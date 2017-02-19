Из старого дома – в модную дачу

Вы не поверите, но основные (каменные) стены этого дома сложены еще 1882 году. Трудно представить, сколько всего произошло в нем за столько лет. Но нас больше интересует его архитектурная история, согласно которой в 80-х прошлого века руины домика были надстроены бетонными блоками и кирпичом, после чего домик вновь стал почти пригодным для жизни.

Но то что произошло сейчас благодаря работе студии Savioz Fabrizzi Architectes не идет ни в какое сравнение с тем, что знало это место ранее.