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10 модных трендов в дизайне столовой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura Столовая комната в стиле модерн
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Оформление столовой, будь она парадная и роскошная либо маленькая и при кухне, претерпевает большие изменения на фоне передового дизайна кухни. И хотя многие из этих идей были придуманы еще полвека назад в США, Франции и других странах, на международную арену они выходят только сейчас, притом в новом, ультра-эстетичном обличии.

homify Столовая комнатаСтолы
homify

homify
homify
homify

​Остров со столовой группой

New Build-Staging, Frahm Interiors Frahm Interiors Кухня в стиле модерн
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
Frahm Interiors

Интегрированная в остров столовая группа позволяет добиться максимальной комфортабельности для всех членов семьи, сохранив модную открытую планировку. В такой комбинации могут присутствовать и такие элементы, как барная стойка, плита или раковина на острове, подвесные светильники, а также интегрированные прямо в столешницу клумбы-кашпо для пряных трав.

​Мягкие кресла с капитоне

12 Tommy Prince Road SW, Sonata Design Sonata Design Столовая комната в стиле модерн
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

Абсолютный тренд этого и последующих сезонов – кресла с отделкой капитоне в столовой, которые могут быть бархатными, льняными и выполненными из различных других модных тканей. Чаще всего они одного цвета и формата, при этом многие варианты не имеют подлокотников. Такой вариант подходит к оформлению столовой в стилях неоклассика, эклектика, ар-деко или модерн.

​Тропический твист

CASA PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali Столовая комната в тропическом стиле
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

По-прежнему популярна и тропическая тематика. Это может быть яркое цветное стекло, как на Карибах, удивительные ткани с тропическими принтами или рисунками в стиле коастал (кораллы, ракушки), яркие тропические оттенки и эффектные экзотические растения. Не забудьте, большое количество солнечного света здесь просто обязательно.

​Столовая в солнечном уголке

Wanita Rd Project, Tango Design Studio Tango Design Studio Кухня в классическом стиле Кварц Белый
Tango Design Studio

Tango Design Studio
Tango Design Studio
Tango Design Studio

Во многих американских загородных домах подобная планировка является стандартной. Кухня и остров находятся в главной части кухни, а вот столовая – в солнечном уголке или эркере, который иногда выступает из общего объема дома в сторону улицы и палисадника.

​Ретро 60-х

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura Столовая комната в стиле модерн
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

Также в дизайне столовой актуально и новое видение стиля ретро 60-х. Посмотрите на эти кресла с жесткой обивкой, деревянные панели как на стенах чикагских офисов того времени, матовое стекло цвета меди и светильники, копирующие необычные силуэты той эпохи. Все здесь смотрится очень органично.

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​Акцент на люстру

homify Столовая комнатаАксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Так как светильники эклектичного формата становятся все более и более модными, данный сегмент рынка очень бурно развивается и предлагает нам самые различные варианты. Акцент на люстру становится все более популярным и в столовой.

​Мрамор и керамогранит

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Столовая комната в стиле модерн
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Модные материалы для отделки, такие как мрамор и керамогранит, отлично смотрятся в парадной столовой, добавляя ей аристократичного шарма и блеска. Они удачно комбинируются с мягкой мебелью, хрусталем и другими трендовыми элементами.

​Комбинации материалов

Decora Líder Brasília - Varanda Gourmet, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Посмотрите на эту удивительную столовую. Здесь стол из металла и дерева стоит рядом с плетеными креслами с текстильными подушками. Столь сложное сочетание материалов в одном месте, дополненное стеклянной и деревянной посудой, глянцем мебели и деревянным полом, а также светильником из пластика, сейчас в фаворе не только у именитых дизайнеров. Но еще более модной стала комбинация из мягких полукресел и глянцевого верха основного стола, как на фотографии ниже.

​Буфетная зона

Decora Lider Salvador - Sala de Jantar Contemporânea, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Дизайн буфетной зоны тоже претерпевает изменения. Как и в гостиной, здесь становится все больше декора – вазы, статуэтки, рамочки, скульптуры, предметы искусства здесь размещаются в асимметричном порядке. Винная или коктейльная зона, а также барная, становятся все более частным гостем в этой части дома. В декоре и аксессуарах популярны этнические вазы марокканской, африканской, арабской и средиземноморской культур, золотые, серебряные, медные вазы и скульптуры, рамки с иллюстрациями, схемами, архитектурными зданиями и атмосферными снимками пейзажей в паспарту, а также стеклянные предметы – подсвечники, вазы, где форма играет большое значение.

​Однотонные стены

Casa no Campeche, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Столовая комната в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Как вы наверное уже заметили, практически во всех современных и модных столовых висят именно однотонные стены различных палитр – белой, серой, шоколадной, карамельной, бежевой, светло-серой.

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