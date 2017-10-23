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​20+ невероятных кухонь с островом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
354 Sherwood Blvd, Sonata Design Sonata Design Кухня в стиле модерн
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Кухня с островом – это действительно очень удобно. Такая кухня мультифункциональна, очень современна и практична. Здесь вы сможете делать несколько дел одновременно и при этом меньше уставать. 

Дизайн кухни с островом – это всегда дополнительные затраты. Но если вы все делаете в контексте единого дизайн-проекта, то вы наверняка уже озвучили свой лимит дизайнеру или архитектору. Надеемся, у вас есть возможность порадовать себя такой кухней. 

Кухня с кухонным островом – это еще и модный тренд, который позволяет сделать ваш интерьер максимально эффектным. Самые популярные стили для дизайна в данном случае – модерн и минимализм, неоклассика и прованс. Именно в них кухонный остров смотрится максимально органично.

​Дизайн кухни с островом в канадском стиле

Winnipeg beach weekend home, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Кухня в стиле модерн
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Интерьер большой кухни с островом

Lake of the woods cottage, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Кухня в стиле модерн
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Большой кухонный остров на кухне

Wavell, Linebox Studio Linebox Studio Кухня в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

Кухонный остров с белой столешницей

McKellar Park New Home, Jane Thompson Architect Jane Thompson Architect Кухня в стиле модерн Кварц Белый
Jane Thompson Architect

Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect

Кухонный остров с раковиной

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухонный остров в американском стиле

Broadview Showhome, Sonata Design Sonata Design Кухня в стиле модерн
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

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Кухонный остров с барной стойкой

61 Paintbrush Park, Sonata Design Sonata Design Кухни в эклектичном стиле
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

Остров на кухне с гранитной столешницей

354 Sherwood Blvd, Sonata Design Sonata Design Кухня в стиле модерн
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

Кухонный остров с раковиной и столовой группой

New Build-Staging, Frahm Interiors Frahm Interiors Кухня в стиле модерн
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
Frahm Interiors

Кухня с островом в американском стиле

Rockyview Acerage, Drafting Your Design Drafting Your Design Кухня в стиле кантри Твердая древесина Белый
Drafting Your Design

Drafting Your Design
Drafting Your Design
Drafting Your Design

Кухня с островом в стиле минимализм

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Столовая комната в стиле модерн
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

​Кухня с большим кухонным островом

Wanita Rd Project, Tango Design Studio Tango Design Studio Кухня в классическом стиле Кварц Белый
Tango Design Studio

Tango Design Studio
Tango Design Studio
Tango Design Studio

Белая кухня с островом

Kitchens, Clean Design Clean Design Кухня в стиле модерн
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Кухня с островом в стиле рустик

Winnipeg Summer home, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Кухни в эклектичном стиле
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Кухня в стиле лофт

Bell Residence, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Медиа комната в стиле лофт
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Современный дизайн кухни с островом

Contemporarily Dashing | BUNGALOW, Design Spirits Design Spirits Кухня в стиле модерн
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

Кухня в стиле неоклассика с островом

Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Кухня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Белая кухня с островом

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухня с деревянной барной стойкой

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos Кухни в эклектичном стиле
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Кухня с белым островом

Coconut - романтический лофт, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Кухня в стиле лофт
Irina Derbeneva

Coconut – романтический лофт

Irina Derbeneva
Irina Derbeneva
Irina Derbeneva

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