​TOP-10 фантастических домов с панорамным остеклением

Современный комфортабельный дом – это уже давно не стены, а именно окна! Большие, панорамные, с удобными дверьми-слайдерами, теплые и не продуваемые! Именно такой дом нам всем хочется иметь прямо здесь и сейчас!

Стоимость реализации проектов с панорамным остеклением начинается от 3 млн рублей за 100-метровый дом, где в гостиной, столовой и на кухне есть большие модули, а в спальнях – узкие, но тоже от пола до потолка.

Проекты, представленные в нашей статье, имеют еще больший формат остекления. Кстати, такое остекление подходит для любого климата – для Ленинградской области, Сибири и Дальнего Востока, для стран Скандинавии и для горного климата! Дело вовсе не в размере окон, а в их качестве!