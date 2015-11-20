Господство минимализма в фасадах домов

Одним из приоритетов при проектировании в стиле минимализм является то, что несомненное преимущество отдается естественному освещению. Поэтому характерной чертой таких проектов является наличие больших окон, через которые беспрепятственно проникает свет. Дизайнеры проекта одноэтажного дома сделали акцент не только на простоте исполнения, но так же убрали пространственные ограничения, сумев, тем самым, сделать естественное освещение его главным «козырем».

Для облицовки фасада дома использовали натуральный камень, а также модное сочетание бетона и стекла. Это решение визуально придает дому прочность и индивидуальные черты.