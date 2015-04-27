Яркий интерьер квартиры в стиле эклектика

Удачное решение для двухуровневой квартиры — совмещение лестничного холла и гостиной — открывает большие возможности для дизайнера, чтобы проявить свое мастерство. В данном проекте мы видим, как классические элементы мебели идеально сочетаются с минималистичной лестницей и лакированными деревянными панелями.

Декорирование помещения с нестандартной планировкой — это всегда трудная задача, при удачном выполнении которой мы видим такой результат, как на фото — интерьер приобретает уникальные индивидуальные черты, которые практически никто не сможет повторить.