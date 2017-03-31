10 удачных идей для обновления сада

Вы тоже чувствуете приближение весны? Этот сильнейший импульс разлит вокруг и сподвигает нас мечтать и (о, чудо!) даже делать! И его практически невозможно игнорировать. Каждый год в это время начинает казаться,что тебе действительно открыты все двери этого прекрасного мира. Остается лишь выбрать.

Потому давайте представим сегодня, как мы все вместе и каждый в отдельности прилагаем свои руки и свои сердца к тому, чтобы мир вокруг нас стал еще чуточку лучше. Не в каком-то почти недоказуемом метафизическом смысле, а во вполне реальном, осязаемом. Давайте все вместе отремонтируем кухню, достроим дачу, покрасим забор или закажем беседку для сада.

Выбирайте, что для вас по силам сделать именно сегодня.