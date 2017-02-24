11 добротных домов

Проекты коттеджей и загородных домов на homify – настоящая шкатулка идей, планировок и примеров дизайна интерьера в том или ином стиле. Напоминаем вам, что вы можете узнать о проекте гораздо больше, чем по одному фото, кликнув на него и выбрав справа ссылку «Проект», где вы найдете и другие фотографии фасадов и комнат.
В этой статье мы представляем для вас хорошие, добротные дома, многие из которых деревянные. Хотим напомнить, что деревянные дома достаточно сложно и дорого обслуживать, а панорамное остекление и плоские крыши уже давно стали гораздо более удобными, чем кажутся на первый взгляд.
Так, выбирая между стилями минимализм и рустик, вы можете найти золотую середину в доме в стиле модерн с отделкой фасадов натуральным деревом, деревянной черепицей или в каркасном доме, оформленном в стиле шале.
Начинаем мы с достаточно дорогостоящего проекта, большого и статного дома из натурального сруба. Реализован он в России, имеет веранду и террасу, двухсветную гостиную и уютные мансардные спальни. Стоит отметить, что стоимость такого проекта начинается, в зависимости от площади, с 15 млн рублей и доходит до практически невероятных 50 млн рублей, а эксплуатация древесины занимают весомую часть ежегодного бюджета.
Тем не менее, для настоящего ценителя деревянного дома – это вовсе не помеха, а вызов реализовать свою мечту именно так, как хочет он!
Шикарный проект на грани футуристики и шале выполнен в канадском стиле. В отличие от бруса и сруба дом по каркасной технологии строится быстро – всего лишь 2-3 месяца. Этот имеет панорамное остекление (теплое, зимнее) и отапливается обычно на тепловом насосе или газовом котле, в зависимости от региона. Таких домов в Канаде и на севере США достаточно много – это особый современный стиль.
Интересный формат шале на основе фахверка выглядит, как идеальная дача.
Еще один интересный проект деревянного дома в более легкой весовой категории мы нашли в портфолио другого русского архитектора. Здесь выбраны окна древесного оттенка, красивая изумрудная кровля и отделка цоколя светло-зеленым декоративным камнем.
Такой домик выглядит просто и скромно, но позволяет реализовать мечту о деревянном доме. Само здание тоже построено по каркасной технологии, часть фасадов оформлена натуральным деревом. Стоимость реализации – как минимум, 3 млн за дом, представленный на фото («под отделку», 150 кв. метров, по каркасной технологии).
Вы ищете простоты и спокойствия в своей жизни? Тогда подумайте о проекте дома в стиле модерн с отделкой фасадов красивыми деревянными панелями в лаконичной серой палитре.
Нестандартная конфигурация уровней позволяет сделать планировку более уникальной. В США такой формат называется Split-Level.
Еще один вариант каркасного дома в интерьерах может быть оформлен в стиле лофт!
Не стоит недооценивать данный тип крыш как в эстетическом плане, так и в практичном. Выглядит дом просто волшебно!
Еще один популярный в США стиль домов с деревянным гонтом на фасадах можно найти и в Сиэтле, и на Северо-Востоке страны. Обычно такие дома построены в 1890-1950-х годах и пережили уже 3-4 капитальных ремонта.
Последний проект дома в нашей подборке оформлен в стиле ранчо и имеет 1,5 этажа и облик фермерского жилья на юге!
Далее на homify:
— Лучшие проекты домов на homify;
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;