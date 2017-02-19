Из старого дома – в модную дачу

Вы не поверите, но основные (каменные) стены этого дома сложены еще 1882 году. Трудно представить, сколько всего произошло в нем за столько лет. Но нас больше интересует его архитектурная история, согласно которой в 80-х прошлого века руины домика были надстроены бетонными блоками и кирпичом, после чего домик вновь стал почти пригодным для жизни.
Но то что произошло сейчас благодаря работе студии Savioz Fabrizzi Architectes не идет ни в какое сравнение с тем, что знало это место ранее.
Может показаться, что проще построить что-то новое. Но на самом деле снос тоже стоит денег, и если вам понравилось определенное место или именно с ним связано что-то значимое для вас, придется рассмотреть варианты восстановления. Нас всегда впечатляют реконструкции, когда все восстанавливается до мельчайших деталей в стремлении вернуть картинку ушедшего времени и соответствующего ему быта.
Но не менее эффектно выглядят объекты, в которые современное время вдохнуло новую жизнь и подарило более актуальный облик. Потому открывающаяся настежь гостиная с огромной квадратной дверью (или окном) впечатляет нас не меньше.
Блочные части фасадов сначала оштукатурены, но все же не достаточно тщательно, чтобы нельзя было разглядеть места стыковки. Архитекторы и не пытались спрятать историю, лишь слегка заретушировали ее серой краской. В сочетании с крупноформатным остеклением выглядит просто потрясающе.
Дом состоит из трех уровней. На цоколе – пара кладовок, на первом этаже – гостиная, кухня, столовая в формате открытой планировки, а на втором – спальня. Брутальная отделка панелями под бетон существенно изменяет подачу жилого интерьера. Но если добавить в этот урбанистичный минимализм мягкий текстиль, красивые овощи-фрукты, счастливых людей, а потом еще и вспомнить про пейзаж, настойчиво врывающийся в интерьер, все встает на свои места.
У каждого разные представления о далеком будущем. Кому-то этот интерьер может показаться футуристическим, а кому-то даже немного постапокалиптичным. Но то, что такой загородный домик сделает вашему мозгу основательную перезагрузку, вынудит на время отбросить шаблоны и взглянуть на окружающее немного с иной стороны – совершенно точно.
Второй этаж мансардный. Его отделка представлена эко-панелями под дерево и уже более соответствует стереотипного видению домика на природе. Светлые оттенки тоже гармонично работают с пейзажем за окном. В холле можно расположить столик для ноутбука, без которого будет достаточно одиноко. Но только если не именно в этом и состоит цель подобного эскейпа. Дверь слева ведет в спальню.
В этой спальне действительно ничто не помешает вашему единению с природой. Проснуться и осознать, что вокруг – ни души, для замученного бытом и работой горожанина действительно дорогого стоит.
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