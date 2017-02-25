Идеальный домик за 2 млн на четверых

Идеальная дача – это не просто земля, где растут наши любимые томаты и перцы, но еще и место, где можно отдохнуть и чувствовать себя самим собой. Рассматриваемый сегодня дом даст вам даже больше, так как он стоит прямо на пляже, рассчитан на супругов с двумя дочерьми и, в принципе, отвечает всем требованиям круглогодичного проживания.

Удивительно, но поставив такой дом-дачу на берегу любимого озера (может быть, даже на море в Краснодарском крае) или купив участок в любимом месте отпуска (например, в Турции), можно навсегда забыть о поисках идеального места жительства!