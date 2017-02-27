TOP-10 домов, в которых хочется жить

Каждого из нас привлекают разные типы домов. Одних те, что кажутся реальными проектами, которые действительно можно будет купить в обозримом будущем, другие любят мечтать по-крупному или просто наслаждаются люксовой архитектурой.

Сегодня мы собрали для вас 10 домов для всех типов мечт – реальных и не очень, современных и традиционных. Каждый дом мы назвали именем мечтателя, для которого он был бы идеальным. Давайте посмотрим, какой из них выпадет вам и, главное, что он расскажет о ваших тайных стремлениях.