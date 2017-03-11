TOP-10 коттеджей с особым шармом

Дома, которые не оставят вас равнодушными – дизайнерские, атмосферные, стильные и очень модные! Давайте выберем любимый для каждого из вас!
Потрясающий коттедж под названием Каса Ангра расположен в пригороде Рио-де-Жанейро, имеет вид с небольшого холма на бухту и удивительно красивую открытую планировку.
Как сделать дом пригодным для климата РФ? Очень просто – позовите местного архитектора, и он спроектирует для вас копию. При этом, сильно изменять ее по планировке совсем не нужно – все уже достаточно подходит для РФ. Просто построить дом нужно по энергоэффективной технологии, добавив 2- или 3-камерные стеклопакеты (в Рио используются однокамерные).
Площадь дома – около 180 кв. метров, его реализация в данном формате займет не более 5 млн рублей «под ключ», включая террасу, инженерию, отделку, работу строителей. Если строить самостоятельно, можно добиться цены в 2,3 млн рублей без террасы.
Еще один латиноамериканский проект может похвастаться очень современным внешним видом, глянцевыми фасадами из мрамора с подсветкой и очень модным геометричным ландшафтным дизайном.
Еще один вариант из Бразилии порадовал нас теплой карамельной цветовой гаммой, сочетанием камня и дерева на фасаде и стильным паркингом на два автомобиля.
Такие виллы можно встретить в Тоскане, на Французской Ривьере, иногда даже в Испании. Ее главный козырь – узкофасадность дома и отдельно взятых модулей, что идеально подходит для маленького участка. Авторы проекта из студии Leonardo Morato Arquitetura им очень гордятся!
Настоящий деревянный дом мечты реализовали эксперты из компании Good Wood. Архитектор проекта Надежда Ширяева сделала так, что этот дом уже полюбили десятки тысяч участников сообщества homify по всему миру. Статья о проекте здесь.
Этот старый дом в Великобритании построен ориентировочно в 19 веке и теперь является исключительно современным вариантом для жизни. Смотрите интерьеры с кантри-кухней и белоснежной ванной комнатой.
Большинство реконструкций в Европе проводятся либо для иностранных инвесторов, что хотят получить во владение «настоящую Англию», либо для туристов и сдачи в аренду.
Еще одна реконструкция в нашей подборке была проведена во Франции. Но если из английского каменного дом создавали коттедж, то из этого дома… лофт! Смотрим и удивляемся, такого лофта вы еще не видели!
Этот дом в Новой Зеландии по праву может стать вашим любимым на homify, из-за его исключительной современности и лаконичности. Здесь соблюден приятный баланс между деревом и стеклом, оттенками, дизайном и безопасностью. Интерьеры можно посмотреть здесь.
Стоимость данного проекта – 112 млн рублей, это реальная цена такого дома «под ключ» в Новой Зеландии. В России можно реализовать его за немногим меньшую цену, около 80-90 млн рублей, из-за разницы в стоимости оплаты рабочим.
Реализованный вблизи поселка Мельниково, он является настолько вдохновляющим проектом, что вам обязательно стоит посмотреть и на облагороженную территорию вокруг дома и на то, как он строился. Архитектор проекта – Дмитрий Кругляк.
Архитектор Александр Жидков спроектировал этот потрясающий проект в стиле минимализм для реализации на участке стандартного пригородного формата. Потрясающее остекление от пола до потолка на обоих уровнях этого фасада делает его похожим на голливудскую виллу.
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