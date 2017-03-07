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​TOP-10 фантастических домов с панорамным остеклением

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Poplar Road, Adam Knibb Architects Adam Knibb Architects Дома в стиле модерн
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Современный комфортабельный дом – это уже давно не стены, а именно окна! Большие, панорамные, с удобными дверьми-слайдерами, теплые и не продуваемые! Именно такой дом нам всем хочется иметь прямо здесь и сейчас!

Стоимость реализации проектов с панорамным остеклением начинается от 3 млн рублей за 100-метровый дом, где в гостиной, столовой и на кухне есть большие модули, а в спальнях – узкие, но тоже от пола до потолка.

Проекты, представленные в нашей статье, имеют еще больший формат остекления. Кстати, такое остекление подходит для любого климата – для Ленинградской области, Сибири и Дальнего Востока, для стран Скандинавии и для горного климата!  Дело вовсе не в размере окон, а в их качестве!

​Коттедж в стиле минимализм

Villa S., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie Дома в стиле модерн
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

Такой прекрасный дом в стиле минимализм с восточным дизайном сада выглядит очень и очень вдохновляюще. Кстати, посчитать цену на остекление не так уж и сложно. Помните, как мы измеряли площадь в школе, умножая ширину на высоту. Так вот, здесь – то же самое! Модули без дверей-слайдеров стоят от 10 тысяч рублей за кв. метр, с дверьми – 15 тысяч рублей за кв. метр. Если вы сомневаетесь, добавьте к общей сумме еще 10-20% и точно получите реальную сумму.

Итак, считаем здесь: гостиная (7 на 6 метров), два блока без дверей (2 на 3 и 3 на 3), три блока с дверьми (4 на 3 и два по 3 на 3). Итого, на фото мы видим 64 кв. метра остекления. Но во всем доме не 64, а примерно 80 кв. метров остекления (ведь есть окна и с других сторон). И если считаем по средней цене в 12,5 тысяч за кв. метр, то получаем 1 млн рублей на такой шикарный, огромный дом!  Убрав блок для гостиной, можно и вовсе получить цену ниже 500 тысяч!

​Традиционный коттедж

OATLANDS DRIVE, Concept Eight Architects Concept Eight Architects Дома в стиле модерн
Concept Eight Architects

OATLANDS DRIVE

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

А вот здесь все остекление можно считать по 10 тысяч рублей, так как здесь нет дверей-слайдеров, а лишь джамбо-стекло. Правда, не лишним будет накинуть стоимость, ведь не факт, что вы выберете поставщика с самой низкой ценой на рынке.

​Сарай нового типа

Exterior photos - Etyek - HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography Дома в стиле модерн
Bata Tamas Photography

Exterior photos – Etyek – HUN

Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography

Оказывается, сараи-амбары тоже могут быть футуристичными!

​Компактное остекление для большого дома

south facing elevation slemish design studio architects Дома в стиле модерн external,balcony,landscape,glazed balcony,windows
slemish design studio architects

south facing elevation

slemish design studio architects
slemish design studio architects
slemish design studio architects

Такой вариант отлично подойдет для любого семейного коттеджа – двери-слайдеры в гостиной, в столовой и трех спальнях!

​Остекление пристройки

Poplar Road, Adam Knibb Architects Adam Knibb Architects Дома в стиле модерн
Adam Knibb Architects

Poplar Road

Adam Knibb Architects
Adam Knibb Architects
Adam Knibb Architects

Если для панорамного остекления вы не хотите ломать уже существующие стены, подумайте о пристройке!

​Необычные варианты

Kendle Design Collaborative | Desert Wing | Scottsdale, AZ, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Дома в стиле модерн Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Нестандартное и угловое остекление, конечно же, стоит на порядок дороже.

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Обратитесь к нам!

​Двусветный модуль

Paulo Henrique, Lanza Arquitetos Lanza Arquitetos Дома в стиле модерн
Lanza Arquitetos

Paulo Henrique

Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos

А вот этот дом и вовсе напоминает VIP-залы ожидания в аэропорту с высокими угловыми модулями!

​Открытый саду фасад

EXTERIORES, FL Rendering FL Rendering Дома в стиле минимализм
FL Rendering

FL Rendering
FL Rendering
FL Rendering

Отличный вариант для трех спален наверху и двух комнат (гостиной и кухни) внизу!

​Дом с WOW-эффектом

Esencia Vernácula. Marjal, GESTEC. Arquitectura & Ingeniería GESTEC. Arquitectura & Ingeniería Дома в средиземноморском стиле
GESTEC. Arquitectura &amp; Ingeniería

GESTEC. Arquitectura & Ingeniería
GESTEC. Arquitectura &amp; Ingeniería
GESTEC. Arquitectura & Ingeniería

Вот вам еще один нестандартный и очень красивый проект с панорамным остеклением. Кажется, что в таком доме можно прожить, ну, очень-очень счастливую жизнь где-нибудь в Турции или Испании…

​Футуристика в Новой Зелании

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Еще один эффектный проект с другого конца света – вилла с бассейном в стиле минимализм и с элементами футуристики. Кстати, именно этот дом в реальности был построен за 110 млн рублей. Для справки, средняя зарплата в Новой Зеландии – около 230-260 тысяч рублей (в России она 28 тысяч рублей). То есть для них такой дом так же доступен, как для нас примерно 10-миллионный. Сложно, но в Москве можно.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

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Дом-бестселлер в России за 5,8 млн рублей
А вам какой дом понравился?

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