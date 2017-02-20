Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​TOP-11 шикарных домов в стиле минимализм

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Архитектурный стиль минимализм вышел на международную арену из восточной культуры, ее лаконичности и символичности. Сейчас бывает достаточно сложно отделить минимализм от модерна, так как во многом данные стили стремятся друг к другу.

Модерн – это массовое производство, дешевые и только что ставшие популярными материалы, функциональность и достаточно простая структура. Минимализм более утончен, стремится к расслабляющему эффекту и показывает нам возможности панорамного остекления, тонких линий и минимума декора.

В этой Книге Идей мы собрали для вас 11 шикарных домов в стиле минимализм, каждый из которых мог бы стать домом вашей Мечты! Среди них есть дорогостоящие и даже предельно люксовые проекты.

На сегодняшний день минимализм остается достаточно дорогим стилем для воплощения, в отличие от модерна. Тем не менее, вдохновляясь им, можно и на самой простой основе создать более эстетичный и элегантный образ вашего дома.

В нашей подборке доминирует строительство по монолитной и каркасной системе, тогда как в РФ модерн реализуется чаще всего на основе блоков. А каркасное строительство можно назвать золотой серединой, подходящей для любых вариантов планировок и декора.

Стиль минимализм в загородной архитектуре показывает нам, что современная жизнь может и должна быть более упорядоченной, спокойной, насыщенной светом и кристально чистой. Как основа вашего дома, он может предложить вам гораздо более чистый и привлекательный взгляд на вещи.

Минимализм до сих пор является самым передовым стилем в архитектуре, позволяя нам стремиться к нему практически из любой точки – будь то кантри, викторианская классика или деревенский дом. Являясь эталонной возможность для более приятной, продуктивной, гармоничной и просто более удобной жизни, он будет развиваться, в будущем обретая все более и более сложную технологичную начинку и обширный формат остекления, при этом двигаясь навстречу не только внутреннему комфорту, но и более полному объединению с ландшафтом.

​Нежность минимализма

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Данный дом построен по технологии, где опорными столбами являются бетонные колонны, которые вы можете заметить через панорамное остекление.

​Альпийская сказка

EINFAMILIENHAUS HND, BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr Дома в стиле модерн
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

Прекрасный пример дома с панорамным остеклением в холодном климате мы можем видеть на этом фото.

​Брутальность и жирные линии

MAISON ONET l'EGLISE, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte Дома в стиле лофт
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

Необычный одноэтажный формат этой виллы вызывает удивление, но на поверку оказывается удачным способом создать закрытый внутренний дворик.

​Интересный формат

Extension d'une Maison familiale, Le Tholonet [13], UNIC architecture UNIC architecture Дома в стиле модерн
UNIC architecture

UNIC architecture
UNIC architecture
UNIC architecture

Отличный вариант дома как пристройки для каменной виллы!

​Шале нового уровня

Villa in collina, iarchitects iarchitects Дома в стиле модерн
iarchitects

iarchitects
iarchitects
iarchitects

Шикарная цветовая гамма этого дома просто завораживает!

​Кристальный домик

Bungalow Bauten, Burckhardt Metall Glas GmbH Burckhardt Metall Glas GmbH Дома в стиле модерн
Burckhardt Metall Glas GmbH

Burckhardt Metall Glas GmbH
Burckhardt Metall Glas GmbH
Burckhardt Metall Glas GmbH

Прекрасный пример дома с панорамным остеклением выглядит не менее современно, чем все остальные проекты домов в нашей подборке.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Проект дома с декоративным водоемом

EFH Bauten, Burckhardt Metall Glas GmbH Burckhardt Metall Glas GmbH Дома в стиле модерн
Burckhardt Metall Glas GmbH

Burckhardt Metall Glas GmbH
Burckhardt Metall Glas GmbH
Burckhardt Metall Glas GmbH

Элегантный декоративный водоем расположен здесь возле террасы и крупноформатного блока остекления.

​Потрясающая вилла с бассейном

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Данный дом расположен в ЮАР и является потрясающим примером сложносочиненного минимализма.

​Проект дома в стиле минимализм

Güzelbahçe Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Дома в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Этот проект дома отлично смотрелся бы и в холодном климате!

​Приватный фасад со стороны улицы

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma Дома в стиле модерн Мрамор Серый
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

Примерно так выглядит стандартный приватный фасад с высоким забором для дома в стиле минимализм.

​Вилла с особым размахом

Berkshire, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Дома в стиле модерн
Gregory Phillips Architects

Berkshire

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Шикарная идея с большой террасой-патио на втором этаже показала себя в наилучшем свете в этой сдержанной цветовой гамме.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Идеи дизайна красивой кухни.

15 оригинальных изголовий для кровати, чтобы ваша спальня стала еще прекраснее
А вам какой дом понравился?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо