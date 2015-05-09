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Homify 360°: модульный дом по высоким стандартам

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ДубльДом, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Дома в скандинавском стиле
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Удивительное сочетания рационализма и экологичности вы найдете в новом проекте модульного дома. Интересно, что в таком доме вы будете чувствовать весь комфорт городской квартиры — здесь есть полноценные водопровод и канализация, электрическая проводка и дизайн интерьера в модном эко-стиле.

И он возводится всего лишь за один день!

С любовью к своей работе

ДубльДом40 BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Дома в скандинавском стиле
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом40

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Архитектурно-производственное бюро Ивана Овчинникова занимается модульными домами с особым отношением. Все их проекты сделаны под людей, которые интересуются экологичными возможностями жизни на собственном участке и при этом не желают переплачивать за то, что им не нужно.

Данный проект под названием ДубльДом является воплощенным стремлением к эко-минимализму, которое может позволить себе любой житель столицы и области. Поэтому, если вы грезите о собственном домике в живописном месте — это ваш шанс наконец осуществить свою большую мечту.

На волне международных трендов

ДубльДом40 BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Дома в скандинавском стиле
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом40

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Популярное в США и Европе модульное строительство является очень перспективным, так и в России уже начинают понимать его преимущества на фоне остальных. При этом, с развитием технологий архитектура такого дома выглядит очень современно и модно — панорамное остекление, дополнительная веранда для прибывания на свежем воздухе и красивый интерьер в коттеджном стиле.

Подобный дизайн вы можете найти в нашей специальной рубрике рустикальных интерьеров.

Концепция идеального деревянного дома

ДубльДом - интерьер BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov ГостинаяАксессуары и декорации
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом – интерьер

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Дома предназначен как для летнего, так и для зимнего проживания. Он может использоваться и как загородная дача, и как полноценное жилье. В первую очередь, упор делается на использование самых качественных материалов, которые вместе создают идеальную основу для жизни в деревянном доме. У такого строения есть душа, собственное настроение и характер. Каждый такой дом уникален, как и его владельцы.

Небольшая площадь позволяет обогреть помещение камином всего за час даже в самый сильный мороз. Внутренняя отделка выполнена из имитации бруса, а деревянный пол — из массива.

Идеальное гнездышко на двоих

ДубльДом BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov ГостинаяПолки
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Планировка дома является открытой, что позволяет максимально эффективно использовать все пространство. Спальня находится в уютной нише, которая отгорожена от зала стеллажом-гардеробной. Также здесь имеется зона столовой и кухни, которые могут быть выполнены в разных вариациях, в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Такой дом может быть использован как идеальное место для романтического побега за город или же для пары с маленьким ребенком. Домик идеален и для пенсионеров, и для любителей охоты или рыбалки. Атмосферность деревянного интерьера придется по душе всем, независимо от возраста или профессии. Здесь чувствуешь себя, как в сосновом лесу, даже находясь в помещении.

Проект по системе «все включено»

ДубльДом BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Ванная комната в скандинавском стиле
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Бытовые возможности дома ни в чем не уступают готовому коттеджу — в комплекте здесь поставляется стиральная машина и водонагреватель, имеется полноценные душ и туалет. Особый шарм присутствует у санузла, выполненного в стиле рустик — дерево, в противовес керамической плитке, создает особое настроение. Другие проекты ванных в этом стиле вы можете посмотреть в другой нашей статье.

Дом поставляется полностью готовым к проживанию — его следует лишь подключить к общим сетям. Всю работу по перевозке и установке рабочие выполняют за один день, что позволяет вам сразу же начать наслаждаться вложением своих средств и обживать свой новый дом.

Площадь данного проекта ДубльДом составляет 26 квадратных метров, на которых размещено все, что нужно для жизни 1—3 человек. И благодаря заводскому исполнению вы получаете самое лучшее качество по минимально возможной цене.

Модный интерьер квартиры в Северной столице
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