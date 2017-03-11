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TOP-10 коттеджей с особым шармом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro Дома в стиле модерн
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Дома, которые не оставят вас равнодушными – дизайнерские, атмосферные, стильные и очень модные! Давайте выберем любимый для каждого из вас!

​Вилла в Рио

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Дома в стиле кантри
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Потрясающий коттедж под названием Каса Ангра расположен в пригороде Рио-де-Жанейро, имеет вид с небольшого холма на бухту и удивительно красивую открытую планировку.

Как сделать дом пригодным для климата РФ? Очень просто – позовите местного архитектора, и он спроектирует для вас копию. При этом, сильно изменять ее по планировке совсем не нужно – все уже достаточно подходит для РФ. Просто построить дом нужно по энергоэффективной технологии, добавив 2- или 3-камерные стеклопакеты (в Рио используются однокамерные).

Площадь дома – около 180 кв. метров, его реализация в данном формате займет не более 5 млн рублей «под ключ», включая террасу, инженерию, отделку, работу строителей. Если строить самостоятельно, можно добиться цены в 2,3 млн рублей без террасы.

​Бразильский шик

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro Дома в стиле модерн
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

Еще один латиноамериканский проект может похвастаться очень современным внешним видом, глянцевыми фасадами из мрамора с подсветкой и очень модным геометричным ландшафтным дизайном.

​Модерн в люксе

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores Дома в стиле минимализм
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Еще один вариант из Бразилии порадовал нас теплой карамельной цветовой гаммой, сочетанием камня и дерева на фасаде и стильным паркингом на два автомобиля.

​Тосканская вилла

Casa Toscana - Jd. Campo Belo, Leonardo Morato Arquitetura Leonardo Morato Arquitetura Дома в средиземноморском стиле
Leonardo Morato Arquitetura

Leonardo Morato Arquitetura
Leonardo Morato Arquitetura
Leonardo Morato Arquitetura

Такие виллы можно встретить в Тоскане, на Французской Ривьере, иногда даже в Испании. Ее главный козырь – узкофасадность дома и отдельно взятых модулей, что идеально подходит для маленького участка. Авторы проекта из студии Leonardo Morato Arquitetura им очень гордятся!

​Русский клееный брус

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Настоящий деревянный дом мечты реализовали эксперты из компании Good Wood. Архитектор проекта Надежда Ширяева сделала так, что этот дом уже полюбили десятки тысяч участников сообщества homify по всему миру. Статья о проекте здесь.

​Английская реконструкция

homify Дома в эклектичном стиле Exterior,garden,holiday home,red brick,luxury
homify

homify
homify
homify

Этот старый дом в Великобритании построен ориентировочно в 19 веке и теперь является исключительно современным вариантом для жизни. Смотрите интерьеры с кантри-кухней и белоснежной ванной комнатой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Каменный редизайн

MAISON MAZERES, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte Дома в стиле модерн
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

Большинство реконструкций в Европе проводятся либо для иностранных инвесторов, что хотят получить во владение «настоящую Англию», либо для туристов и сдачи в аренду.

Еще одна реконструкция в нашей подборке была проведена во Франции. Но если из английского каменного дом создавали коттедж, то из этого дома… лофт! Смотрим и удивляемся, такого лофта вы еще не видели!

​На грани глянцевой фантастики за 112 млн рублей

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS Дома в стиле модерн
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

Этот дом в Новой Зеландии по праву может стать вашим любимым на homify, из-за его исключительной современности и лаконичности. Здесь соблюден приятный баланс между деревом и стеклом, оттенками, дизайном и безопасностью. Интерьеры можно посмотреть здесь.

Стоимость данного проекта – 112 млн рублей, это реальная цена такого дома «под ключ» в Новой Зеландии. В России можно реализовать его за немногим меньшую цену, около 80-90 млн рублей, из-за разницы в стоимости оплаты рабочим.

​Деревянная сказка под Санкт-Петербургом

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле Дерево Бежевый house,log,wood,панорамные окна,большие окна,деревянный дом,брусовой дом,светлый дом,брус,клееный брус,дом,коттедж,загородный дом
Дмитрий Кругляк

Брусовой дом вблизи поселка Мельниково

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Реализованный вблизи поселка Мельниково, он является настолько вдохновляющим проектом, что вам обязательно стоит посмотреть и на облагороженную территорию вокруг дома и на то, как он строился. Архитектор проекта – Дмитрий Кругляк.

​Голливудский формат

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Архитектор Александр Жидков спроектировал этот потрясающий проект в стиле минимализм для реализации на участке стандартного пригородного формата. Потрясающее остекление от пола до потолка на обоих уровнях этого фасада делает его похожим на голливудскую виллу.

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