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11 добротных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison Veyrier du Lac, ARQUITECT CONCEPTION ARQUITECT CONCEPTION Дома в стиле модерн
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Проекты коттеджей и загородных домов на homify – настоящая шкатулка идей, планировок и примеров дизайна интерьера в том или ином стиле. Напоминаем вам, что вы можете узнать о проекте гораздо больше, чем по одному фото, кликнув на него и выбрав справа ссылку «Проект», где вы найдете и другие фотографии фасадов и комнат.

В этой статье мы представляем для вас хорошие, добротные дома, многие из которых деревянные. Хотим напомнить, что деревянные дома достаточно сложно и дорого обслуживать, а панорамное остекление и плоские крыши уже давно стали гораздо более удобными, чем кажутся на первый взгляд.

Так, выбирая между стилями минимализм и рустик, вы можете найти золотую середину в доме в стиле модерн с отделкой фасадов натуральным деревом, деревянной черепицей или в каркасном доме, оформленном в стиле шале.

​Мечта, а не дом!

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Начинаем мы с достаточно дорогостоящего проекта, большого и статного дома из натурального сруба. Реализован он в России, имеет веранду и террасу, двухсветную гостиную и уютные мансардные спальни. Стоит отметить, что стоимость такого проекта начинается, в зависимости от площади, с 15 млн рублей и доходит до практически невероятных 50 млн рублей, а эксплуатация древесины занимают весомую часть ежегодного бюджета.

Тем не менее, для настоящего ценителя деревянного дома – это вовсе не помеха, а вызов реализовать свою мечту именно так, как хочет он!

​Канадский рустик

Mad River Chalet, BLDG Workshop Inc. BLDG Workshop Inc. Дома в стиле модерн
BLDG Workshop Inc.

BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.
BLDG Workshop Inc.

Шикарный проект на грани футуристики и шале выполнен в канадском стиле. В отличие от бруса и сруба дом по каркасной технологии строится быстро – всего лишь 2-3 месяца. Этот имеет панорамное остекление (теплое, зимнее) и отапливается обычно на тепловом насосе или газовом котле, в зависимости от региона. Таких домов в Канаде и на севере США достаточно много – это особый современный стиль.

​Шале на основе фахверка

Maison Veyrier du Lac, ARQUITECT CONCEPTION ARQUITECT CONCEPTION Дома в стиле модерн
ARQUITECT CONCEPTION

ARQUITECT CONCEPTION
ARQUITECT CONCEPTION
ARQUITECT CONCEPTION

Интересный формат шале на основе фахверка выглядит, как идеальная дача.

​Деревянный сруб

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один интересный проект деревянного дома в более легкой весовой категории мы нашли в портфолио другого русского архитектора. Здесь выбраны окна древесного оттенка, красивая изумрудная кровля и отделка цоколя светло-зеленым декоративным камнем.

​Модерн с отделкой деревом

Glebe Wood House Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Glebe Wood House

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Такой домик выглядит просто и скромно, но позволяет реализовать мечту о деревянном доме. Само здание тоже построено по каркасной технологии, часть фасадов оформлена натуральным деревом. Стоимость реализации – как минимум, 3 млн за дом, представленный на фото («под отделку», 150 кв. метров, по каркасной технологии).

​Простой модерн

Familienhaus #3, HunoldHaus HunoldHaus Дома в стиле модерн
HunoldHaus

HunoldHaus
HunoldHaus
HunoldHaus

Вы ищете простоты и спокойствия в своей жизни? Тогда подумайте о проекте дома в стиле модерн с отделкой фасадов красивыми деревянными панелями в лаконичной серой палитре.

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​Необычный дом в два уровня

SF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Дома в стиле минимализм
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Нестандартная конфигурация уровней позволяет сделать планировку более уникальной. В США такой формат называется Split-Level.

​Каркасный и современный

Maison Ossature Bois Pyrénées- PErles et Castelet, Falco Construction Bois Falco Construction Bois Дома в стиле модерн Дерево
Falco Construction Bois

Falco Construction Bois
Falco Construction Bois
Falco Construction Bois

Еще один вариант каркасного дома в интерьерах может быть оформлен в стиле лофт!

​Китайское изящество

전통한옥, 현대와 만나다, Daehan Housing Daehan Housing Дома в азиатском стиле
Daehan Housing

Daehan Housing
Daehan Housing
Daehan Housing

Не стоит недооценивать данный тип крыш как в эстетическом плане, так и в практичном. Выглядит дом просто волшебно!

​Американский рустик

Patricia K Emmons | Rural Oregon Craftsman Home | Yamhill, OR, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Загородные дома Кирпичи Коричневый
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Еще один популярный в США стиль домов с деревянным гонтом на фасадах можно найти и в Сиэтле, и на Северо-Востоке страны. Обычно такие дома построены в 1890-1950-х годах и пережили уже 3-4 капитальных ремонта.

​Ранчо

Una villa immersa nel verde, Woodbau Srl Woodbau Srl Вилла Камень
Woodbau Srl

Woodbau Srl
Woodbau Srl
Woodbau Srl

Последний проект дома в нашей подборке оформлен в стиле ранчо и имеет 1,5 этажа и облик фермерского жилья на юге!

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