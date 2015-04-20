homify 360°: уникальное поместье на Днепре

Мечта многих романтиков — жить в старинном, изящном здании, которое имеет свой собственный характер и, как минимум, вековую историю. Владельцы данного поместья решили воплотить мечту в реальность, построив совершенно новый объект с любовью к истории.
С помощью команды архитекторов, дизайнеров, ландшафтных проектировщиков и декораторов они за 4 года построили действительно замечательное здание. Весь дом от фундамента до ограждения был спроектирован SBM studio.
Из каких же этапов состояла работа и каким образом все получилось сделать столь замечательно, практически идеально?
Для начала был выбран стиль, который оказался мягким смешение французского и итальянского поместья. Благодаря прекрасному вкусу дизайнера они слились воедино в новой, удивительной манере. Каждый предмет покупался с оглядкой на общий образ. Зачастую особо полюбившаяся мебель, предметы антиквариата и декора могут стать отправной точкой для создания какой-либо композиции.
Выбор стиля также очень сильно зависел от мебели, доставшейся хозяевам по наследству. Вместе — хозяева и дизайнеры — определились с наилучшим вариантом и начали работу.
В данном проекте особое внимание уделялось качеству материалов — французская плитка исключительно ручной работы, на стенах — ковры-фрески, повсюду — мебель из натурального дерева.
В отделке также использовалась древесина разных пород и цветов, что позволило создать максимально аристократический интерьер «с историей». Практически в каждой части дома использовалось чугунное литье высочайшего качества — это и решетки на радиаторах, и литые ворота с ограждением. Выбирались натуральные ткани европейского производства, не только красивые, но и особо приятные на ощупь. Каждая модель подбиралась отдельно, с пристальным вниманием к качеству.
В дизайне данного поместья главенствует классика, особенно — в хозяйской спальне на французский манер. Здесь птицы на стенах, мягкое изголовье и мебель с изогнутыми ножками действительно создают впечатление парижского будуара. Ореховый паркет прекрасно дополняет светлый интерьер теплым оттенком, также как и шторы. Огромное окно в спальне имеет множественные шпросы (разделители), что также характерно для французских старинных имений.
Высокий стандарт в дизайне прослеживается здесь и в мелких масштабах — сантехника, светильники и скульптуры идеально помогают поддерживать атмосферу особняка, в котором живут уже несколько поколений.
Удивительно, как дизайнерам удалось объединить современный образ жизни и сопутствующий комфорт со старинным антуражем. И речь здесь идет вовсе не о компромиссе, а о полном балансе между старым и новым, традиционно изысканном и модным в наше время.
Белые пушистые соцветия гортензий под окном и сосны так и манят выйти в сад — полюбоваться красотой своего поместья не только внутри, но и снаружи. Особое очарование дому придают коричневые окна и аналогичного цвета черепица. Пройдясь по дорожкам, можно действительно проникнуться пейзажной лирикой и даже начать припоминать красивые стихи о природе.
Если вам знакомо подобное состояние, и вы один из тех счастливых обладателей собственного сада, вам может пригодиться статья овесенних хлопотах, опубликованная ранее.
Песочная отделка экстерьера выбиралась с оглядкой на ландшафтный дизайн, так как данные две отрасли дизайна вытекают одна из другой. «X»-образная форма поместья идеально подходит для создания уютного, закрытого от ветров сада. Это настроение и подхватил ландшафтный дизайнер, создавая минималистичный сад для релаксации и тихих прогулок. Главное в нем — плавные линии дорожек и клумб, которые столь же изысканно переходят в газоны и зеленые насаждения.
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