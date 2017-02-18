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Ремонт дачного домика 46 квадратов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Спальня в скандинавском стиле
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Вряд ли вы найдете такой на просторах нашей страны, но он такой милый, что мы не могли его не показать. 46 квадратов в старом домике, сложенном из камня, превратились в романтичное гнездышко для загородного отдыха. Хочется прямо сейчас оказаться там и увидеть, какой вид открывается из окон спальни.

Но этим домиком можно не только любоваться. Специалисты из студии Paulo Martins Frq-Design покажут на его примере, как можно превратить любое старое жилье в современное, при этом весьма бюджетными средствами.

​Ремонт крыши

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Дома в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Ремонтировать крышу приходится в 90 процентах случаев. Иногда саму стропильную систему разбирать не придется, если она все еще в хорошем состоянии. А вот кровельный материал наверняка потребует замены. Да и утеплить не помешает, если планируете сделать жилую мансарду.

​Большой сад

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Дома в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Забор этому домику не понадобится, потому что он находится в существенном отдалении от других строений. Зато какой прекрасный сад можно разбить вокруг. Наверняка у вас уже тоже куча мыслей в голове, а то ведь на стандартных 6 сотках никогда не помещается все, что хочется посадить. А тут и сад фруктовый можно разбить, и для огорода места хватит, и на газон останется.

​Новые окна

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Дома в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Почти все старые дома имели, ну, очень маленькие окна. И если вы по каким-то причинам не хотите расширять оконные проемы, поставьте самые простые окна, возможно, где-то подойдут даже глухие (не открывающиеся). Иногда, и вправду, не стоит зря тревожить старые стены.

​Будни дачника

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Дома в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Так здорово, что сейчас столько техники продается и по вполне доступной цене. А там, где может заехать мини-трактор, вообще проблем не будет с перекопкой под картошку. Но если у вас стационарные грядки, а обрабатываете вы их плоскорезом, то стоит просто не забывать про необходимость разумного севооборота, и все у вас вырастет.

​Простая отделка

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Ремонт дачного домика не должен стоить слишком много. Скорее всего, с окончанием дачного сезона в вашем поселке тоже выключают электричество и воду, потому не совсем разумно вкладывать слишком много в домик, который не будет использоваться круглогодично.

​Необходимый комфорт

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Но все согласятся, что кухня в дачном домике просто необходима. Даже если вы ночуете пару дней в неделю, на китайской лапше много не наработаешь. Многие привозят на дачу мебель, которая уже не нужна дома. Разумная экономия еще никому не навредила. Но все же не стоит свозить на дачу откровенный хлам. И место загромоздите, и пользы не получите. Потому иногда лучше купить самое дешевое, но все-таки новенькое.

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​Отопление на даче

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Если вы хотите ночевать не только в летние месяцы, но и весной-осенью, а может быть и на Новый Год приехать, то поставить печку придется. Подойдет буржуйка на дровах, тепловая пушка на электричестве или просто маленький обогреватель. А можно и современный камин поставить, если средства позволяют.

​Современная ванная на даче

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Ванная комната в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Представьте такое на своей даче. Правда, было бы здорово!

Спальня с выходом в сад

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Спальня в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Именно о такой втайне мечтает каждый дачник. После пробуждения здесь у вас появится столько энергии!

​Вечернее очарование

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN Дома в скандинавском стиле
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

Скорее бы весна! Даже если ваша дачка выглядит не так восхитительно, вы все равно ее любите. И стараетесь сделать так, чтобы все ваши домашние оценили прелесть природного окружения и огурчиков-помидорчиков, выращенных своими руками.

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