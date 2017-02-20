​TOP-11 шикарных домов в стиле минимализм

Архитектурный стиль минимализм вышел на международную арену из восточной культуры, ее лаконичности и символичности. Сейчас бывает достаточно сложно отделить минимализм от модерна, так как во многом данные стили стремятся друг к другу.
Модерн – это массовое производство, дешевые и только что ставшие популярными материалы, функциональность и достаточно простая структура. Минимализм более утончен, стремится к расслабляющему эффекту и показывает нам возможности панорамного остекления, тонких линий и минимума декора.
В этой Книге Идей мы собрали для вас 11 шикарных домов в стиле минимализм, каждый из которых мог бы стать домом вашей Мечты! Среди них есть дорогостоящие и даже предельно люксовые проекты.
На сегодняшний день минимализм остается достаточно дорогим стилем для воплощения, в отличие от модерна. Тем не менее, вдохновляясь им, можно и на самой простой основе создать более эстетичный и элегантный образ вашего дома.
В нашей подборке доминирует строительство по монолитной и каркасной системе, тогда как в РФ модерн реализуется чаще всего на основе блоков. А каркасное строительство можно назвать золотой серединой, подходящей для любых вариантов планировок и декора.
Стиль минимализм в загородной архитектуре показывает нам, что современная жизнь может и должна быть более упорядоченной, спокойной, насыщенной светом и кристально чистой. Как основа вашего дома, он может предложить вам гораздо более чистый и привлекательный взгляд на вещи.
Минимализм до сих пор является самым передовым стилем в архитектуре, позволяя нам стремиться к нему практически из любой точки – будь то кантри, викторианская классика или деревенский дом. Являясь эталонной возможность для более приятной, продуктивной, гармоничной и просто более удобной жизни, он будет развиваться, в будущем обретая все более и более сложную технологичную начинку и обширный формат остекления, при этом двигаясь навстречу не только внутреннему комфорту, но и более полному объединению с ландшафтом.
Данный дом построен по технологии, где опорными столбами являются бетонные колонны, которые вы можете заметить через панорамное остекление.
Прекрасный пример дома с панорамным остеклением в холодном климате мы можем видеть на этом фото.
Необычный одноэтажный формат этой виллы вызывает удивление, но на поверку оказывается удачным способом создать закрытый внутренний дворик.
Отличный вариант дома как пристройки для каменной виллы!
Шикарная цветовая гамма этого дома просто завораживает!
Прекрасный пример дома с панорамным остеклением выглядит не менее современно, чем все остальные проекты домов в нашей подборке.
Элегантный декоративный водоем расположен здесь возле террасы и крупноформатного блока остекления.
Данный дом расположен в ЮАР и является потрясающим примером сложносочиненного минимализма.
Этот проект дома отлично смотрелся бы и в холодном климате!
Примерно так выглядит стандартный приватный фасад с высоким забором для дома в стиле минимализм.
Шикарная идея с большой террасой-патио на втором этаже показала себя в наилучшем свете в этой сдержанной цветовой гамме.
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