Полноценная квартира на 30 квадратах

Даже если вы думаете, что совсем скоро съедете из своей маленькой квартирки, обустройте ее с любовью, чтобы ожидание перемен не было слишком томительным. Пусть каждый квадратный метр вашего жилья излучает позитив и дарит вдохновение, помогая вам сдвигать горы на пути к достижению своих целей.

Пусть пример обустройства квартиры-студии от специалистов из Black Stones покажет вам, что и 30 квадратов могут дать все необходимое для жизни. Посмотрим подробнее, что для этого сделали дизайнеры.