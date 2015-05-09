Homify 360°: модульный дом по высоким стандартам

Удивительное сочетания рационализма и экологичности вы найдете в новом проекте модульного дома. Интересно, что в таком доме вы будете чувствовать весь комфорт городской квартиры — здесь есть полноценные водопровод и канализация, электрическая проводка и дизайн интерьера в модном эко-стиле.

И он возводится всего лишь за один день!