Из двушки в трешку на 70 метрах!

Как это – первая? Вторая расположена на террасе и, как и эта, тоже имеет раковину. При такой расстановке мебели лучше расположить это в нужных местах по всему дому, чем идти через всю квартиру с мокрыми или грязными руками. Да и во время уборки это добавляет удобства.