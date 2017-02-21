​11 красивых семейных коттеджей

Сегодня мы собрали для вас 11 современных коттеджей, которые своими интересными идеями могут вдохновить вас на редактирование своего собственного проекта. Мы, конечно же, всегда советуем доверять архитектору, но есть одна очень важная оговорка – сначала нужно понять, что именно вам нравится, и найти архитектора с точно такими же проектами в портфолио, чтобы не разочароваться.

Так, если вас не устраивает портфолио архитектора, лучше найти другого, может быть, даже из другого города, но со стилем, который вам нравится, с домами в портфолио, в которых вы уже хотите жить!

Итак, специально для вас – 11 коттеджей, большинство из которых публикуется на homify впервые. Смотрим!