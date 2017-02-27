12 идей для ландшафтного дизайна своими руками

Почти все мы обожаем копаться в саду, получать урожай томатов раньше срока и любоваться любимыми хризантемами уже сквозь снег. Большинство дачников любят работать на результат, считать килограммы и узнавать, как все лучше и лучше заботиться о своем саде и добиваться новых высот. Именно для читателей, упорно трудящихся в своих садах, мы подготовили 12 современных идей ландшафтного дизайна.
Сами колонны сделаны из кирпича или блоков, оформлены искусственным декоративным камнем. Навес создан из натурального дерева, клееных досок. В центре – очаг для огня и барбекю.
Пространство между улицей и парадным фасадом принято называть палисадником. Обычно в его дизайне используются миниатюрные и лаконичные элементы, позволяющие подчеркнуть аккуратность дома со стороны проезжей части или пешеходной дорожки.
В данном случае мы предлагаем идею комбинированного палисадника. По обеим сторонам от дороги посажены кусты под стрижку, справа от дорожки – засыпка мелким гравием, а остальную часть палисадника занимает газонная площадка с клумбой. Чем не универсальное решение!
Если ваша терраса до сих пор не имеет красивого схода в сад, стоит заняться этим именно этой весной! Можно посадить по ее периметру кустарники, закрывающие землю под ней, или добавить красивое обрамление в виде рабицы, деревянной решетки или вот таких каменных блоков с мраморной крошкой.
Идеальное решение для максимально аккуратного сада в современном стиле – засыпка белой или серой галькой, которая позволяет проще бороться с сорняками и делает сад символичным и гораздо более эффектным.
Не всем посчастливилось иметь идеально ровный дачный или приусадебный участок. Многие во владении имеют рельефный (точнее сказать – безумно неудобный) кусочек земли. Тем не менее, посмотрите на это шикарное решение в виде бетонных плит, которые наслаиваются друг на друга и при этом каждая сидит на отдельном фундаменте!
Кто сказал, что крыльцо должно занимать лишь 1-2 кв. метра площади возле двери? Для домов с высоким цоколем та конструкция, что мы видим на фотографии выше – одно из самых лучших решений!
На уровне отмостки можно создать декоративную клумбу с засыпкой мелким щебнем и плитами в качестве дорожки!
Красота, созданная на основе обычных кирпичей со штукатуркой, белой гальки для мульчирования и пары кустарников с подсветкой!
Еще одно шикарное решение для террасы и заднего дворика!
Стильные стационарные грядки сделаны из кирпичей и обшиты деревом.
Интересное решение для дворика – засыпка его мелким щебнем! Чисто и аккуратно!
Шикарное решение для гостиной, кабинета или спальни – вид из окна на лазурную воду с подсветкой, даже если там всего 30 см глубины!
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;