Студийная планировка на 30 квадратах

Представьте, что все, что у вас есть – это комната в 30 квадратных метров с двумя окнами, встроенным гардеробом и доступом к канализации и водоснабжению. Как разделить эту площадь так, чтобы жить было достаточно удобно? Каким сделать дизайн интерьера, если лишних средств на роскошь нет совершенно?
Представляем вам наглядный ответ на эти вопросы в виде квартиры-студии в Париже, дизайном которой занимались специалисты из Black Stones. Нам понравилось. Интересно, что скажете вы.
Мы уже видели подобные варианты, где кухонный гарнитур находится у входа в квартиру. Половина комнаты, что расположена вдоль окон, отдана под гостиную. За кухонным гарнитуром, в глубине комнаты находится спальное место, а за ним – приватная ванная комната с дверью.
Не ожидая чего-то невозможного от столь маленькой площади, мы удивлены простотой и гениальностью расположения зон. Заметьте, у входа в квартиру стоит достаточно вместительный шкаф, где хранится верхняя одежда и обувь, а все остальные вещи – во встроенном гардеробе за белыми филенчатыми дверьми.
Учитывая раскладной диван в гостиной, в этой квартире-студии могут жить даже 4 человека. Для Парижа снимать столь маленькие апартаменты вчетвером – совсем не редкость. А для приватности спальню с кроватью можно закрыть плотными шторами.
На фоне простой отделки из светлого ламината и окрашенных в белый стен эффектно смотрятся ярко-синие пятна комода и акцентной стены, за которой находится ванная комната. Все остальное оформлено в нейтральных тонах. Но обратите внимание, сколь тщательно подобраны все элементы этого интерьера.
В маленькой студии нельзя допустить никакой захламленности, и декором в том числе. Потому модные акценты в виде потолочного светильника из металла ажурной алмазной резки, разноуровневых кофейных столиков, мозаики на кухонном фартуке играют почти второстепенные роли. А главное здесь – простор и солнечный свет, проникающий через окна без занавесок и штор.
Удивительно, как несколькими приемами дизайнер создал столь актуальный интерьер. При этом спальная зона совсем не кажется тесной, особенно когда впереди просматривается гостиная. А чтобы утренние лучи на нарушали сон в выходные, спальню можно занавесить.
Интерьер ванной комнаты оформлен в тех же цветах. Монохром на мозаике удачно сочетается с ярким синим. Все предметы в этой ванной комнате выбраны максимально миниатюрные.
В соответствии с интерьерными трендами этого года, зона душа покрыта плиткой с эффектной мозаикой. Благодаря ахроматической палитре довольно крупный рисунок не кажется излишним броским. Слив для зоны душа сделан прямо в полу, что не только удобно, но и экономит пространство в этой супер-миниатюрной ванной комнате.
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