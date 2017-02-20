Из двушки в трешку на 70 метрах!

Эта квартира интересна по многим параметрам. У нее есть 2 спальни и 2 ванные комнаты, гостиная и кухня, разделенные барной стойкой, отдельная зона для стирки и просторная терраса со столовой и второй гостиной. Впечатляет? Тогда пойдем в гости и рассмотрим по-подробнее, что сделали на весьма скромной площади дизайнеры из бразильской студии Duda Senna Arquitetura E Decoracao. Площадь квартиры дана без учета большой лоджии.
Необычная для нашего взгляда планировка весьма типична для данного региона. Теплый климат позволяет не иметь прихожей с габаритным гардеробом для верхней одежды. Поэтому, переступив порог, мы сразу попадаем в гостиную и кухню. Их разделяет барная стойка с телевизором на поворотном кронштейне, что очень часто встречается в малогабаритках с большим количеством проживающих. Такие условия вынуждают использовать пространство более рационально и стимулируют креативное использование каждого метра площади.
Мы видели ее на первом фото справа вдали. По правой стене этой зоны – система хранения для всех редко используемых бытовых предметов. Обратите внимание, что в столешнице есть раковина. Вы удивитесь, но их в квартире целых 3, не считая тех, что находятся в ванных комнатах.
Как это – первая? Вторая расположена на террасе и, как и эта, тоже имеет раковину. При такой расстановке мебели лучше расположить это в нужных местах по всему дому, чем идти через всю квартиру с мокрыми или грязными руками. Да и во время уборки это добавляет удобства.
Это именно терраса, то есть в теплое и сухое время года она полностью открыта. В остальное время ее закрывают складные стеклянные двери. Для притенения есть рулонные жалюзи. Дизайн интерьера подчеркивает модную эклектичность всей квартиры, а разноцветные стулья отличаются еще и по форме и стилю.
Сложная конструкция для растений заполнена свисающими папоротниками и аспарагусами, добавляя пространству природной живописности. Вариация трендового кресла акапулько органично вписывается в обстановку.
Проживание в тропиках диктует свои условия по комфорту, а вы можете представить, что вынесли часть кухонного гарнитура на присоединенную лоджию. Поверьте, в современное время в мегаполисах это встречается чаще, чем вы думаете.
Низкий угловой диван со множеством декоративных подушек – тоже неизменный атрибут благоустроенной лоджии-террасе. Так может выглядеть ваша гостиная, если в ней будет блок остекления от пола до потолка.
Нежная цветовая гамма создает романтичное настроение в этой миниатюрной спальне. Но вы ни за что не подумаете, как распланирована ее остальная часть, невидимая с этого ракурса. Дверной проем слева от комода ведет в собственную ванную комнату.
Сложная конфигурация модулей гардеробной системы дает столько места для хранения, сколько было бы невозможно получить при обычной линейной конструкции шкафа. Плюс создается приватный уголок для зоны кабинета. Обратите внимание, что в столешницу интегрирован модуль для хранения украшений и аксессуаров. За стеклом это выглядит весьма эффектно.
Расположено все очень компактно, отделка белоснежная, все соответствует принципам эргономичного дизайна миниатюрной ванной комнаты.
В этой маленькой спальне поместилась только кровать (заметьте, с выдвижными ящиками), письменный стол и узкий шкаф вдоль правой стены. Но общая подача столь эстетичного интерьера заставляет забыть о габаритах помещения и просто любоваться!
Да, во многих странах это уже стандарт. А нам стоит учитывать расположение ванной комнаты для каждой спальни при строительстве нового дома или при ремонте и перепланировке.
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