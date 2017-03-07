​TOP-10 фантастических домов с панорамным остеклением

Современный комфортабельный дом – это уже давно не стены, а именно окна! Большие, панорамные, с удобными дверьми-слайдерами, теплые и не продуваемые! Именно такой дом нам всем хочется иметь прямо здесь и сейчас!
Стоимость реализации проектов с панорамным остеклением начинается от 3 млн рублей за 100-метровый дом, где в гостиной, столовой и на кухне есть большие модули, а в спальнях – узкие, но тоже от пола до потолка.
Проекты, представленные в нашей статье, имеют еще больший формат остекления. Кстати, такое остекление подходит для любого климата – для Ленинградской области, Сибири и Дальнего Востока, для стран Скандинавии и для горного климата! Дело вовсе не в размере окон, а в их качестве!
Такой прекрасный дом в стиле минимализм с восточным дизайном сада выглядит очень и очень вдохновляюще. Кстати, посчитать цену на остекление не так уж и сложно. Помните, как мы измеряли площадь в школе, умножая ширину на высоту. Так вот, здесь – то же самое! Модули без дверей-слайдеров стоят от 10 тысяч рублей за кв. метр, с дверьми – 15 тысяч рублей за кв. метр. Если вы сомневаетесь, добавьте к общей сумме еще 10-20% и точно получите реальную сумму.
Итак, считаем здесь: гостиная (7 на 6 метров), два блока без дверей (2 на 3 и 3 на 3), три блока с дверьми (4 на 3 и два по 3 на 3). Итого, на фото мы видим 64 кв. метра остекления. Но во всем доме не 64, а примерно 80 кв. метров остекления (ведь есть окна и с других сторон). И если считаем по средней цене в 12,5 тысяч за кв. метр, то получаем 1 млн рублей на такой шикарный, огромный дом! Убрав блок для гостиной, можно и вовсе получить цену ниже 500 тысяч!
А вот здесь все остекление можно считать по 10 тысяч рублей, так как здесь нет дверей-слайдеров, а лишь джамбо-стекло. Правда, не лишним будет накинуть стоимость, ведь не факт, что вы выберете поставщика с самой низкой ценой на рынке.
Оказывается, сараи-амбары тоже могут быть футуристичными!
Такой вариант отлично подойдет для любого семейного коттеджа – двери-слайдеры в гостиной, в столовой и трех спальнях!
Если для панорамного остекления вы не хотите ломать уже существующие стены, подумайте о пристройке!
Нестандартное и угловое остекление, конечно же, стоит на порядок дороже.
А вот этот дом и вовсе напоминает VIP-залы ожидания в аэропорту с высокими угловыми модулями!
Отличный вариант для трех спален наверху и двух комнат (гостиной и кухни) внизу!
Вот вам еще один нестандартный и очень красивый проект с панорамным остеклением. Кажется, что в таком доме можно прожить, ну, очень-очень счастливую жизнь где-нибудь в Турции или Испании…
Еще один эффектный проект с другого конца света – вилла с бассейном в стиле минимализм и с элементами футуристики. Кстати, именно этот дом в реальности был построен за 110 млн рублей. Для справки, средняя зарплата в Новой Зеландии – около 230-260 тысяч рублей (в России она 28 тысяч рублей). То есть для них такой дом так же доступен, как для нас примерно 10-миллионный. Сложно, но в Москве можно.
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;