Полноценная квартира на 30 квадратах

Даже если вы думаете, что совсем скоро съедете из своей маленькой квартирки, обустройте ее с любовью, чтобы ожидание перемен не было слишком томительным. Пусть каждый квадратный метр вашего жилья излучает позитив и дарит вдохновение, помогая вам сдвигать горы на пути к достижению своих целей.
Пусть пример обустройства квартиры-студии от специалистов из Black Stones покажет вам, что и 30 квадратов могут дать все необходимое для жизни. Посмотрим подробнее, что для этого сделали дизайнеры.
Изначально в комнате было два окна, после перепланировки одно досталось спальне, а второе – гостиной. Ванная комната находится в отдельном помещении, дверь в нее расположена справа от входа (на фото не видно). Г-образный кухонный гарнитур дополнен островом с барной стойкой со стороны гостиной.
Можно сказать,что спальня расположена в отдельной комнате. В ней есть дверь и целых два окна: одно на улицу, а другое – в гостиную. Интересный прием работает на то, чтобы супер-миниатюрная спальня, в которой есть лишь кровать и шкаф, не казалась катастрофически маленькой.
В гостиной – раскладной диван. Его скромная серая обивка гармонично сочетается с несколько аскетичной обстановкой во всей квартире. Бюджет не позволил оформить ее с большим количеством роскоши.
Весь люкс этой студии достался кухонному гарнитуру. Именно кухню решили сделать главной зоной квартиры. Эффектный белый глянец, мягкая подсветка, модные барные стулья повышают статус всей квартиры.
Несмотря на размер квартиры да и самой кухни гарнитур составлен очень правильно и невероятно рационально. Не стали экономить и на технике, выбрав стильные модели для печки и раковины. Холодильник встроен в один их высоких модулей. В другом – место для хранения верхней одежды и обуви.
Остров с раковиной продолжен барной стойкой с парочкой стильных стульев. Эстетика и функциональность на высоте. Несмотря на простую отделку квартира выглядит свежо и современно. Черные рамы окон на улицу и между спальней и гостиной четко рифмуются с элементами интерьера (рамкой телевизора, комплектом разноуровневых кофейных столиков).
Как мы уже упоминали, ванная комната расположена рядом со входом в квартиру. Чтобы она была максимально удобной, у нее не стали отнимать квадратные метры в пользу жилого пространства. На снимке выше она выглядит немного больше, чем есть на самом деле.
Подвесные раковина и унитаз, конечно же, стоили дороже традиционных вариантов, но это как раз та необходимая капелька роскоши, которая позволит чувствовать себя отлично, даже в такой маленькой квартире.Обратите внимание на подсветку зеркала по периметру. Хочется и себе такое же, не правда ли?
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