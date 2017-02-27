TOP-10 домов, в которых хочется жить

Каждого из нас привлекают разные типы домов. Одних те, что кажутся реальными проектами, которые действительно можно будет купить в обозримом будущем, другие любят мечтать по-крупному или просто наслаждаются люксовой архитектурой.
Сегодня мы собрали для вас 10 домов для всех типов мечт – реальных и не очень, современных и традиционных. Каждый дом мы назвали именем мечтателя, для которого он был бы идеальным. Давайте посмотрим, какой из них выпадет вам и, главное, что он расскажет о ваших тайных стремлениях.
Маленькие дома обычно нравятся тем, кто точно знает с кем и как он хочет провести свою жизнь, и точно уверен в своем выборе. Такой домик обычно лелеет в своих мечтах молодая семья или пара пенсионеров, собирающихся переехать за город для спокойной и тихой жизни.
Модник в данном случае – весьма и весьма позитивное описание того, кто любит самые современные новинки в дизайне и архитектуре, а также мебели, планировках и материалах. Такой дом подойдет человеку, который хочет бежать впереди всех, всегда и во всем быть первым (не путать с теми, кто хочет быть правым).
Тяготение к классике обычно указывает на человека, который активно строит свою карьеру и считает, что его семья должна получить из всего многообразия вариантов только самое лучшее. Так, если вы любите американский формат неоклассического коттеджа, скорее всего ваша профессия менее традиционна, чем у того, кто хочет настоящий особняк в стиле рококо.
Обычно такие дома нравятся тем, кто хочет или уже завел много детишек, а еще мечтает о собаках, террасе с бассейном и, может быть, даже еще одном пополнении в семействе. Такой дом характеризует вас как человека, в первую очередь любящего свой дом за то, какой комфорт он дает вашей семье, а не за статус или дизайн.
Обычно тяготение к традиционности в деревенском стиле (кантри, стилю рустик или ранчо) выдает в вас идеалиста, с твердыми убеждениями, которые он ни за что не станет менять. Упор на предельную экологичность или именно деревенский стиль говорит о том, что вы цепляетесь за то, что очень хочет уйти, или пытаетесь постоянно доказывать свою правоту. Тем не менее, данный фактор не делает стиль кантри менее привлекательным в ваших глазах.
Так как средиземноморский стиль не так популярен в РФ, он выдает в вас того, кто стремится коренным образом преобразовать свой образ жизни с помощью нового дома или квартиры. Так, вы скорее всего мечтаете уехать за рубеж, в другой регион, к солнцу или даже морю.
Если вы мечтаете о домике с видом на море или прямо на пляже, это выдает в вас романтика, который всю жизнь очень бережно охранял свои мечты. Возможно, до такой степени, что из-за страхов иногда даже не давал им проявляться в реальности. Почему бы не подумать о том, чтобы и правда купить домик на море?
Такой дом раскрывает в вашем характере брутальность, непокорность, невозможность смириться к окружающими вас обстоятельствами из-за своего упрямства. Данные стили выходят из моды и остаются лишь старые деревенские домики и их самые люксовые вариации, типа шале в Куршевеле за 30 млн евро. Такой дом показывает в вас и некую долю непрактичности в угоду определенной идеологии.
Если ваша карьера идет в гору, вы любите автоматизировать процесс своей работы и верите в то, что каждый имеет право на достойную работу на благо общества и бизнеса, то скорее всего в архитектуре вы предпочтете стиль модерн. Он отражает вашу практичность, целеустремленность, желание во что бы то ни стало получить позитивный, максимально благоприятный результат.
Если вы любите нежные переходы по полутонам, духи и старую музыку из 30-х или джаз, то наверняка вам захочется и дом в английском (например, викторианском) стиле, который, кстати, сейчас очень популярен в подмосковных поселках. Такой выбор отражает ваше стремление к искусству и гармонии.
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