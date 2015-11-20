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Господство минимализма в фасадах домов

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homify Дома в стиле минимализм
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Нам полюбился минимализм за свою простоту, которую с легкостью можно реализовать и в интерьере, и в экстерьере. В стремлении свести все к лаконичности без привлечения дополнительных декоративных элементов, мы должны понимать, что основная цель такого дизайна – это практичность и функциональность. Этот стиль каким-то магическим образом подстраивается под нас и создает уют. Минимализм можно наблюдать и в проектах фасадов: в этой книге идей мы приводим интересную подборку таких примеров.

Все просто

Casa Pitahayas 87, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Дома в стиле минимализм
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

В минималистском стиле есть ряд преимуществ. Например, можно использовать для отделки фасада стекло, камень и дерево, и эти материалы станут отличными декоративными изюминками. Камни используемые в необработанном виде – это отличное решение, которое поддерживают структуру проекта, а так же поможет вписаться в природный ландшафт. Концепция минималистских идей передается через простые формы дома.

Использование освещения

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Одним из приоритетов при проектировании в стиле минимализм является то, что несомненное преимущество отдается естественному освещению. Поэтому характерной чертой таких проектов является наличие больших окон, через которые беспрепятственно проникает свет. Дизайнеры проекта одноэтажного дома сделали акцент не только на простоте исполнения, но так же убрали пространственные ограничения, сумев, тем самым, сделать естественное освещение его главным «козырем».

Для облицовки фасада дома использовали натуральный камень, а также модное сочетание бетона и стекла. Это решение визуально придает дому прочность и индивидуальные черты.

Твердость дерева

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Традиционная скатная крыша – это естественная, классическая красота форм. Архитекторы сделали всю отделку дома из любимого материала минималистов — дерева. Фасад выглядит прекрасно и без украшений. Поскольку дом расположен в лесной зоне, такая отделка гармоничным образом вписывают его в экстерьер.

Пространство и свет

homify Дома на одну семью Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

Всю прелесть интерьера можно наблюдать сквозь большие окна в черных рамах. Они также определяют его структурную изящность. Благодаря интеграции форм и света, у фасада появляется более сложный (чем на первый взгляд) геометрических характер.

Чистый цвет

桜水の家, 株式会社ブレッツァ・アーキテクツ 株式会社ブレッツァ・アーキテクツ Дома в стиле модерн
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ

株式会社ブレッツァ・アーキテクツ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ

Наиболее любимым в минимализме цветом можно назвать белый. Во многих странах он является символом чистоты, порядка, гармонии, что, несомненно отразилось и на основных принципах стиля. Проект фасада отличается исключительной аккуратностью и простотой.

Динамика форм

Casa 345, 21arquitectos 21arquitectos Дома в стиле минимализм
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Стиль минимализм подчеркивает изящность форм и текстур, а также максимальную функциональность любой конструкции. В игре объемов данного фасада можно наблюдать динамику цвета, игру геометрии. «Глубина» достигается за счет обрамления фасада в замысловатые фигуры, которые подчеркнуты тенями и светом.

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Поэзия геометрии

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

SolCity

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Благодаря игре форм и перспективы можно отметить объёмность этого проекта. Сильный и твердый характер бетона становится более поэтичным благодаря проникающему через арки беседки и крыши свету. На противоположной стороне можно увидеть упорядоченные и симметричные отверстия, которые выполняют роль окон и в достаточной степени резонируют с фундаментальностью бетона как материала.

Чистота линий

CASA AR, Lucio Muniain et al Lucio Muniain et al Дома в стиле минимализм
Lucio Muniain et al

Lucio Muniain et al
Lucio Muniain et al
Lucio Muniain et al

Тон минимализма базируется на структуре и форме. В архитектуре фасада можно выделить набор прямоугольных фигур, которые расположены в вертикальном и горизонтальном направлениях. Чистота прямых линий, на которой базируется конструкция, определяет его основную структурную концепцию. Благодаря строгому исполнению и  цвету архитекторы смогли в полной мере наиграться. Авторы намеренно вводят нас в иллюзорное заблуждение, заставляя думать, что дом, словно конструктор, собран из отдельных блоков.

Форма обзора

Hammer House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Hammer House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Архитекторы сделали фасад открытым, заполнив стеклянными окнами пространство между бетонными осями. Дом полностью просматривается и со всех сторон, а изнутри нам открывается обзор на прилегающий ландшафт. Такое решение придает бетонным, тяжелым материалам изящную чистоту, легкость и, можно сказать, воздушность.

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