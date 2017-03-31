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10 удачных идей для обновления сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Salón de Juegos, Arquitectura MAS Arquitectura MAS Дома в стиле модерн
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Вы тоже чувствуете приближение весны? Этот сильнейший импульс разлит вокруг и сподвигает нас мечтать и (о, чудо!) даже делать! И его практически невозможно игнорировать. Каждый год в это время начинает казаться,что тебе действительно открыты все двери этого прекрасного мира. Остается лишь выбрать.

Потому давайте представим сегодня, как мы все вместе и каждый в отдельности прилагаем свои руки и свои сердца к тому, чтобы мир вокруг нас стал еще чуточку лучше. Не в каком-то почти недоказуемом метафизическом смысле, а во вполне реальном, осязаемом. Давайте все вместе отремонтируем кухню, достроим дачу, покрасим забор или закажем беседку для сада.

Выбирайте, что для вас по силам сделать именно сегодня.

​Огромная печь-барбекю

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Если приближение весны ассоциируется для вас прежде всего с шашлычком с дымком, то лучшее, что вы можете подарить своему дому – качественную печь. У вас еще есть время продумать все до мелочей. Больше столь же колоритных идей есть в портфолио мадридской студии ABRETEALCAMBIO.

Роскошная беседка для уютной зоны отдыха

Exterior photos - Dunakeszi - HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography Сад в стиле модерн
Bata Tamas Photography

Exterior photos – Dunakeszi – HUN

Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography

Как думаете, такая красота подойдет вашему саду? Обратите внимание, что боковые стены представлены рулонными экранами, которые защитят вас от ветра, дождя или яркого солнца.

​Современная пристройка со стеклянными стенами

Salón de Juegos, Arquitectura MAS Arquitectura MAS Дома в стиле модерн
Arquitectura MAS

Arquitectura MAS
Arquitectura MAS
Arquitectura MAS

Европейцы очень трепетно относятся к своим домам и вообще к тому месту, где они живут. Несмотря на то, что многие могут за работой уехать даже на другой континент, есть и те, кто ведет более оседлый образ жизни. Не желая расставаться со старым домом, они лучше отремонтируют его, закажут просторную пристройку и даже сделают сложную перепланировку.

Может быть пристройка – ваш выбор на эту весну?

​Модный фитодизайн

Jardines Verticales, HUICHOL HUICHOL Дома в стиле модерн
HUICHOL

HUICHOL
HUICHOL
HUICHOL

Многие предпочитают не мучиться в своем саду с экзотическими растениями. Есть креативный вариант и для них – модные фитостены (для забора или внутреннего дворика, террасы или беседки), которые можно составить из вполне типичных растений.

​Эффектный паркинг

Balvanera St. Andrews, Arquitectura MAS Arquitectura MAS Дома в стиле модерн
Arquitectura MAS

Arquitectura MAS
Arquitectura MAS
Arquitectura MAS

Редкий дачник или владелец загородного дома не имеет машины. А раз есть машина, то присутствует и необходимость ее парковки, защиты от непогоды и пр. Сделайте не просто навес, а целый проект, учитывающий и ландшафтное окружение.

​Красивая дорожка до парадной двери

Casa El Pirul, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Дома в классическом стиле
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Раз в несколько лет и ее придется менять. Благодаря все более высокому качеству самых доступных материалов вы можете всякий раз получать эффектный вариант.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Навес для террасы в саду

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Дома в стиле модерн
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Площадку с мангалом лучше всего расположить подальше от дома, чтобы уберечь его от запахов и огня. А если вы подведете к этому месту воду, то вам останется лишь пара шагов до летней кухни.

​Батут для вашего сада

Exterior photos - Dunakeszi - HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography Дома в стиле модерн
Bata Tamas Photography

Exterior photos – Dunakeszi – HUN

Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography

С детства мечтаете о батуте? Сегодня можно купить варианты, которые выдержат вес даже взрослого и весьма упитанного человека. Когда, если не сейчас?

​Садовые скульптуры

Casa DGR-LAGOS, Acrópolis Arquitectura Acrópolis Arquitectura Дома в стиле модерн
Acrópolis Arquitectura

Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura

Надоели вездесущие садовые гномики и зайки-белочки? Найдите того, кто разделит вашу тягу к более абстрактному искусству. Или сваяйте что-то сами, если можете.

​Новые подушки для диванчиков на террасе

DECORACIÓN CON PLACAS DE CERÁMICA, Fotoceramic Fotoceramic Дома в колониальном стиле
Fotoceramic

Fotoceramic
Fotoceramic
Fotoceramic

У европейцев есть негласное правило – замена декоративных подушек каждый год. Это позволяет поддерживать интерьер всегда современным и играть с настроением пространства. А какой цвет вы любите этой весной?

​Пушистый газон

ESTUDIO 2XR, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Дома в стиле лофт Красный
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

Все те места, для обустройства которых вы пока не нашли гениальную идею, пусть будут газонной площадкой. Присмотритесь к рулонному газону, если это вам по средствам. И ухаживать достаточно легко, и расстелить на большие пространства можно достаточно быстро.

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А что вы будите строить на даче в этом году?

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