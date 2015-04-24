Английская идиллия в Колпино

IVORY STUDIO в этом проекте не просто пытается сделать подобие английского интерьера, но и действительно полностью его воссоздает. Такие стандартные предметы мебели, как трюмо или туалетный столик, смотрятся в их проекте очень органично.

Одна из наших прошлых статей «Классическая роскошь в новой квартире» может быть полезна тем, кто хочет создать подобный эффект английской романтики у себя дома.

А идеи для вдохновения вы легко можете почерпнуть в нашей коллекции фотографий традиционных интерьеров.