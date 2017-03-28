12 гениальных идей для дизайна ванной комнаты

На стыке ар-деко и модерна в Бразилии есть особенный стиль бразильяно, который славится своим гламурным настроением и любовью к блестящим деталям. Аналоги данного стиля есть по всей Латинской Америке, в ЮАР и Австралии, Турции, но популярнее всего он именно в Бразилии, где является и вовсе самым главным стилем страны.

Из данной культуры мы советуем вам взять блеск и роскошь аксессуаров. Представьте, что, покупая детали, вы создаете будуар, добавьте свежих цветов и орхидей, подносы и акриловые боксы. Будьте романтичнее!