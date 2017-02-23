Студийная планировка на 30 квадратах

Представьте, что все, что у вас есть – это комната в 30 квадратных метров с двумя окнами, встроенным гардеробом и доступом к канализации и водоснабжению. Как разделить эту площадь так, чтобы жить было достаточно удобно? Каким сделать дизайн интерьера, если лишних средств на роскошь нет совершенно?

Представляем вам наглядный ответ на эти вопросы в виде квартиры-студии в Париже, дизайном которой занимались специалисты из Black Stones. Нам понравилось. Интересно, что скажете вы.