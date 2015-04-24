Английская идиллия в Колпино

Прекрасный пример того, как аристократичная сдержанность может поселиться и у вас дома. Лаконичные фасады мебели, уютная и мягкая цветовая гамма, а также удивительно точный подбор характерной английской мебели сделали этот дом оазисом британского честолюбия.
Проект IVORY STUDIO, воплощенный в г. Колпино.
Данный проект выполнен с любовью к европейской эстетике. Посмотрите хотя бы на кухню в викторианском стиле, которая кроме приятного внешнего облика имеет еще и другие заметные достоинства. Оборудование кухонного острова помогло увеличить рабочее пространство, а различные рейлинги — повысить удобство для хозяйки при ежедневном использовании. Таким образом, IVORY STUDIO в этом интерьере доказала, что мечты могут легко воплощаться во что-то земное и максимально практичное.
Те, кто предпочитает интерьеры под старину или просто классический дизайн, всегда сталкиваются с одной неизбежной проблемой — современным образом жизни. Как правильно вписать такие вещи как, например, телевизор, в аристократическую столовую? В этом проекте задача решена с завидной легкостью — экран стоит на традиционном буфете и его обрамляют изысканные подсвечники.
Несмотря на то, что данный проект IVORY STUDIO является настоящей традиционной английской идиллией, в нем были использованы современные дизайнерские приемы, которые вы можете найти и во многих других проектах. В гостиной — встроенные потолочные светильники, пластиковые стеклопакеты и модный прием сочетания двух видов обоев на разных стенах помещения. При этом шикарная, под стать графскому поместью, софа и другая мебель в комнате создают образ старинного добротного интерьера.
В английской манере декорирована и спальня, которая является воплощением изысканной скромности. Здесь благородные оттенки дерева сливаются с двумя-тремя подобранными оттенками светло-желтого, сиреневого и бледно-зеленого цветов. Это трио создает в интерьере особое настроение, идеально подходящее для спокойного сна и тихого вечера за хорошей книгой.
IVORY STUDIO в этом проекте не просто пытается сделать подобие английского интерьера, но и действительно полностью его воссоздает. Такие стандартные предметы мебели, как трюмо или туалетный столик, смотрятся в их проекте очень органично.
Одна из наших прошлых статей «Классическая роскошь в новой квартире» может быть полезна тем, кто хочет создать подобный эффект английской романтики у себя дома.
А идеи для вдохновения вы легко можете почерпнуть в нашей коллекции фотографий традиционных интерьеров.
Именно в этой маленькой комнате видна искренняя любовь дизайнеров к деталям. Комфорт самого высокого и современного уровня здесь сочетается с латунными элементами, которые переносят нас в легендарный 19-ый век. В такой ванне вы можете не просто отдохнуть в горячей воде после долгого трудового дня, но и по-настоящему почувствовать себя оторванным от реального мира и немного побыть в другом времени. Подобный эффект всегда является релаксацией, не только для тела, но и для души.
Особое место в британском доме занимает текстиль, часто — ручной работы. Поэтому декораторы IVORY STUDIO делают на нем акцент в мансардной детской, интересно обыгрывая скошенную стену мебелью, сделанной на заказ.
В итоге получается, что для того, чтобы создать чисто английский интерьер нам нужно лишь придерживаться нескольких традиционных элементов и стараться не впускать в дом слишком современные материалы и предметы. И данная стратегия обязательно окупится, ведь пословица «Мой дом — моя крепость» в оригинале звучит именно так: «Дом англичанина — его крепость». И сегодня мы в этом убедились.