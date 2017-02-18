10 домов до 150 кв метров

Стоимость строительства мансардного дома в 150 кв. метров своими силами равняется примерно 2,5 млн рублей с легкой, бюджетной отделкой. При этом, дом «под ключ» с работой строителей стоит уже 3,2-3,5 млн рублей в такой же простой вариации.
В этой подборке мы также представили для вас дома до 3,5 млн рублей с реализацией с помощью бригады. Многие из них требуют более качественной отделки, но при этом имеют площадь 80-120 кв. метров, что тоже вполне вписывается в данный бюджет.
При такой планировке мы представляем себе узкофасадный домик с шириной примерно в 6 метров. В нем есть гостиная и кухня с видом на улицу и на задний дворик, наверху (по углам дома) – три спальни и ванная комната. Простая и понятная планировка. В центре – прихожая и лестничный холл.
При ширине дома в 6 метров длина начинается от 8 метров, то есть минимальная площадь такого дома – около 80 кв. метров, в идеале – около 120-150 кв. метров.
С первого взгляда этот дом кажется одноэтажным, но это не так. На заднем плане вы можете увидеть и второй уровень дома – там находится просто мастер-сьют с гардеробной и ванной площадью 40 кв. метров. Площадь первого уровня – около 60 кв. метров. Так, этот дом площадью 100 кв. метров доступен в реализации за 4 млн рублей с отделкой, как на фотографиях и бассейном (включая работу бригады). В нем две шикарные спальни и большая терраса.
Этот удивительный дом может быть реализован с общей площадью в 80-160 кв. метров и площадью одного этажа в 40-80 кв. метров. Очень важно предусмотреть панорамное остекление и двойной свет на втором уровне.
Эта пологая, почти плоская кровля вместе с милым балкончиком и обрамлением кровлей первого уровня напоминает нам элементы тосканских вилл . Так, без веранды дом имеет площадь в 70 кв. метров, то есть по 35 кв. метров на один этаж, в нем две спальни и две ванные комнаты. Стоимость реализации с работой строителей и отделкой – 2 млн рублей!
Эта шикарная дача, интерьеры которой просто завораживают, может быть реализована за 1 млн рублей (без отопления и утепления) и за 2 млн рублей (с отоплением и утеплением для круглогодичного проживания). Ее площадь – всего 70 кв. метров.
Такой дом с легким уклоном в классику без изысков можно построить за стандартную цену в 3,5 млн рублей (с отделкой и работой строителей). Площадь дома – около 150 кв. метров.
Это ультра-стильное одноэтажное бунгало стоит в пригородах Стамбула 4-5 млн рублей с участком, отделкой и забором. Построить такое 90-метровое чудо самому можно за 2 млн рублей, с бригадой – за 3 млн рублей.
Этот прекрасный голландский домик тоже может быть реализован за 3 млн рублей с учетом работы строителей, его площадь – около 130 кв. метров.
Еще один недорогой домик для реализации до 3,5 млн рублей.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— 10 фантастичных современных домов;