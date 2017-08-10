10 модных трендов в дизайне столовой

Посмотрите на эту удивительную столовую. Здесь стол из металла и дерева стоит рядом с плетеными креслами с текстильными подушками. Столь сложное сочетание материалов в одном месте, дополненное стеклянной и деревянной посудой, глянцем мебели и деревянным полом, а также светильником из пластика, сейчас в фаворе не только у именитых дизайнеров. Но еще более модной стала комбинация из мягких полукресел и глянцевого верха основного стола, как на фотографии ниже.