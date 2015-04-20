homify 360°: уникальное поместье на Днепре

Мечта многих романтиков — жить в старинном, изящном здании, которое имеет свой собственный характер и, как минимум, вековую историю. Владельцы данного поместья решили воплотить мечту в реальность, построив совершенно новый объект с любовью к истории.

С помощью команды архитекторов, дизайнеров, ландшафтных проектировщиков и декораторов они за 4 года построили действительно замечательное здание. Весь дом от фундамента до ограждения был спроектирован SBM studio.

Из каких же этапов состояла работа и каким образом все получилось сделать столь замечательно, практически идеально?