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10 домов до 150 кв метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Дома в стиле модерн
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Стоимость строительства мансардного дома в 150 кв. метров своими силами равняется примерно 2,5 млн рублей с легкой, бюджетной отделкой. При этом, дом «под ключ» с работой строителей стоит уже 3,2-3,5 млн рублей в такой же простой вариации.

В этой подборке мы также представили для вас дома до 3,5 млн рублей с реализацией с помощью бригады. Многие из них требуют более качественной отделки, но при этом имеют площадь 80-120 кв. метров, что тоже вполне вписывается в данный бюджет.

Современный стиль модерн

Neubau in Bonn, PlanBar Architektur PlanBar Architektur Дома в стиле модерн
PlanBar Architektur

PlanBar Architektur
PlanBar Architektur
PlanBar Architektur

При такой планировке мы представляем себе узкофасадный домик с шириной примерно в 6 метров. В нем есть гостиная и кухня с видом на улицу и на задний дворик, наверху (по углам дома) – три спальни и ванная комната. Простая и понятная планировка. В центре – прихожая и лестничный холл.

При ширине дома в 6 метров длина начинается от 8 метров, то есть минимальная площадь такого дома – около 80 кв. метров, в идеале – около 120-150 кв. метров.

Домик у бассейна

Residenza Privata A.P. - Marina di Pietrasanta, Zeno Pucci+Architects Zeno Pucci+Architects Дома в стиле модерн
Zeno Pucci+Architects

Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects

С первого взгляда этот дом кажется одноэтажным, но это не так. На заднем плане вы можете увидеть и второй уровень дома – там находится просто мастер-сьют с гардеробной и ванной площадью 40 кв. метров. Площадь первого уровня – около 60 кв. метров. Так, этот дом площадью 100 кв. метров доступен в реализации за 4 млн рублей с отделкой, как на фотографиях и бассейном (включая работу бригады). В нем две шикарные спальни и большая терраса.

Скандинавский стиль

Sous bois, Luc Spits Interiors Luc Spits Interiors Дома в стиле модерн
Luc Spits Interiors

Luc Spits Interiors
Luc Spits Interiors
Luc Spits Interiors

Этот удивительный дом может быть реализован с общей площадью в 80-160 кв. метров и площадью одного этажа в 40-80 кв. метров. Очень важно предусмотреть панорамное остекление и двойной свет на втором уровне.

Итальянский домик

「stri-ep house 秋谷2丁目」, vibe design inc. vibe design inc. Дома в эклектичном стиле
vibe design inc.

vibe design inc.
vibe design inc.
vibe design inc.

Эта пологая, почти плоская кровля вместе с милым балкончиком и обрамлением кровлей первого уровня напоминает нам элементы тосканских вилл . Так, без веранды дом имеет площадь в 70 кв. метров, то есть по 35 кв. метров на один этаж, в нем две спальни и две ванные комнаты. Стоимость реализации с работой строителей и отделкой – 2 млн рублей!

Дача класса пентхаус

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта шикарная дача, интерьеры которой просто завораживают, может быть реализована за 1 млн рублей (без отопления и утепления) и за 2 млн рублей (с отоплением и утеплением для круглогодичного проживания). Ее площадь – всего 70 кв. метров.

Коттедж с акцентом на классику

Villetta in bioedilizia (Germania), Eleni Decor Eleni Decor Дома в стиле кантри
Eleni Decor

Eleni Decor
Eleni Decor
Eleni Decor

Такой дом с легким уклоном в классику без изысков можно построить за стандартную цену в 3,5 млн рублей (с отделкой и работой строителей). Площадь дома – около 150 кв. метров.

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Одноэтажное бунгало

GLS Mamurbaba Villaları 6 No'lu Villa, NAZZ Design Studio NAZZ Design Studio Дома в стиле модерн
NAZZ Design Studio

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Это ультра-стильное одноэтажное бунгало стоит в пригородах Стамбула 4-5 млн рублей с участком, отделкой и забором. Построить такое 90-метровое чудо самому можно за 2 млн рублей, с бригадой – за 3 млн рублей.

Домик у реки

Eigentijdse woning Den-Haag, Bongers Architecten Bongers Architecten Дома в стиле модерн
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Этот прекрасный голландский домик тоже может быть реализован за 3 млн рублей с учетом работы строителей, его площадь – около 130 кв. метров.

Современный модерн

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ATIOS. O PORRIÑO, Fernández Luna Oficina de Arquitectura SCP Fernández Luna Oficina de Arquitectura SCP Дома в стиле лофт
Fernández Luna Oficina de Arquitectura SCP

Fernández Luna Oficina de Arquitectura SCP
Fernández Luna Oficina de Arquitectura SCP
Fernández Luna Oficina de Arquitectura SCP

Еще один недорогой домик для реализации до 3,5 млн рублей.

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