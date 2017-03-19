15 люксовых домов Мечты

Сколько стоят такие дома? Давайте узнаем! Цена реализации – это всегда субъективное мнение архитектора и дизайнера о том, как должен быть воплощен данный проект. Можно использовать керамогранит за 3000 рублей за кв. метр, можно – настоящий мрамор за 25 тысяч рублей за кв. метр, и тогда из-за этого и еще парочки подобных пунктов цена из 30 млн сразу превращается в 60.
Поэтому мы озвучиваем цены, по которым можно реализовать такой проект в формате первого варианта, выражаясь условно – качественного керамогранита под мрамор за 3 тысячи рублей за кв. метр. Без лишних изысков, но и с люксовой начинкой. Поэтому озвученная цена является минимальной для: такого формата остекления, площади и планировки, метода строительства в РФ. Итак, начнем оценивать…
Бельведер – круглый эркер на последнем этаже в этом доме в Кейптауне, ЮАР – принадлежит главной спальне. Только представьте, какой красивый оттуда вид на бассейн, море и на ночной город. Дом расположен на холме высотой более 100 метров и имеет невероятные панорамы. В этом доме примерно 500 кв. метров. Именно этот дом в Кейптауне будет продаваться примерно за 150-180 млн рублей, хотя был построен за 110 млн рублей.
Еще один вариант поменьше (тоже из ЮАР) имеет ту же страсть к эффектному остеклению и удивительным по красоте бассейнам. Площадь дома небольшая (около 350 кв. метров), поэтому такой дом в легком формате вполне можно реализовать за 30 млн рублей.
Реальная цена реализации именно этого проекта в Новой Зеландии – 110 млн рублей. Правда, один бассейн с террасой здесь обошелся примерно в 10-12 млн рублей, когда такого же формата можно построить и за 4 млн рублей. Поэтому, учитывая различные факторы, в РФ такой дом можно построить, минимум, за 60 млн рублей. Площадь – около 450 кв. метров.
Из-за огромного количества нестандартных деталей, площади в 650 кв. метров, бассейна, который один будет стоить около 25 млн рублей, этот дом перешагнул планку в 200 млн рублей в том формате, в котором показан на фотографиях.
Правда, если убрать самые дорогие элементы, ту же самую планировку в черном цвете и с глянцем можно реализовать и за 80 млн рублей.
Сама по себе голливудская вилла в Лос-Анджелесе будет стоить гораздо больше (от 150 млн рублей, как минимум), в таком формате – около 10 млн долларов (600 млн рублей), из-за участка, расположения, именитого дизайнера.
Но если вы просто хотите построить дом в голливудском стиле площадью 350 кв. метров с бассейном, то для минимального формата вам хватит и 40 млн рублей.
Этот дом имеет площадь 600 кв метров и может быть построен за 60 млн рублей. В оригинале огромное количество средств (более 20 млн рублей) было потрачено на отделку натуральным деревом, что в РФ будет существенно дешевле и позволит добиться итоговой суммы в 60 млн рублей.
Еще один голливудский формат тоже доступен примерно за 40-60 млн рублей с площадью в 300-400 кв. метров в РФ.
Такой же дом площадью в 600 кв. метров уже обойдется примерно в 80 млн рублей.
Компактный формат подобной виллы в 150 кв. метров с бассейном и именно таким дизайном и остеклением обойдется в 10 млн рублей, 300 метров – в 20 млн рублей и так далее. Просто и лаконично!
Эта цена определяет минимальную стоимость реализации данного проекта в РФ, с площадью в 300 кв. метров.
Еще один небольшой дом площадью в 400 кв. метров в оригинале (в ЮАР) стоит около 90 млн рублей, а в РФ будет доступен за 50-60 млн рублей.
Такой дом площадью от 250 кв. метров будет стоить от 30 млн рублей – с таким форматом остекления, современным дизайном и планировкой.
Простая, но очень просторная вилла от 600 кв. метров будет стоить от 60 млн рублей при реализации в РФ.
Такой милый домик площадью всего лишь 100-150 кв. метров с 3-4 спальнями, террасой и бассейном и люксовой отделкой можно построить (самый минимум) за 5 млн рублей.
Самые необычные футуристичные проекты в РФ стоят примерно от 40 млн рублей. Именно такова стартовая сумма для реализации такого коттеджа в Ленинградской области, Московской, на Украине и даже… в Сибири! Авторство проекта принадлежит Александру Жидкову из Киева.
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;