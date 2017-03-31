10 удачных идей для обновления сада

Вы тоже чувствуете приближение весны? Этот сильнейший импульс разлит вокруг и сподвигает нас мечтать и (о, чудо!) даже делать! И его практически невозможно игнорировать. Каждый год в это время начинает казаться,что тебе действительно открыты все двери этого прекрасного мира. Остается лишь выбрать.
Потому давайте представим сегодня, как мы все вместе и каждый в отдельности прилагаем свои руки и свои сердца к тому, чтобы мир вокруг нас стал еще чуточку лучше. Не в каком-то почти недоказуемом метафизическом смысле, а во вполне реальном, осязаемом. Давайте все вместе отремонтируем кухню, достроим дачу, покрасим забор или закажем беседку для сада.
Выбирайте, что для вас по силам сделать именно сегодня.
Если приближение весны ассоциируется для вас прежде всего с шашлычком с дымком, то лучшее, что вы можете подарить своему дому – качественную печь. У вас еще есть время продумать все до мелочей. Больше столь же колоритных идей есть в портфолио мадридской студии ABRETEALCAMBIO.
Как думаете, такая красота подойдет вашему саду? Обратите внимание, что боковые стены представлены рулонными экранами, которые защитят вас от ветра, дождя или яркого солнца.
Европейцы очень трепетно относятся к своим домам и вообще к тому месту, где они живут. Несмотря на то, что многие могут за работой уехать даже на другой континент, есть и те, кто ведет более оседлый образ жизни. Не желая расставаться со старым домом, они лучше отремонтируют его, закажут просторную пристройку и даже сделают сложную перепланировку.
Может быть пристройка – ваш выбор на эту весну?
Многие предпочитают не мучиться в своем саду с экзотическими растениями. Есть креативный вариант и для них – модные фитостены (для забора или внутреннего дворика, террасы или беседки), которые можно составить из вполне типичных растений.
Редкий дачник или владелец загородного дома не имеет машины. А раз есть машина, то присутствует и необходимость ее парковки, защиты от непогоды и пр. Сделайте не просто навес, а целый проект, учитывающий и ландшафтное окружение.
Раз в несколько лет и ее придется менять. Благодаря все более высокому качеству самых доступных материалов вы можете всякий раз получать эффектный вариант.
Площадку с мангалом лучше всего расположить подальше от дома, чтобы уберечь его от запахов и огня. А если вы подведете к этому месту воду, то вам останется лишь пара шагов до летней кухни.
С детства мечтаете о батуте? Сегодня можно купить варианты, которые выдержат вес даже взрослого и весьма упитанного человека. Когда, если не сейчас?
Надоели вездесущие садовые гномики и зайки-белочки? Найдите того, кто разделит вашу тягу к более абстрактному искусству. Или сваяйте что-то сами, если можете.
У европейцев есть негласное правило – замена декоративных подушек каждый год. Это позволяет поддерживать интерьер всегда современным и играть с настроением пространства. А какой цвет вы любите этой весной?
Все те места, для обустройства которых вы пока не нашли гениальную идею, пусть будут газонной площадкой. Присмотритесь к рулонному газону, если это вам по средствам. И ухаживать достаточно легко, и расстелить на большие пространства можно достаточно быстро.
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