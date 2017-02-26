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Современный узкофасадный домик за 2 млн!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Стены и пол в стиле модерн
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Достался маленький узкий участок? Не спешите сетовать на судьбу, используйте этот вызов, чтобы спроектировать уникальный дом, в котором все равно поместится все, что вам нужно. Например, такой, как этот узкофасадный дом, который построили специалисты из студии Nic Antony Architects LTD.

Он похож на ставшие культовыми лондонские и нью-йоркские таунхаусы, но его главное преимущество в том, что он новый.То есть ему не пришлось нести в жизнь своих владельцев ни маленькие комнаты, ни старые стены. Он современен и моден и станет украшением любого места, рождая новую мечту о жизни в дюплексе.

​Вид со стороны заднего дворика

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Дома в стиле кантри
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Двухэтажный формат, комбинированная отделка фасадов, односкатная крыша, эффектное панорамное остекление со складными дверьми на первом этаже и огромный асимметричный блок для спален на втором. Добавьте к этому серо-каменную палитру, в том числе для рам остекления, и вы получите рецепт современного дома, которому будет рада каждая семья.

Общая площадь около 120 кв метров, в нем две спальни и приблизительная стоимость строительства в мансардном формате 2 млн рублей (самостоятельное строительство, или же 3 млн рублей с помощью бригады).

​Гостиная со складными дверьми на террасу

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Дома в стиле кантри
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Пол гостиной выровнен с террасой, потому двери в сложенном состоянии делают гостиную частью мощеной террасы и сада. Очень удобно для теплых деньков! Заметьте тип искусственного камня для отделки части фасадов, о нем мы поговорим немного ниже.

​Вид из гостиной на кухню

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Столовая комната в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Кухня находится в центре первого этажа. Выступающий в сторону коридора модуль – особенный, он сделан с закругленными фасадами, вносящими капельку футуристичного люкса в это пространство. Обратите внимание, что краска для дверных откосов, оконные рамы и даже стулья подобраны ровно в тон. Они гармонично сочетаются даже с фасадами этого милого коттеджа. Кстати, декоративным камнем, что используется на фасадах, оформлена и часть стен в интерьерах.

​Белый глянец кухонного гарнитура

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Кухня в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Все больше современных домов принимают в свои объятия бело-глянцевый кухонный гарнитур. Такой вариант фасадов подходит почти под любой стиль интерьера, позволяя практически бесконечно играть с текстилем и посудой, привнося именно за счет них необходимое разнообразие.

​Эффектный люкс на кухне

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Кухня в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Заметьте, что по низу гарнитур оформлен стальной вставкой. При таком функциональном декоре ни робот-пылесос не застрянет под гарнитуром, ни нижние части не испортятся от мокрой тряпки. Вот такой он настоящий люкс! Он учитывает не только первоначальную визуальную картинку, но и заботится о нас в процессе эксплуатации, не позволяя расстраиваться даже по таким пустякам.

​Лестница на второй этаж

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Как и пол почти во всем доме, лестница покрыта натуральным деревом в оттенках гречишного меда. На фоне белоснежных стен, с подступенниками из окрашенного в черный металла и серыми коваными перилами выглядит весьма солидно.

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​Главная спальня

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Спальня в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Главной спальне досталось то самое асимметричное остекление на фасаде второго этажа, которое мы видели на самом верхнем фото. Жалюзи из горизонтально составленных деревянных реек определили и вариант дизайна спальни. Современный кантри в белоснежной палитре подошел и этому супер-современному дому.

Окна в пол и подсветка на потолке

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Кухня в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Декоративная отделка камнем

New Build House, London, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Стены и пол в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

New Build House, London

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

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