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12 гениальных идей для дизайна ванной комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в рустикальном стиле
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Модные идеи для дизайна современных ванных комнат, основанные на популярных трендах! Подойдут для интерьеров маленьких комнат и не очень! Мы объединили такие популярные по всему миру стили, как неоклассика, минимализм, стиль SPA, модерн, футуристика и рустик, чтобы вы смогли увидеть все многообразие возможностей. Вы можете копировать детали из разных стилей и проектов, создавая свою собственную ванную комнату мечты.

​Детали и аксессуары

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

На стыке ар-деко и модерна в Бразилии есть особенный стиль бразильяно, который славится своим гламурным настроением и любовью к блестящим деталям. Аналоги данного стиля есть по всей Латинской Америке, в ЮАР и Австралии, Турции, но популярнее всего он именно в Бразилии, где является и вовсе самым главным стилем страны.

Из данной культуры мы советуем вам взять блеск и роскошь аксессуаров. Представьте, что, покупая детали, вы создаете будуар, добавьте свежих цветов и орхидей, подносы и акриловые боксы. Будьте романтичнее!

​Акцентная отделка стены

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Из модерна лучше всего взять его любовь к контрастам, но в самом лучшем смысле этого слова. Выбирайте нейтральную цветовую гамму без ярких оттенков и вы получите очень современный интерьер. Акцентной же стеной обычно становится вся ниша для душа или одна из его стен.

​Керамогранит под мрамор или натуральный камень

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Данный материал очень активно используется во всех стилях дизайна интерьера, потому что он не просто универсален, но и выглядит просто потрясающе. Мы советуем выбрать керамогранит с полированной поверхностью.

​Мастер-сьют

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Спальня в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Планировку мастер-сьют мы предлагаем вам взять из одноименного стиля. Для этого вовсе не нужно 70 кв. метров, как на фотографии выше, хватит даже 20 для всего комплекса: 10 на спальню и по 5 на гардеробную и ванную комнату.

​Отдельностоящая чаша у окна

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Для загородных домов данный вариант практически идеален, если есть возможность приватного вида. Если же в вашем интерьере мало окон или их вовсе нет, старайтесь компенсировать это большими зеркалами от пола до потолка.

​Римские шторы

Просторная ванная комната Дизайн студия Алёны Чекалиной Ванная в стиле лофт
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Просторная ванная комната

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

В этой шикарной ванной комнате с атмосферой настоящего 5* мальдивского курорта мы нашли очень важную деталь – простые и удобные римские шторы. Они позволяют сделать облик ванной более утонченным. Данный интерьер выполнен студией Алены Чекалиной (Москва).

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​Встроенные ниши для всего, что нужно

12 Tommy Prince Road SW, Sonata Design Sonata Design Ванная комната в стиле модерн
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

Эта идея идеально подойдет и к современным стилям, и к неоклассике, аккуратно организуя пространство в ванной комнате без лишней мебели и хлопот.

​Капелька этники

Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Ванная комната в рустикальном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Загородный дом с стиле шале

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Плетеные корзины, этнические светильники, медовые и карамельные оттенки или же яркие, голубые марокканские, галька и другие аксессуары – то, что сделает вашу ванную комнату особенной. Используйте это!

​Имитация ценных пород дерева

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Ванная комната в стиле модерн Плитка Черный
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Задача имитации мрамора и других вариаций натурального камня лежит на керамограните, а вот ценных пород дерева – на мебели, которую вы выберете.

​Встроенная подсветка

House Ber , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Ber

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Добавляя ванной комнате атмосферности, не забудьте про подсветку – неоновыми нитями, шикарной люстрой, встроенными точечными светильниками, необычными геометричными или парными светильниками в зоне будуара, спотами на зеркале.

Высокая напольная раковина…

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Ванная комната в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

… настоящий тренд сезона!

​Мраморные столешницы

Elegant Modern and Timeless, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Ванная в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Еще один очень приятный тренд – настоящие мраморные столешницы для туалетного и будуарного столиков. Они давно перестали быть достоянием классики и доступны в любом стиле.

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