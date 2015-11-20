Господство минимализма в фасадах домов

Нам полюбился минимализм за свою простоту, которую с легкостью можно реализовать и в интерьере, и в экстерьере. В стремлении свести все к лаконичности без привлечения дополнительных декоративных элементов, мы должны понимать, что основная цель такого дизайна – это практичность и функциональность. Этот стиль каким-то магическим образом подстраивается под нас и создает уют. Минимализм можно наблюдать и в проектах фасадов: в этой книге идей мы приводим интересную подборку таких примеров.
В минималистском стиле есть ряд преимуществ. Например, можно использовать для отделки фасада стекло, камень и дерево, и эти материалы станут отличными декоративными изюминками. Камни используемые в необработанном виде – это отличное решение, которое поддерживают структуру проекта, а так же поможет вписаться в природный ландшафт. Концепция минималистских идей передается через простые формы дома.
Одним из приоритетов при проектировании в стиле минимализм является то, что несомненное преимущество отдается естественному освещению. Поэтому характерной чертой таких проектов является наличие больших окон, через которые беспрепятственно проникает свет. Дизайнеры проекта одноэтажного дома сделали акцент не только на простоте исполнения, но так же убрали пространственные ограничения, сумев, тем самым, сделать естественное освещение его главным «козырем».
Для облицовки фасада дома использовали натуральный камень, а также модное сочетание бетона и стекла. Это решение визуально придает дому прочность и индивидуальные черты.
Традиционная скатная крыша – это естественная, классическая красота форм. Архитекторы сделали всю отделку дома из любимого материала минималистов — дерева. Фасад выглядит прекрасно и без украшений. Поскольку дом расположен в лесной зоне, такая отделка гармоничным образом вписывают его в экстерьер.
Всю прелесть интерьера можно наблюдать сквозь большие окна в черных рамах. Они также определяют его структурную изящность. Благодаря интеграции форм и света, у фасада появляется более сложный (чем на первый взгляд) геометрических характер.
Наиболее любимым в минимализме цветом можно назвать белый. Во многих странах он является символом чистоты, порядка, гармонии, что, несомненно отразилось и на основных принципах стиля. Проект фасада отличается исключительной аккуратностью и простотой.
Стиль минимализм подчеркивает изящность форм и текстур, а также максимальную функциональность любой конструкции. В игре объемов данного фасада можно наблюдать динамику цвета, игру геометрии. «Глубина» достигается за счет обрамления фасада в замысловатые фигуры, которые подчеркнуты тенями и светом.
Благодаря игре форм и перспективы можно отметить объёмность этого проекта. Сильный и твердый характер бетона становится более поэтичным благодаря проникающему через арки беседки и крыши свету. На противоположной стороне можно увидеть упорядоченные и симметричные отверстия, которые выполняют роль окон и в достаточной степени резонируют с фундаментальностью бетона как материала.
Тон минимализма базируется на структуре и форме. В архитектуре фасада можно выделить набор прямоугольных фигур, которые расположены в вертикальном и горизонтальном направлениях. Чистота прямых линий, на которой базируется конструкция, определяет его основную структурную концепцию. Благодаря строгому исполнению и цвету архитекторы смогли в полной мере наиграться. Авторы намеренно вводят нас в иллюзорное заблуждение, заставляя думать, что дом, словно конструктор, собран из отдельных блоков.
Архитекторы сделали фасад открытым, заполнив стеклянными окнами пространство между бетонными осями. Дом полностью просматривается и со всех сторон, а изнутри нам открывается обзор на прилегающий ландшафт. Такое решение придает бетонным, тяжелым материалам изящную чистоту, легкость и, можно сказать, воздушность.
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