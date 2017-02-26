Современный узкофасадный домик за 2 млн!

Достался маленький узкий участок? Не спешите сетовать на судьбу, используйте этот вызов, чтобы спроектировать уникальный дом, в котором все равно поместится все, что вам нужно. Например, такой, как этот узкофасадный дом, который построили специалисты из студии Nic Antony Architects LTD.

Он похож на ставшие культовыми лондонские и нью-йоркские таунхаусы, но его главное преимущество в том, что он новый.То есть ему не пришлось нести в жизнь своих владельцев ни маленькие комнаты, ни старые стены. Он современен и моден и станет украшением любого места, рождая новую мечту о жизни в дюплексе.