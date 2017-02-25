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Идеальный домик за 2 млн на четверых

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Идеальная дача – это не просто земля, где растут наши любимые томаты и перцы, но еще и место, где можно отдохнуть и чувствовать себя самим собой. Рассматриваемый сегодня дом даст вам даже больше, так как он стоит прямо на пляже, рассчитан на супругов с двумя дочерьми и, в принципе, отвечает всем требованиям круглогодичного проживания.

Удивительно, но поставив такой дом-дачу на берегу любимого озера (может быть, даже на море в Краснодарском крае) или купив участок в любимом месте отпуска (например, в Турции), можно навсегда забыть о поисках идеального места жительства!

Вид со стороны пляжа

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Со стороны пляжа дом смотрится не менее современно и красиво. Справа мы видим главную спальню с раскладным диваном, слева – гостиную и кухню. Детскую с белой двухярусной кроватью можно было увидеть на предыдущем фото.

Вид со стороны улицы

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Так выглядит этот дом со стороны улицы. Обратите внимание, что данный район является очень малонаселенным, потому почти весь этот общественный пляж используется исключительно данной семьей. Разве не рай на четверых!

Современная кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильная современная кухня имеет открытый формат и находится в центре главной комнаты площадью в 40 кв. метров. Здесь есть встроенный холодильник, духовка и плита, а столовая расположена рядом и рассчитана на четверых. Ванная комната со стиральной машиной находится сразу за кухней, дверь в нее можно увидеть слева.

Реальный проект мечты

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь дома в 70 метров вмещает кухню-гостиную, две спальни и ванную комнату. Площадь спален – около 10 кв. метров, кухни-гостиной – 40 кв. метров. Сам дом построен по сборной технологии и стоит на сваях. Такой же проект можно реализовать на ленточном фундаменте и по каркасной технологии. Стоимость возведения такого дома с таким же форматом теплого зимнего остекления – около 3 млн рублей «под ключ» с мебелью, отделкой и работой строителей.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Общая площадь этой кухни-гостиной – 40 кв. метров. Панорамное остекление от пола до потолка реализовано с двух сторон. Общая площадь остекления в доме – 50 кв. метров, что по стоимости равняется 500 тыс. рублей. Ее легко высчитывать, умножив длину длинной стены дома на два и затем умножив ее на высоту. Общая стоимость при таком остеклении остается прежней – 2 млн рублей за дом с отделкой, работой строителей, фундаментом, кровлей, отоплением и мебелью. Данная цена реальна только благодаря маленькой площади дома. При таком раскладе учитывается отопление на газовом котле, встроенных в пол радиаторах или на системе «теплого пола». Терраса не входит в стоимость дома.

Вид из главной спальни

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Между главной спальней и гостиной есть еще и зона гардеробной в коридоре. Между спальнями и коридором – двери-слайдеры.

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