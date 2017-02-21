​11 красивых семейных коттеджей

Сегодня мы собрали для вас 11 современных коттеджей, которые своими интересными идеями могут вдохновить вас на редактирование своего собственного проекта. Мы, конечно же, всегда советуем доверять архитектору, но есть одна очень важная оговорка – сначала нужно понять, что именно вам нравится, и найти архитектора с точно такими же проектами в портфолио, чтобы не разочароваться.
Так, если вас не устраивает портфолио архитектора, лучше найти другого, может быть, даже из другого города, но со стилем, который вам нравится, с домами в портфолио, в которых вы уже хотите жить!
Итак, специально для вас – 11 коттеджей, большинство из которых публикуется на homify впервые. Смотрим!
Итак, представьте самый обычный русский проект дома, 8x8 в два этажа с мансардой. Самостоятельно такой дом можно построить за 2,5 млн рублей, с отделкой. Что нужно добавить к нему, что получить вот этот дом? Пристройку на первом уровне (около 600 тысяч рублей за 60 кв. метров), бассейн с террасой (минимум 500 тысяч рублей с каркасным и около 2 млн рублей с настоящим и термодеревом на террасе) и еще лишние 200 тысяч рублей на остекление в гостиной и в главной спальне на первом этаже с видом на бассейн.
Итого, такой дом как на фото вы можете построить за 6-6,3 млн рублей с помощью бригады строителей. Самостоятельно – минус 1,3 млн рублей, при том, что бассейн все же строят вам специалисты.
К тем же стартовым 2,5 млн рублей мы добавляем круглый зимний сад (около 100 тысяч рублей), третий этаж в виде мансарды (около 1 млн рублей) и получаем вот такой дом за 3,6, без работы строителей и за 4,5 млн рублей, с работой строителей. При этом, в нем может быть от 4 до 6 спален.
Просто добавив современное остекление в тот самый дом за 2,5 млн рублей, вы можете получить подобный эффектный вариант за 3 млн рублей, без работы строителей.
Чтобы сделать простой дом люксовым, вам понадобится больше средств. Около 500 тысяч рублей на остекление (или 1 млн рублей, если сделать дом похожим на голливудскую виллу), лишний 1 млн рублей на отделку, 2 млн – на бассейн и террасу. Итого, такой дом будет стоить около 6,5 млн рублей при самостоятельной стройке, 7,5-8 млн рублей – при найме бригады. Площадь та же, около 150 кв метров.
Еще один вариант примерно за такую же цену с бассейном и интересным навесом для террасы.
Если в простой дом за 2,5 млн рублей добавить террасу и панорамное остекление, то вам нужно будет потратить лишний 1 млн рублей, даже если панорамное остекление будет в каждой комнате. Итого, за такой дом, как на фото – всего 3,5 млн рублей, при самостоятельной стройке или около 4,5 млн рублей, с бригадой.
Отделка фасадов декоративными панелями – дорогое удовольствие, которое не каждому покажется рациональным. За такое, как на снимке выше, придется отдать около 500 тысяч рублей.
Если взять комфортабельный формат остекления и отделки, но при этом сделать дом 120-метровым и компактным, то за мансардный можно отдать те же 3,5 млн рублей (с отделкой и работой строителей) просто из-за его небольшой площади (3 маленькие спальни или 2 средние).
Такая дача в стиле вилы с бассейном, без отопления и утепления будет стоить около 3 млн рублей.
А вот дом с более элегантной отделкой стоит уже около 7 млн рублей, с работой строителей и по размеру больше. То же самое можно получить, строя 150-метровую виллу с бассейном с голливудским шиком, как такой дом в 300 метров.
Необычное сочетание в этом большом доме делает его чуть дешевле, чем классический, около 6 млн рублей (с работой строителей и бассейном) за 250 кв. метров площади.
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