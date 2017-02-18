10 домов до 150 кв метров

Стоимость строительства мансардного дома в 150 кв. метров своими силами равняется примерно 2,5 млн рублей с легкой, бюджетной отделкой. При этом, дом «под ключ» с работой строителей стоит уже 3,2-3,5 млн рублей в такой же простой вариации.

В этой подборке мы также представили для вас дома до 3,5 млн рублей с реализацией с помощью бригады. Многие из них требуют более качественной отделки, но при этом имеют площадь 80-120 кв. метров, что тоже вполне вписывается в данный бюджет.