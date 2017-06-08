TOP-10 домов homify, популярных в Польше

Проекты коттеджей – обычно очень дешевых или просто очаровательных, с мансардой или без – то, что поляки любят так же сильно, как и мы!
В этой Книге Идей мы собрали для вас вовсе не польские проекты, а именно те, что были популярны на homify здесь за прошедший год. Те, о которых самих жители Польши отзывались максимально позитивно и сочли самым разумным решением для постройки коттеджа для семьи.
Если вы хотите узнать планировку дома, вам нужно щелкнуть по его изображению, затем слева на ссылку «Проект», и вам откроются фотографии реализации, интерьеры, планировки и другие ракурсы фасадов – все, что загрузил на homify архитектор или фирма-автор данного проекта.
Совсем не удивительно, что и в Польше был очень популярен дом площадью 70 кв. метров от российских архитекторов из HQ-Design. Студия базируется в Саратове. Этот дом стоит в базовой комплектации 1 120 тысяч рублей.
Конечно же, 1,1 млн рублей – это не цена коттеджа «под ключ», но данный формат и планировка все равно делают этот дом весьма доступным для возведения.
Следующий проект в нашем списке все-таки польский, от фирмы Archon. Традиционные линии кровли, будто у европейского сказочного домика, и мансарда, которая выходит по стоимости гораздо дешевле полноценного этажа, выглядят очень красиво! Но главное, что на 130 кв. метров здесь расположились целых 4 спальни!
Если вам больше по вкусу американский формат коттеджа, то стоит подумать о классическом варианте, с рустом на уголках, колоннами и белыми окнами. Резиденция Parkowa и ее схемы доступны на официальном сайте студии. А здесь, на homify, вы можете посмотреть дизайн-проект и все фасады.
Еще один наш дом от HQ Design поразил поляков возможностью очень дешевой стройки. Более стандартный, более традиционный, чем большинство польских проектов, этот дом покорил когда-то и наше сердце.
А вот этот дом сделан немцами в строгой асимметрии модерна. Главное отличие от российского проекта в том, что здесь уже не используется вышедшее из моды рыжее дерево, как в Восточной Европе.
Еще один вариант для бюджетной жизни в своем доме выглядит вот так. В данном случае это фабричный, сборный дом, который доставляется на участок на готовый фундамент. В России такие дома стоили бы в пределах 1-2 млн рублей. В Барселоне – от 22 тысяч евро. Общая площадь этого дома – 36 кв. метров, есть одна спальня (9,5 кв. метров), кухня-гостиная (17 кв. метров), ванная (3 метра) и коридор-прихожая (2 метра).
Такие скандинавские дома тоже обычно построены по нестандартным технологиям. Например, фирменным сборным и модульным, а не из блоков или на каркасной основе. Они отлично подойдут под очень холодный климат, а стены при этом останутся тонкими. Скандинавский дом отлично смотрится в пейзажах Ленобласти.
А вот этот вариант никак нельзя назвать бюджетным. Стоимость сруба с панорамным остеклением только начинается с 5 млн рублей за дом от 120 кв. метров «под ключ». Многие в России любят брусовые дома, потому что думают, что это – максимально экологичный способ вести жизнь на природе. Но на самом деле гораздо больше жизнь вашей семьи зависит от конкретного района проживания, формата отделки и мебели, наличии климат-контроля и таких приятных оздоровительных деталей, как бассейн, терраса, сауна и т. п.
Еще один семейный дом из блоков по польскому проекту. Планировку можно посмотреть здесь. Этот дом является одним из самых популярных и на российском homify, поэтому стоит обратить на него особенное внимание.
Еще один немецкий проект, выходящий по бюджету далеко за рамки обычного бюджета. Стоимость такого трехэтажного дома может достигать и 20, и 50 млн рублей, несмотря на то, что он выглядит деревенским. Больше фотографий интерьеров этого дома можно посмотреть здесь.
Далее на homify:
— Ландшафтный дизайн своими руками;
— Красивые проекты веранд для дома;