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Из двушки в трешку на 70 метрах!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Эта квартира интересна по многим параметрам. У нее есть 2 спальни и 2 ванные комнаты, гостиная и кухня, разделенные барной стойкой, отдельная зона для стирки и просторная терраса со столовой и второй гостиной. Впечатляет? Тогда пойдем в гости и рассмотрим по-подробнее, что сделали на весьма скромной площади дизайнеры из бразильской студии Duda Senna Arquitetura E Decoracao. Площадь квартиры дана без учета большой лоджии.

​Простая планировка

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Гостиные в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Необычная для нашего взгляда планировка весьма типична для данного региона. Теплый климат позволяет не иметь прихожей с габаритным гардеробом для верхней одежды. Поэтому, переступив порог, мы сразу попадаем в гостиную и кухню. Их разделяет барная стойка с телевизором на поворотном кронштейне, что очень часто встречается в малогабаритках с большим количеством проживающих. Такие условия вынуждают использовать пространство более рационально и стимулируют креативное использование каждого метра площади.

​Зона для стирки

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Балконы и веранды в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Мы видели ее на первом фото справа вдали. По правой стене этой зоны – система хранения для всех редко используемых бытовых предметов. Обратите внимание, что в столешнице есть раковина. Вы удивитесь, но их в квартире целых 3, не считая тех, что находятся в ванных комнатах.

​Первая кухня

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Кухни в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Как это – первая? Вторая расположена на террасе и, как и эта, тоже имеет раковину. При такой расстановке мебели лучше расположить это в нужных местах по всему дому, чем идти через всю квартиру с мокрыми или грязными руками. Да и во время уборки это добавляет удобства.

​Просторная терраса

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Балконы и веранды в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Это именно терраса, то есть в теплое и сухое время года она полностью открыта. В остальное время ее закрывают складные стеклянные двери. Для притенения есть рулонные жалюзи. Дизайн интерьера подчеркивает модную эклектичность всей квартиры, а разноцветные стулья отличаются еще и по форме и стилю.

​Тропическое изобилие

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Балкон, веранда и террасаМебель
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Сложная конструкция для растений заполнена свисающими папоротниками и аспарагусами, добавляя пространству природной живописности. Вариация трендового кресла акапулько органично вписывается в обстановку.

​Кухня на лоджии

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Балконы и веранды в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Проживание в тропиках диктует свои условия по комфорту, а вы можете представить, что вынесли часть кухонного гарнитура на присоединенную лоджию. Поверьте, в современное время в мегаполисах это встречается чаще, чем вы думаете.

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Обратитесь к нам!

​Лаунж-зона на лоджии

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Озеленение
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Низкий угловой диван со множеством декоративных подушек – тоже неизменный атрибут благоустроенной лоджии-террасе. Так может выглядеть ваша гостиная, если в ней будет блок остекления от пола до потолка.

​Спальня родителей

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Спальная комната Освещение
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Нежная цветовая гамма создает романтичное настроение в этой миниатюрной спальне. Но вы ни за что не подумаете, как распланирована ее остальная часть, невидимая с этого ракурса. Дверной проем слева от комода ведет в собственную ванную комнату.

​Кабинет и гардеробная в спальне

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Сложная конфигурация модулей гардеробной системы дает столько места для хранения, сколько было бы невозможно получить при обычной линейной конструкции шкафа. Плюс создается приватный уголок для зоны кабинета. Обратите внимание, что в столешницу интегрирован модуль для хранения украшений и аксессуаров. За стеклом это выглядит весьма эффектно.

​Ванная комната при мастер-сьюте для родителей

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Ванная комната в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Расположено все очень компактно, отделка белоснежная, все соответствует принципам эргономичного дизайна миниатюрной ванной комнаты.

​Детская

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Спальня в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

В этой маленькой спальне поместилась только кровать (заметьте, с выдвижными ящиками), письменный стол и узкий шкаф вдоль правой стены. Но общая подача столь эстетичного интерьера заставляет забыть о габаритах помещения и просто любоваться!

​Ванная комната для детской

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Ванная комната в эклектичном стиле
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Да, во многих странах это уже стандарт. А нам стоит учитывать расположение ванной комнаты для каждой спальни при строительстве нового дома или при ремонте и перепланировке.

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