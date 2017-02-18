Ремонт дачного домика 46 квадратов

Вряд ли вы найдете такой на просторах нашей страны, но он такой милый, что мы не могли его не показать. 46 квадратов в старом домике, сложенном из камня, превратились в романтичное гнездышко для загородного отдыха. Хочется прямо сейчас оказаться там и увидеть, какой вид открывается из окон спальни.

Но этим домиком можно не только любоваться. Специалисты из студии Paulo Martins Frq-Design покажут на его примере, как можно превратить любое старое жилье в современное, при этом весьма бюджетными средствами.