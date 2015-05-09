Homify 360°: модульный дом по высоким стандартам

Удивительное сочетания рационализма и экологичности вы найдете в новом проекте модульного дома. Интересно, что в таком доме вы будете чувствовать весь комфорт городской квартиры — здесь есть полноценные водопровод и канализация, электрическая проводка и дизайн интерьера в модном эко-стиле.
И он возводится всего лишь за один день!
Архитектурно-производственное бюро Ивана Овчинникова занимается модульными домами с особым отношением. Все их проекты сделаны под людей, которые интересуются экологичными возможностями жизни на собственном участке и при этом не желают переплачивать за то, что им не нужно.
Данный проект под названием ДубльДом является воплощенным стремлением к эко-минимализму, которое может позволить себе любой житель столицы и области. Поэтому, если вы грезите о собственном домике в живописном месте — это ваш шанс наконец осуществить свою большую мечту.
Популярное в США и Европе модульное строительство является очень перспективным, так и в России уже начинают понимать его преимущества на фоне остальных. При этом, с развитием технологий архитектура такого дома выглядит очень современно и модно — панорамное остекление, дополнительная веранда для прибывания на свежем воздухе и красивый интерьер в коттеджном стиле.
Подобный дизайн вы можете найти в нашей специальной рубрике рустикальных интерьеров.
Дома предназначен как для летнего, так и для зимнего проживания. Он может использоваться и как загородная дача, и как полноценное жилье. В первую очередь, упор делается на использование самых качественных материалов, которые вместе создают идеальную основу для жизни в деревянном доме. У такого строения есть душа, собственное настроение и характер. Каждый такой дом уникален, как и его владельцы.
Небольшая площадь позволяет обогреть помещение камином всего за час даже в самый сильный мороз. Внутренняя отделка выполнена из имитации бруса, а деревянный пол — из массива.
Планировка дома является открытой, что позволяет максимально эффективно использовать все пространство. Спальня находится в уютной нише, которая отгорожена от зала стеллажом-гардеробной. Также здесь имеется зона столовой и кухни, которые могут быть выполнены в разных вариациях, в зависимости от индивидуальных предпочтений.
Такой дом может быть использован как идеальное место для романтического побега за город или же для пары с маленьким ребенком. Домик идеален и для пенсионеров, и для любителей охоты или рыбалки. Атмосферность деревянного интерьера придется по душе всем, независимо от возраста или профессии. Здесь чувствуешь себя, как в сосновом лесу, даже находясь в помещении.
Бытовые возможности дома ни в чем не уступают готовому коттеджу — в комплекте здесь поставляется стиральная машина и водонагреватель, имеется полноценные душ и туалет. Особый шарм присутствует у санузла, выполненного в стиле рустик — дерево, в противовес керамической плитке, создает особое настроение. Другие проекты ванных в этом стиле вы можете посмотреть в другой нашей статье.
Дом поставляется полностью готовым к проживанию — его следует лишь подключить к общим сетям. Всю работу по перевозке и установке рабочие выполняют за один день, что позволяет вам сразу же начать наслаждаться вложением своих средств и обживать свой новый дом.
Площадь данного проекта ДубльДом составляет 26 квадратных метров, на которых размещено все, что нужно для жизни 1—3 человек. И благодаря заводскому исполнению вы получаете самое лучшее качество по минимально возможной цене.