​10 красивых домов из пригорода разных стран

Купить или построить идеальный дом обычно бывает трудно, если основные факторы или условия этому не способствуют. Например, проблемы с бюджетом или ипотекой для многих выливаются в обычную городскую жизнь в маленькой квартире. Тем не менее, американцы, французы и канадцы, а также многие другие жители стран первого мира уже нашли решение. Многие из них не покупают, а арендуют жилье всю жизнь, позволяя себе наслаждаться желаемым образом жизни без первых взносов и огромных процентов.

Еще одна проблема – неправильные изначальные условия, часто они решаются миграцией в другой регион. Этот способ поможет вам увеличить заработную плату за счет переезда в более благоустроенный и успешный район вашей страны или даже за рубеж. К слову, 300 тысяч россиян уже живут в Турции, а возвращаются обратно лишь единицы.