TOP-10 коттеджей с особым шармом

Потрясающий коттедж под названием Каса Ангра расположен в пригороде Рио-де-Жанейро, имеет вид с небольшого холма на бухту и удивительно красивую открытую планировку.

Как сделать дом пригодным для климата РФ? Очень просто – позовите местного архитектора, и он спроектирует для вас копию. При этом, сильно изменять ее по планировке совсем не нужно – все уже достаточно подходит для РФ. Просто построить дом нужно по энергоэффективной технологии, добавив 2- или 3-камерные стеклопакеты (в Рио используются однокамерные).

Площадь дома – около 180 кв. метров, его реализация в данном формате займет не более 5 млн рублей «под ключ», включая террасу, инженерию, отделку, работу строителей. Если строить самостоятельно, можно добиться цены в 2,3 млн рублей без террасы.