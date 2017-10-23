​20+ невероятных кухонь с островом

Кухня с островом – это действительно очень удобно. Такая кухня мультифункциональна, очень современна и практична. Здесь вы сможете делать несколько дел одновременно и при этом меньше уставать.

Дизайн кухни с островом – это всегда дополнительные затраты. Но если вы все делаете в контексте единого дизайн-проекта, то вы наверняка уже озвучили свой лимит дизайнеру или архитектору. Надеемся, у вас есть возможность порадовать себя такой кухней.

Кухня с кухонным островом – это еще и модный тренд, который позволяет сделать ваш интерьер максимально эффектным. Самые популярные стили для дизайна в данном случае – модерн и минимализм, неоклассика и прованс. Именно в них кухонный остров смотрится максимально органично.