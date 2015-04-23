Колоритный интерьер дома в восточном стиле

Гостиная — сердце любого восточного дома, имеет особенную цветовую гамму, в которую входят такие цвета как багряный, шоколадный, трюфельный, охра и другие. Элементы декора и светильники отливают металлом — золотом, серебром или медью. Такая прекрасная смесь выглядит очень уютно в любом интерьере, и тем более — в стилизованном под традиционный восточный дом.

В гостиной присутствует и интересная игра на контрасте — возле окна есть читальный уголок, состоящий из английского кресла «с ушами» и пуфика небесно-голубого оттенка. Этот тандем очень выделяется на фоне остальной мебели.

Подобный дизайнерский прием создает более современную обстановку в квартире и не дает этнике полностью завладеть вашими чувствами, что чревато абсолютным нежеланием возвращаться из любимой комнаты в обычный мир.