в ущерб комфорту или удобству. Широкий диван, добротный столик и пуфики — все предметы здесь предназначены для ежедневного использования, хотя и выглядят действительно по-царски.
Лестничный холл в данном проекте — настоящее произведение искусства, где просчитан каждый сантиметр. Эффектное решение для настенных панелей, а также его сочетание с хрустальной люстрой, черным деревом и декоративными стеклянными перилами заставляют восторгаться игрой света на материалах как на первом, так и на втором этажах.
Другие примеры ярких и интересных гостиных в стиле эклектика вы можете найти на нашем сайте в этой фото-коллекции.
В данном интерьере люстры имеют очень важное значение и подчеркивают неординарность и вкус дизайнера. Ранее мы уже составляли подборку интересных решений для освещения в статье «Люстры, которые вдохновляют». В ней вы можете увидеть, как с помощью всего лишь одного предмета интерьер может изменить свой характер.
Здесь же традиционные хрустальные люстры предстают для нас в новом качестве и показывают, что и современный интерьер городской квартиры может быть пышным и роскошным.
Обратите внимание, что в каждой комнате проекта главенствует определенный цвет, являющийся ярким дополнением к классическому интерьеру. В спальне же был выбран нежный оттенок слоновой кости, который создает атмосферу нежности и вдохновения в самой приватной комнате дома.
Удивительно выглядит здесь азиатская скульптура на макияжном столике, возвращая нас во времена Колонизации, когда в дорогих французских поместьях только появились трофеи из Азии, позволяющие судить о статусе и высоком положении владельца.
Детская в этой квартире выглядит предельно современно. Минималистичный дизайн, сплошь составленный из строгих геометрических форм, и яркие зеленые оттенки делают спальню сына отличной от других комнат дома.
Такое решение позволяет ребенку самому определиться с предпочтениями и с помощью небольших предметов, купленных самостоятельно, уже создавать собственный интерьер на свой вкус. Как видите, здесь отсутствует и традиционная для проекта позолота, зато хорошо продуманы системы хранения для большого количества игрушек, книг и других вещей. Рабочее место также удобно спроектировано из двух модулей — самого стола и тумбы сбоку, которая по сути является дополнительным комодом.
Весь проект получился неординарным и явно заслуживающим внимания, а столь сложные декоративные комбинации позволяют понять, почему при создании интерьера традиционного и модного, с большим количеством мелких деталей стоит вызывать профессионала.