10 модных трендов в дизайне столовой

Оформление столовой, будь она парадная и роскошная либо маленькая и при кухне, претерпевает большие изменения на фоне передового дизайна кухни. И хотя многие из этих идей были придуманы еще полвека назад в США, Франции и других странах, на международную арену они выходят только сейчас, притом в новом, ультра-эстетичном обличии.
Интегрированная в остров столовая группа позволяет добиться максимальной комфортабельности для всех членов семьи, сохранив модную открытую планировку. В такой комбинации могут присутствовать и такие элементы, как барная стойка, плита или раковина на острове, подвесные светильники, а также интегрированные прямо в столешницу клумбы-кашпо для пряных трав.
Абсолютный тренд этого и последующих сезонов – кресла с отделкой капитоне в столовой, которые могут быть бархатными, льняными и выполненными из различных других модных тканей. Чаще всего они одного цвета и формата, при этом многие варианты не имеют подлокотников. Такой вариант подходит к оформлению столовой в стилях неоклассика, эклектика, ар-деко или модерн.
По-прежнему популярна и тропическая тематика. Это может быть яркое цветное стекло, как на Карибах, удивительные ткани с тропическими принтами или рисунками в стиле коастал (кораллы, ракушки), яркие тропические оттенки и эффектные экзотические растения. Не забудьте, большое количество солнечного света здесь просто обязательно.
Во многих американских загородных домах подобная планировка является стандартной. Кухня и остров находятся в главной части кухни, а вот столовая – в солнечном уголке или эркере, который иногда выступает из общего объема дома в сторону улицы и палисадника.
Также в дизайне столовой актуально и новое видение стиля ретро 60-х. Посмотрите на эти кресла с жесткой обивкой, деревянные панели как на стенах чикагских офисов того времени, матовое стекло цвета меди и светильники, копирующие необычные силуэты той эпохи. Все здесь смотрится очень органично.
Так как светильники эклектичного формата становятся все более и более модными, данный сегмент рынка очень бурно развивается и предлагает нам самые различные варианты. Акцент на люстру становится все более популярным и в столовой.
Модные материалы для отделки, такие как мрамор и керамогранит, отлично смотрятся в парадной столовой, добавляя ей аристократичного шарма и блеска. Они удачно комбинируются с мягкой мебелью, хрусталем и другими трендовыми элементами.
Посмотрите на эту удивительную столовую. Здесь стол из металла и дерева стоит рядом с плетеными креслами с текстильными подушками. Столь сложное сочетание материалов в одном месте, дополненное стеклянной и деревянной посудой, глянцем мебели и деревянным полом, а также светильником из пластика, сейчас в фаворе не только у именитых дизайнеров. Но еще более модной стала комбинация из мягких полукресел и глянцевого верха основного стола, как на фотографии ниже.
Дизайн буфетной зоны тоже претерпевает изменения. Как и в гостиной, здесь становится все больше декора – вазы, статуэтки, рамочки, скульптуры, предметы искусства здесь размещаются в асимметричном порядке. Винная или коктейльная зона, а также барная, становятся все более частным гостем в этой части дома. В декоре и аксессуарах популярны этнические вазы марокканской, африканской, арабской и средиземноморской культур, золотые, серебряные, медные вазы и скульптуры, рамки с иллюстрациями, схемами, архитектурными зданиями и атмосферными снимками пейзажей в паспарту, а также стеклянные предметы – подсвечники, вазы, где форма играет большое значение.
Как вы наверное уже заметили, практически во всех современных и модных столовых висят именно однотонные стены различных палитр – белой, серой, шоколадной, карамельной, бежевой, светло-серой.
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