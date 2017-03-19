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15 люксовых домов Мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн
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Сколько стоят такие дома? Давайте узнаем! Цена реализации – это всегда субъективное мнение архитектора и дизайнера о том, как должен быть воплощен данный проект. Можно использовать керамогранит за 3000 рублей за кв. метр, можно – настоящий мрамор за 25 тысяч рублей за кв. метр, и тогда из-за этого и еще парочки подобных пунктов цена из 30 млн сразу превращается в 60.

Поэтому мы озвучиваем цены, по которым можно реализовать такой проект в формате первого варианта, выражаясь условно – качественного керамогранита под мрамор за 3 тысячи рублей за кв. метр. Без лишних изысков, но и с люксовой начинкой. Поэтому озвученная цена является минимальной для: такого формата остекления, площади и планировки, метода строительства в РФ. Итак, начнем оценивать…

Невероятная роскошь за 40 млн рублей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Бельведер – круглый эркер на последнем этаже в этом доме в Кейптауне, ЮАР – принадлежит главной спальне. Только представьте, какой красивый оттуда вид на бассейн, море и на ночной город. Дом расположен на холме высотой более 100 метров и имеет невероятные панорамы. В этом доме примерно 500 кв. метров. Именно этот дом в Кейптауне будет продаваться примерно за 150-180 млн рублей, хотя был построен за 110 млн рублей.

Больше фотографий здесь. 

Люксовая вилла за 30 млн рублей

Residence Calaca, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн Серый
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Еще один вариант поменьше (тоже из ЮАР) имеет ту же страсть к эффектному остеклению и удивительным по красоте бассейнам. Площадь дома небольшая (около 350 кв. метров), поэтому такой дом в легком формате вполне можно реализовать за 30 млн рублей.

Настоящий шик за 60 млн рублей

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Реальная цена реализации именно этого проекта в Новой Зеландии – 110 млн рублей. Правда, один бассейн с террасой здесь обошелся примерно в 10-12 млн рублей, когда такого же формата можно построить и за 4 млн рублей. Поэтому, учитывая различные факторы, в РФ такой дом можно построить, минимум, за 60 млн рублей. Площадь – около 450 кв. метров.

Футуристика во плоти за 80 млн рублей

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Из-за огромного количества нестандартных деталей, площади в 650 кв. метров, бассейна, который один будет стоить около 25 млн рублей, этот дом перешагнул планку в 200 млн рублей в том формате, в котором показан на фотографиях.

Правда, если убрать самые дорогие элементы, ту же самую планировку в черном цвете и с глянцем можно реализовать и за 80 млн рублей.

Голливудская вилла за 40 млн рублей

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Сама по себе голливудская вилла в Лос-Анджелесе будет стоить гораздо больше (от 150 млн рублей, как минимум), в таком формате – около 10 млн долларов (600 млн рублей), из-за участка, расположения, именитого дизайнера.

Но если вы просто хотите построить дом в голливудском стиле площадью 350 кв. метров с бассейном, то для минимального формата вам хватит и 40 млн рублей.

Это – он! Дом мечты за 60 млн рублей

Sam's Creek homify Дома в стиле модерн
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

Этот дом имеет площадь 600 кв метров и может быть построен за 60 млн рублей. В оригинале огромное количество средств (более 20 млн рублей) было потрачено на отделку натуральным деревом, что в РФ будет существенно дешевле и позволит добиться итоговой суммы в 60 млн рублей.

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Компактный голливудский за 50 млн рублей

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Еще один голливудский формат тоже доступен примерно за 40-60 млн рублей с площадью в 300-400 кв. метров в РФ.

Расширенный тропический за 80 млн рублей

Private Caribbean Villa Wilkinson Beven Design Дома в стиле модерн
Wilkinson Beven Design

Private Caribbean Villa

Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design

Такой же дом площадью в 600 кв. метров уже обойдется примерно в 80 млн рублей.

Как на картинке – от 10 млн рублей

Rum Point, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Компактный формат подобной виллы в 150 кв. метров с бассейном и именно таким дизайном и остеклением обойдется в 10 млн рублей, 300 метров – в 20 млн рублей и так далее. Просто и лаконично!

Австралийская вилла – от 25 млн рублей

Pool Alfresco D-Max Photography Дома в стиле лофт
D-Max Photography

Pool Alfresco

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

Эта цена определяет минимальную стоимость реализации данного проекта в РФ, с площадью в 300 кв. метров.

Шик и блеск – от 60 млн рублей

House Duk , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Duk

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Еще один небольшой дом площадью в 400 кв. метров в оригинале (в ЮАР) стоит около 90 млн рублей, а в РФ будет доступен за 50-60 млн рублей.

Точно для России – от 30 млн рублей

Дом в лесу, премиум интериум премиум интериум Дома в стиле минимализм
премиум интериум

Дом в лесу

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

Такой дом площадью от 250 кв. метров будет стоить от 30 млн рублей – с таким форматом остекления, современным дизайном и планировкой.

Очень большая вилла – от 60 млн рублей

Smart Wohnen im Kirschgarten, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Дома в стиле модерн
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Простая, но очень просторная вилла от 600 кв. метров будет стоить от 60 млн рублей при реализации в РФ.

​Вилла на море – от 5 млн рублей

Марино хаус / Marino house BOOS architects Дома в скандинавском стиле каменный дом
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Такой милый домик площадью всего лишь 100-150 кв. метров с 3-4 спальнями, террасой и бассейном и люксовой отделкой можно построить (самый минимум) за 5 млн рублей.

​Футуристика – от 40 млн рублей

Дом-аквариум ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом-аквариум

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Самые необычные футуристичные проекты в РФ стоят примерно от 40 млн рублей. Именно такова стартовая сумма для реализации такого коттеджа в Ленинградской области, Московской, на Украине и даже… в Сибири! Авторство проекта принадлежит Александру Жидкову из Киева.

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