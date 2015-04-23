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Колоритный интерьер дома в восточном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Интерьер дома в восточном стиле , GM-interior GM-interior Гостиные в эклектичном стиле
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Этнический дизайн от студии GM-INTERIOR создает потрясающее впечатление и моментально заставляет вспомнить об арабской роскоши и комфорте. Данный проект выполнен в восточном стиле, ярком и насыщенном, полном колоритных орнаментов и богатых тканей.

В этой статье мы рассмотрим, каким же способом дизайнерам удалось создать в четырех стенах настоящую сказку с ароматом корицы.

Все оттенки шоколада

Интерьер дома в восточном стиле , GM-interior GM-interior Гостиные в эклектичном стиле
GM-interior

Интерьер дома в восточном стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Гостиная — сердце любого восточного дома, имеет особенную цветовую гамму, в которую входят такие цвета как багряный, шоколадный, трюфельный, охра и другие. Элементы декора и светильники отливают металлом — золотом, серебром или медью. Такая прекрасная смесь выглядит очень уютно в любом интерьере, и тем более — в стилизованном под традиционный восточный дом.

В гостиной присутствует и интересная игра на контрасте — возле окна есть читальный уголок, состоящий из английского кресла «с ушами» и пуфика небесно-голубого оттенка. Этот тандем очень выделяется на фоне остальной мебели.

Подобный дизайнерский прием создает более современную обстановку в квартире и не дает этнике полностью завладеть вашими чувствами, что чревато абсолютным нежеланием возвращаться из любимой комнаты в обычный мир.

Студийная планировка

Интерьер дома в восточном стиле , GM-interior GM-interior Гостиные в эклектичном стиле
GM-interior

Интерьер дома в восточном стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Планировка первого этажа имеет современный вид. Здесь для гостиной и кухни-столовой выделены параллельные помещения, которые друг от друга отделяет лишь декоративная перегородка с ажурной вязью. Со стороны гостиной там оборудовано место для телевизора, техники и хранения dvd-дисков. 

Кухня удобной, в данном случае, формы буквой «П» позволяет разместить максимально возможное количество рабочих поверхностей. К столовой группе она выходит высокой стойкой с ящиками и заменяет буфет.

Арабские светильники

Интерьер дома в восточном стиле , GM-interior GM-interior Кухни в эклектичном стиле
GM-interior

Интерьер дома в восточном стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

В столовой, как и в гостиной большое внимание уделено созданию этнической атмосферы. Здесь орнаменты и главная часть декоративной композиции, арабские светильники идеально дополняют современный кухонный гарнитур в стиле минимализм. Соединить оба стиля помогли одинаковые оттенки — болотный зеленый и мускатный орех. 

Кстати, арабские светильники, как правило, делятся на марокканские, турецкие и остальные восточные. Чаще всего марокканские выполнены в романтичном стиле и представляют собой замысловатый орнамент из меди, бронзы или сплава серебра. Турецкие же часто украшены еще и разноцветным стеклом в дополнение к металлу. Прежде чем выбирать подобный светильник для своей комнаты стоит обязательно найти пару-тройку предметов в комнате, с которым он будет идеально сочетаться. Лишь для стиля минимализм можно сделать исключение и оставить светильник единственным ярким пятном в интерьере.

Грамотное смешение веков

Интерьер дома в восточном стиле , GM-interior GM-interior Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
GM-interior

Интерьер дома в восточном стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

В коридоре мы можем видеть, по какому принципу в проекте современный интерьер сочетается с этникой. Основа — гипсокартонные перегородки, шкафы-купе, светлые обои и напольное покрытие. Арабское же влияние ощущается в предметах декора — картинах и настенном панно, светильниках и выборе оттенков.

Парадный вход

Интерьер дома в восточном стиле , GM-interior GM-interior Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
GM-interior

Интерьер дома в восточном стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Парадный вход в данном проекте выделено особо. Благодаря парочке дизайнерских решений любой гость еще с порога понимает, что попал в необычный дом — колоритный и интересный. Кроме встроенных мест хранения с зеркалами от пола до потолка здесь есть и небольшая полочка для мелочей и банкетка, а главный фокус внимания прикован к золотистым кубикам-светильникам почти под потолком. Другие идеи для небольших прихожих вы можете почерпнуть в одном из наших материалов.

Подобный вариант интегрирования этнического стиля в современный интерьер не является единственно возможным, и другие примеры вы можете посмотреть в нашем каталоге идей дизайна интерьера в азиатском стиле.

Необычные гаражи
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