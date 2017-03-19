15 люксовых домов Мечты

Сколько стоят такие дома? Давайте узнаем! Цена реализации – это всегда субъективное мнение архитектора и дизайнера о том, как должен быть воплощен данный проект. Можно использовать керамогранит за 3000 рублей за кв. метр, можно – настоящий мрамор за 25 тысяч рублей за кв. метр, и тогда из-за этого и еще парочки подобных пунктов цена из 30 млн сразу превращается в 60.

Поэтому мы озвучиваем цены, по которым можно реализовать такой проект в формате первого варианта, выражаясь условно – качественного керамогранита под мрамор за 3 тысячи рублей за кв. метр. Без лишних изысков, но и с люксовой начинкой. Поэтому озвученная цена является минимальной для: такого формата остекления, площади и планировки, метода строительства в РФ. Итак, начнем оценивать…