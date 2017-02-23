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​10 красивых домов из пригорода разных стран

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Дома в стиле модерн
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Купить или построить идеальный дом обычно бывает трудно, если основные факторы или условия этому не способствуют. Например, проблемы с бюджетом или ипотекой для многих выливаются в обычную городскую жизнь в маленькой квартире. Тем не менее, американцы, французы и канадцы, а также многие другие жители стран первого мира уже нашли решение. Многие из них не покупают, а арендуют жилье всю жизнь, позволяя себе наслаждаться желаемым образом жизни без первых взносов и огромных процентов.

Еще одна проблема – неправильные изначальные условия, часто они решаются миграцией в другой регион. Этот способ поможет вам увеличить заработную плату за счет переезда в более благоустроенный и успешный район вашей страны или даже за рубеж. К слову, 300 тысяч россиян уже живут в Турции, а возвращаются обратно лишь единицы.

​Канадский стиль жизни

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Дома в стиле модерн
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

В Канаду обычно едут не только программисты и интеллектуалы – обычно без идеального знания английского найти работу в данной сфере здесь сложнее, так как и местных здесь хватает. А вот найти работу механиком, электриком, водителем или по другой рабочей специальности бывает гораздо проще, если сразу нацелиться на результат. Сейчас в Канаду переезжают многие выходцы из стран Восточной Европы.

​Сказка в лесу

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture Дома в стиле кантри
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

Если ваша мечта – домик в густом лесу, то следует обратить внимание на такие страны, как Канада, США, Швейцария, Турция. Десятки тысяч россиян уезжают из страны каждый год в поисках новой жизни и ради исполнения своей мечты!

​Американская мечта

Lindenlea Addition + Renovations, Jane Thompson Architect Jane Thompson Architect Дома в классическом стиле Дерево Бежевый
Jane Thompson Architect

Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect

В США можно переехать с помощью Грин-Карты, которую обычно приходится ждать в среднем три года, но которая является пропуском в страну для всей вашей семьи. Достаточно заполнить анкету, выбрать свою специальность, подтвердить образование или стаж работы более 3-х лет по специальности. Прекрасные районы для эмиграции – Сан-Франциско и Бостон.

​Современный модерн

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Дома в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

Если вам по душе минимализм и модерн, следует обратить внимание на такие страны, как Германия и Нидерланды, которые стремятся к простому образу жизни и семейному благополучию по европейским стандартам.

​Капелька люкса посреди пригорода

The Hambly House, dpai architecture inc dpai architecture inc Дома в стиле модерн
dpai architecture inc

dpai architecture inc
dpai architecture inc
dpai architecture inc

Стильный проект этого дома показывает нам, как самое обычное бунгало в пригороде стало удивительным домом со стеклянным вторым уровнем. Чем не цель жизни – построить такой шикарный дом?

​Лаконичность и красота природы

Modern Home on the Gulf Islands, Linwood Green Homes Linwood Green Homes Дома в стиле модерн Бетон Серый
Linwood Green Homes

Linwood Green Homes
Linwood Green Homes
Linwood Green Homes

Каркасный дом с панорамным остеклением часто бывает идеальным вариантом (в финансовом плане) для исполнения вашей мечты.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Стильный и современный

McKellar Park New Home, Jane Thompson Architect Jane Thompson Architect Дома в стиле модерн Дерево Серый
Jane Thompson Architect

Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect

Если вам нравятся такие узкофасадные дома, то спешим вас обрадовать – такие проекты обычно создаются для очень маленьких участков в зоне, приближенной к городу, а не в провинции, и поэтому узкофасадность здесь взята за правило. Таких домов много во Франции, Великобритании, Турции, но их мало в Польше, России, странах Скандинавии.

Хороший район – залог успеха

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Дома в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Очень важно при выборе вашего нового дома учитывать и инфраструктуру района. Часто это оказывается даже важнее интерьера.

​А где большие дома?

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Дома в стиле модерн
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Самые большие дома (из расчета количества кв. метров на душу населения) находятся в Норвегии (в среднем – 75 кв. метров на человека), США, Дании, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Германии, Австрии, Финляндии, Нидерландах, Венгрии (уже 30 кв. метров на человека). При этом, в России обеспеченность жильем равна примерно 22 кв. метрам на человека.

​Уровень домов в разных странах

Rockyview Acerage, Drafting Your Design Drafting Your Design Дома в стиле кантри
Drafting Your Design

Drafting Your Design
Drafting Your Design
Drafting Your Design

Если учитывать соотношение цены и качества, то самое лучшее соотношение уровня самого дома и его стоимости можно наблюдать в США, Германии, в новых домах в Польше, Турции. Здесь есть и европейский комфорт, и небольшая стоимость. Так, в пригороде Саванны, Джорджия, можно купить дом примерно за 10 млн рублей – такой, как представлен на фотографии выше. То же самое обстоит и в пригороде среднего по численности населения города в Германии, Польше или Турции. При этом, уровень коттеджа, например, под Краснодаром такой же стоимости не намного ниже, чем в Польше. Россия далеко не самая плохая страна в мире для покупки недвижимости и, в частности, коттеджа.

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