12 идей для ландшафтного дизайна своими руками

Пространство между улицей и парадным фасадом принято называть палисадником. Обычно в его дизайне используются миниатюрные и лаконичные элементы, позволяющие подчеркнуть аккуратность дома со стороны проезжей части или пешеходной дорожки.

В данном случае мы предлагаем идею комбинированного палисадника. По обеим сторонам от дороги посажены кусты под стрижку, справа от дорожки – засыпка мелким гравием, а остальную часть палисадника занимает газонная площадка с клумбой. Чем не универсальное решение!