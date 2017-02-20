​TOP-11 шикарных домов в стиле минимализм

Архитектурный стиль минимализм вышел на международную арену из восточной культуры, ее лаконичности и символичности. Сейчас бывает достаточно сложно отделить минимализм от модерна, так как во многом данные стили стремятся друг к другу.

Модерн – это массовое производство, дешевые и только что ставшие популярными материалы, функциональность и достаточно простая структура. Минимализм более утончен, стремится к расслабляющему эффекту и показывает нам возможности панорамного остекления, тонких линий и минимума декора.

В этой Книге Идей мы собрали для вас 11 шикарных домов в стиле минимализм, каждый из которых мог бы стать домом вашей Мечты! Среди них есть дорогостоящие и даже предельно люксовые проекты.

На сегодняшний день минимализм остается достаточно дорогим стилем для воплощения, в отличие от модерна. Тем не менее, вдохновляясь им, можно и на самой простой основе создать более эстетичный и элегантный образ вашего дома.

В нашей подборке доминирует строительство по монолитной и каркасной системе, тогда как в РФ модерн реализуется чаще всего на основе блоков. А каркасное строительство можно назвать золотой серединой, подходящей для любых вариантов планировок и декора.

Стиль минимализм в загородной архитектуре показывает нам, что современная жизнь может и должна быть более упорядоченной, спокойной, насыщенной светом и кристально чистой. Как основа вашего дома, он может предложить вам гораздо более чистый и привлекательный взгляд на вещи.

Минимализм до сих пор является самым передовым стилем в архитектуре, позволяя нам стремиться к нему практически из любой точки – будь то кантри, викторианская классика или деревенский дом. Являясь эталонной возможность для более приятной, продуктивной, гармоничной и просто более удобной жизни, он будет развиваться, в будущем обретая все более и более сложную технологичную начинку и обширный формат остекления, при этом двигаясь навстречу не только внутреннему комфорту, но и более полному объединению с ландшафтом.