12 гениальных идей для дизайна ванной комнаты

Модные идеи для дизайна современных ванных комнат, основанные на популярных трендах! Подойдут для интерьеров маленьких комнат и не очень! Мы объединили такие популярные по всему миру стили, как неоклассика, минимализм, стиль SPA, модерн, футуристика и рустик, чтобы вы смогли увидеть все многообразие возможностей. Вы можете копировать детали из разных стилей и проектов, создавая свою собственную ванную комнату мечты.
На стыке ар-деко и модерна в Бразилии есть особенный стиль бразильяно, который славится своим гламурным настроением и любовью к блестящим деталям. Аналоги данного стиля есть по всей Латинской Америке, в ЮАР и Австралии, Турции, но популярнее всего он именно в Бразилии, где является и вовсе самым главным стилем страны.
Из данной культуры мы советуем вам взять блеск и роскошь аксессуаров. Представьте, что, покупая детали, вы создаете будуар, добавьте свежих цветов и орхидей, подносы и акриловые боксы. Будьте романтичнее!
Из модерна лучше всего взять его любовь к контрастам, но в самом лучшем смысле этого слова. Выбирайте нейтральную цветовую гамму без ярких оттенков и вы получите очень современный интерьер. Акцентной же стеной обычно становится вся ниша для душа или одна из его стен.
Данный материал очень активно используется во всех стилях дизайна интерьера, потому что он не просто универсален, но и выглядит просто потрясающе. Мы советуем выбрать керамогранит с полированной поверхностью.
Планировку мастер-сьют мы предлагаем вам взять из одноименного стиля. Для этого вовсе не нужно 70 кв. метров, как на фотографии выше, хватит даже 20 для всего комплекса: 10 на спальню и по 5 на гардеробную и ванную комнату.
Для загородных домов данный вариант практически идеален, если есть возможность приватного вида. Если же в вашем интерьере мало окон или их вовсе нет, старайтесь компенсировать это большими зеркалами от пола до потолка.
В этой шикарной ванной комнате с атмосферой настоящего 5* мальдивского курорта мы нашли очень важную деталь – простые и удобные римские шторы. Они позволяют сделать облик ванной более утонченным. Данный интерьер выполнен студией Алены Чекалиной (Москва).
Эта идея идеально подойдет и к современным стилям, и к неоклассике, аккуратно организуя пространство в ванной комнате без лишней мебели и хлопот.
Плетеные корзины, этнические светильники, медовые и карамельные оттенки или же яркие, голубые марокканские, галька и другие аксессуары – то, что сделает вашу ванную комнату особенной. Используйте это!
Задача имитации мрамора и других вариаций натурального камня лежит на керамограните, а вот ценных пород дерева – на мебели, которую вы выберете.
Добавляя ванной комнате атмосферности, не забудьте про подсветку – неоновыми нитями, шикарной люстрой, встроенными точечными светильниками, необычными геометричными или парными светильниками в зоне будуара, спотами на зеркале.
… настоящий тренд сезона!
Еще один очень приятный тренд – настоящие мраморные столешницы для туалетного и будуарного столиков. Они давно перестали быть достоянием классики и доступны в любом стиле.
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