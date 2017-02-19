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Из старого дома – в модную дачу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison Savioz, La Giète-Délé, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes Дома
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Вы не поверите, но основные (каменные) стены этого дома сложены еще 1882 году. Трудно представить, сколько всего произошло в нем за столько лет. Но нас больше интересует его архитектурная история, согласно которой в 80-х прошлого века руины домика были надстроены бетонными блоками и кирпичом, после чего домик вновь стал почти пригодным для жизни.

Но то что произошло сейчас благодаря работе студии Savioz Fabrizzi Architectes не идет ни в какое сравнение с тем, что знало это место ранее.

Эффектный фасад

Maison Savioz, La Giète-Délé, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes Дома
savioz fabrizzi architectes

savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

Может показаться, что проще построить что-то новое. Но на самом деле снос тоже стоит денег, и если вам понравилось определенное место или именно с ним связано что-то значимое для вас, придется рассмотреть варианты восстановления. Нас всегда впечатляют реконструкции, когда все восстанавливается до мельчайших деталей в стремлении вернуть картинку ушедшего времени и соответствующего ему быта.

Но не менее эффектно выглядят объекты, в которые современное время вдохнуло новую жизнь и подарило более актуальный облик. Потому открывающаяся настежь гостиная с огромной квадратной дверью (или окном) впечатляет нас не меньше.

​Отделка фасадов

Maison Savioz, La Giète-Délé, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes Дома
savioz fabrizzi architectes

savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

Блочные части фасадов сначала оштукатурены, но все же не достаточно тщательно, чтобы нельзя было разглядеть места стыковки. Архитекторы и не пытались спрятать историю, лишь слегка заретушировали ее серой краской. В сочетании с крупноформатным остеклением выглядит просто потрясающе.

​Открытая планировка первого уровня

Maison Savioz, La Giète-Délé, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes Дома
savioz fabrizzi architectes

savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

Дом состоит из трех уровней. На цоколе – пара кладовок, на первом этаже – гостиная, кухня, столовая в формате открытой планировки, а на втором – спальня. Брутальная отделка панелями под бетон существенно изменяет подачу жилого интерьера. Но если добавить в этот урбанистичный минимализм мягкий текстиль, красивые овощи-фрукты, счастливых людей, а потом еще и вспомнить про пейзаж, настойчиво врывающийся в интерьер, все встает на свои места.

​Аскетичные интерьеры

Maison Savioz, La Giète-Délé, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes Дома
savioz fabrizzi architectes

savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

У каждого разные представления о далеком будущем. Кому-то этот интерьер может показаться футуристическим, а кому-то даже немного постапокалиптичным. Но то, что такой загородный домик сделает вашему мозгу основательную перезагрузку, вынудит на время отбросить шаблоны и взглянуть на окружающее немного с иной стороны – совершенно точно.

​Холл второго этажа

Maison Savioz, La Giète-Délé, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes Дома
savioz fabrizzi architectes

savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

Второй этаж мансардный. Его отделка представлена эко-панелями под дерево и уже более соответствует стереотипного видению домика на природе. Светлые оттенки тоже гармонично работают с пейзажем за окном. В холле можно расположить столик для ноутбука, без которого будет достаточно одиноко. Но только если не именно в этом и состоит цель подобного эскейпа. Дверь слева ведет в спальню.

​Уютная спальня

Maison Savioz, La Giète-Délé, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes Дома
savioz fabrizzi architectes

savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

В этой спальне действительно ничто не помешает вашему единению с природой. Проснуться  и осознать, что вокруг – ни души, для замученного бытом и работой горожанина действительно дорогого стоит.

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