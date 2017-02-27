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TOP-10 домов, в которых хочется жить

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Churchlands Residence, Moda Interiors Moda Interiors Дома в стиле модерн Бетон Белый
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Каждого из нас привлекают разные типы домов. Одних те, что кажутся реальными проектами, которые действительно можно будет купить в обозримом будущем, другие любят мечтать по-крупному или просто наслаждаются люксовой архитектурой.

Сегодня мы собрали для вас 10 домов для всех типов мечт – реальных и не очень, современных и традиционных. Каждый дом мы назвали именем мечтателя, для которого он был бы идеальным. Давайте посмотрим, какой из них выпадет вам и, главное, что он расскажет о ваших тайных стремлениях.

​Маленький домик для самых близких

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Дома в стиле минимализм
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Маленькие дома обычно нравятся тем, кто точно знает с кем и как он хочет провести свою жизнь, и точно уверен в своем выборе. Такой домик обычно лелеет в своих мечтах молодая семья или пара пенсионеров, собирающихся переехать за город для спокойной и тихой жизни.

​Вилла для модника

Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Дома в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

Модник в данном случае – весьма и весьма позитивное описание того, кто любит самые современные новинки в дизайне и архитектуре, а также мебели, планировках и материалах. Такой дом подойдет человеку, который хочет бежать впереди всех, всегда и во всем быть первым (не путать с теми, кто хочет быть правым).

​Классика для карьериста

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Тяготение к классике обычно указывает на человека, который активно строит свою карьеру и считает, что его семья должна получить из всего многообразия вариантов только самое лучшее. Так, если вы любите американский формат неоклассического коттеджа, скорее всего ваша профессия менее традиционна, чем у того, кто хочет настоящий особняк в стиле рококо.

​Простой американский домик для семьянина

GEORGE L, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Обычно такие дома нравятся тем, кто хочет или уже завел много детишек, а еще мечтает о собаках, террасе с бассейном и, может быть, даже еще одном пополнении в семействе. Такой дом характеризует вас как человека, в первую очередь любящего свой дом за то, какой комфорт он дает вашей семье, а не за статус или дизайн.

​Кантри-дом на природе для идеалиста

Refúgio de férias, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Дома в рустикальном стиле
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Обычно тяготение к традиционности в деревенском стиле (кантри, стилю рустик или ранчо) выдает в вас идеалиста, с твердыми убеждениями, которые он ни за что не станет менять. Упор на предельную экологичность или именно деревенский стиль говорит о том, что вы цепляетесь за то, что очень хочет уйти, или пытаетесь постоянно доказывать свою правоту. Тем не менее, данный фактор не делает стиль кантри менее привлекательным в ваших глазах.

​Средиземноморский дом для оригинала

Campanario Purisima 204, Arquitectura MAS Arquitectura MAS Дома в стиле модерн
Arquitectura MAS

Arquitectura MAS
Arquitectura MAS
Arquitectura MAS

Так как средиземноморский стиль не так популярен в РФ, он выдает в вас того, кто стремится коренным образом преобразовать свой образ жизни с помощью нового дома или квартиры. Так, вы скорее всего мечтаете уехать за рубеж, в другой регион, к солнцу или даже морю.

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​Дом с видом на море для романтика

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Если вы мечтаете о домике с видом на море или прямо на пляже, это выдает в вас романтика, который всю жизнь очень бережно охранял свои мечты. Возможно, до такой степени, что из-за страхов иногда даже не давал им проявляться в реальности. Почему бы не подумать о том, чтобы и правда купить домик на море?

​Особняк в стиле рустик для традиционалиста

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Дома в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Такой дом раскрывает в вашем характере брутальность, непокорность, невозможность смириться к окружающими вас обстоятельствами из-за своего упрямства. Данные стили выходят из моды и остаются лишь старые деревенские домики и их самые люксовые вариации, типа шале в Куршевеле за 30 млн евро. Такой дом показывает в вас и некую долю непрактичности в угоду определенной идеологии.

​Современный модерн для профессионала

Exterior Moda Interiors Дома в стиле модерн Бетон Белый exterior,facade
Moda Interiors

Exterior

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Если ваша карьера идет в гору, вы любите автоматизировать процесс своей работы и верите в то, что каждый имеет право на достойную работу на благо общества и бизнеса, то скорее всего в архитектуре вы предпочтете стиль модерн. Он отражает вашу практичность, целеустремленность, желание во что бы то ни стало получить позитивный, максимально благоприятный результат.

​Викторианский дом для эстета

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы любите нежные переходы по полутонам, духи и старую музыку из 30-х или джаз, то наверняка вам захочется и дом в английском (например, викторианском) стиле, который, кстати, сейчас очень популярен в подмосковных поселках. Такой выбор отражает ваше стремление к искусству и гармонии.

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