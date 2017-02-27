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12 идей для ландшафтного дизайна своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Escaliers, Schwein Aménagement Schwein Aménagement Дома в стиле модерн
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Почти все мы обожаем копаться в саду, получать урожай томатов раньше срока и любоваться любимыми хризантемами уже сквозь снег. Большинство дачников любят работать на результат, считать килограммы и узнавать, как все лучше и лучше заботиться о своем саде и добиваться новых высот. Именно для читателей, упорно трудящихся в своих садах, мы подготовили 12 современных идей ландшафтного дизайна.

​Навес на колоннах

Benchscape, Lex Parker Design Consultants Ltd. Lex Parker Design Consultants Ltd. Дома в стиле модерн
Lex Parker Design Consultants Ltd.

Lex Parker Design Consultants Ltd.
Lex Parker Design Consultants Ltd.
Lex Parker Design Consultants Ltd.

Сами колонны сделаны из кирпича или блоков, оформлены искусственным декоративным камнем. Навес создан из натурального дерева, клееных досок. В центре – очаг для огня и барбекю.

​Палисадник между улицей и домом

Escaliers, Schwein Aménagement Schwein Aménagement Дома в эклектичном стиле Серый
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Пространство между улицей и парадным фасадом принято называть палисадником. Обычно в его дизайне используются миниатюрные и лаконичные элементы, позволяющие подчеркнуть аккуратность дома со стороны проезжей части или пешеходной дорожки.

В данном случае мы предлагаем идею комбинированного палисадника. По обеим сторонам от дороги посажены кусты под стрижку, справа от дорожки – засыпка мелким гравием, а остальную часть палисадника занимает газонная площадка с клумбой. Чем не универсальное решение!

​Выход с террасы в сад

Escaliers, Schwein Aménagement Schwein Aménagement Дома в стиле модерн
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Если ваша терраса до сих пор не имеет красивого схода в сад, стоит заняться этим именно этой весной! Можно посадить по ее периметру кустарники, закрывающие землю под ней, или добавить красивое обрамление в виде рабицы, деревянной решетки или вот таких каменных блоков с мраморной крошкой.

​Клумба возле террасы

Maison S, SLAI SLAI Дома в стиле модерн
SLAI

SLAI
SLAI
SLAI

Идеальное решение для максимально аккуратного сада в современном стиле – засыпка белой или серой галькой, которая позволяет проще бороться с сорняками и делает сад символичным и гораздо более эффектным.

​Многоуровневая дорожка

Escaliers, Schwein Aménagement Schwein Aménagement Дома в стиле модерн
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Не всем посчастливилось иметь идеально ровный дачный или приусадебный участок. Многие во владении имеют рельефный (точнее сказать – безумно неудобный) кусочек земли. Тем не менее, посмотрите на это шикарное решение в виде бетонных плит, которые наслаиваются друг на друга и при этом каждая сидит на отдельном фундаменте!

​Модернизированное крыльцо

Escaliers, Schwein Aménagement Schwein Aménagement Дома в классическом стиле
Schwein Aménagement

Schwein Aménagement
Schwein Aménagement
Schwein Aménagement

Кто сказал, что крыльцо должно занимать лишь 1-2 кв. метра площади возле двери? Для домов с высоким цоколем та конструкция, что мы видим на фотографии выше – одно из самых лучших решений!

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Обрамление периметра дома

GUE' HOUSE, DCA DCA Дома в стиле модерн Кирпичи Серый
DCA

DCA
DCA
DCA

На уровне отмостки можно создать декоративную клумбу с засыпкой мелким щебнем и плитами в качестве дорожки!

​Внутренний дворик с центральной клумбой

Mas moderne, Jeux de Lumière Jeux de Lumière Дома в стиле модерн
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

Красота, созданная на основе обычных кирпичей со штукатуркой, белой гальки для мульчирования и пары кустарников с подсветкой!

​Ступени с подсветкой

Mas charmant, Jeux de Lumière Jeux de Lumière Дома в рустикальном стиле
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

Еще одно шикарное решение для террасы и заднего дворика!

​Высокие грядки

Benchscape, Lex Parker Design Consultants Ltd. Lex Parker Design Consultants Ltd. Дома в стиле модерн
Lex Parker Design Consultants Ltd.

Lex Parker Design Consultants Ltd.
Lex Parker Design Consultants Ltd.
Lex Parker Design Consultants Ltd.

Стильные стационарные грядки сделаны из кирпичей и обшиты деревом.

​Засыпанная площадка

Una vivienda rústica con alma moderna, albion985 albion985 Дома в рустикальном стиле
albion985

albion985
albion985
albion985

Интересное решение для дворика – засыпка его мелким щебнем! Чисто и аккуратно!

​Водоем возле окна

Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
DLPS Arquitectos

DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos

Шикарное решение для гостиной, кабинета или спальни – вид из окна на лазурную воду с подсветкой, даже если там всего 30 см глубины!

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