​10 красивых домов из пригорода разных стран

Купить или построить идеальный дом обычно бывает трудно, если основные факторы или условия этому не способствуют. Например, проблемы с бюджетом или ипотекой для многих выливаются в обычную городскую жизнь в маленькой квартире. Тем не менее, американцы, французы и канадцы, а также многие другие жители стран первого мира уже нашли решение. Многие из них не покупают, а арендуют жилье всю жизнь, позволяя себе наслаждаться желаемым образом жизни без первых взносов и огромных процентов.
Еще одна проблема – неправильные изначальные условия, часто они решаются миграцией в другой регион. Этот способ поможет вам увеличить заработную плату за счет переезда в более благоустроенный и успешный район вашей страны или даже за рубеж. К слову, 300 тысяч россиян уже живут в Турции, а возвращаются обратно лишь единицы.
В Канаду обычно едут не только программисты и интеллектуалы – обычно без идеального знания английского найти работу в данной сфере здесь сложнее, так как и местных здесь хватает. А вот найти работу механиком, электриком, водителем или по другой рабочей специальности бывает гораздо проще, если сразу нацелиться на результат. Сейчас в Канаду переезжают многие выходцы из стран Восточной Европы.
Если ваша мечта – домик в густом лесу, то следует обратить внимание на такие страны, как Канада, США, Швейцария, Турция. Десятки тысяч россиян уезжают из страны каждый год в поисках новой жизни и ради исполнения своей мечты!
В США можно переехать с помощью Грин-Карты, которую обычно приходится ждать в среднем три года, но которая является пропуском в страну для всей вашей семьи. Достаточно заполнить анкету, выбрать свою специальность, подтвердить образование или стаж работы более 3-х лет по специальности. Прекрасные районы для эмиграции – Сан-Франциско и Бостон.
Если вам по душе минимализм и модерн, следует обратить внимание на такие страны, как Германия и Нидерланды, которые стремятся к простому образу жизни и семейному благополучию по европейским стандартам.
Стильный проект этого дома показывает нам, как самое обычное бунгало в пригороде стало удивительным домом со стеклянным вторым уровнем. Чем не цель жизни – построить такой шикарный дом?
Каркасный дом с панорамным остеклением часто бывает идеальным вариантом (в финансовом плане) для исполнения вашей мечты.
Если вам нравятся такие узкофасадные дома, то спешим вас обрадовать – такие проекты обычно создаются для очень маленьких участков в зоне, приближенной к городу, а не в провинции, и поэтому узкофасадность здесь взята за правило. Таких домов много во Франции, Великобритании, Турции, но их мало в Польше, России, странах Скандинавии.
Очень важно при выборе вашего нового дома учитывать и инфраструктуру района. Часто это оказывается даже важнее интерьера.
Самые большие дома (из расчета количества кв. метров на душу населения) находятся в Норвегии (в среднем – 75 кв. метров на человека), США, Дании, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Германии, Австрии, Финляндии, Нидерландах, Венгрии (уже 30 кв. метров на человека). При этом, в России обеспеченность жильем равна примерно 22 кв. метрам на человека.
Если учитывать соотношение цены и качества, то самое лучшее соотношение уровня самого дома и его стоимости можно наблюдать в США, Германии, в новых домах в Польше, Турции. Здесь есть и европейский комфорт, и небольшая стоимость. Так, в пригороде Саванны, Джорджия, можно купить дом примерно за 10 млн рублей – такой, как представлен на фотографии выше. То же самое обстоит и в пригороде среднего по численности населения города в Германии, Польше или Турции. При этом, уровень коттеджа, например, под Краснодаром такой же стоимости не намного ниже, чем в Польше. Россия далеко не самая плохая страна в мире для покупки недвижимости и, в частности, коттеджа.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;