11 добротных домов

Проекты коттеджей и загородных домов на homify – настоящая шкатулка идей, планировок и примеров дизайна интерьера в том или ином стиле. Напоминаем вам, что вы можете узнать о проекте гораздо больше, чем по одному фото, кликнув на него и выбрав справа ссылку «Проект», где вы найдете и другие фотографии фасадов и комнат.

В этой статье мы представляем для вас хорошие, добротные дома, многие из которых деревянные. Хотим напомнить, что деревянные дома достаточно сложно и дорого обслуживать, а панорамное остекление и плоские крыши уже давно стали гораздо более удобными, чем кажутся на первый взгляд.

Так, выбирая между стилями минимализм и рустик, вы можете найти золотую середину в доме в стиле модерн с отделкой фасадов натуральным деревом, деревянной черепицей или в каркасном доме, оформленном в стиле шале.