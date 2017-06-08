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TOP-10 домов homify, популярных в Польше

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Проекты коттеджей – обычно очень дешевых или просто очаровательных, с мансардой или без – то, что поляки любят так же сильно, как и мы!

В этой Книге Идей мы собрали для вас вовсе не польские проекты, а именно те, что были популярны на homify здесь за прошедший год. Те, о которых самих жители Польши отзывались максимально позитивно и сочли самым разумным решением для постройки коттеджа для семьи.

Если вы хотите узнать планировку дома, вам нужно щелкнуть по его изображению, затем слева на ссылку «Проект», и вам откроются фотографии реализации, интерьеры, планировки и другие ракурсы фасадов – все, что загрузил на homify архитектор или фирма-автор данного проекта.

​Дом за 1,12 млн рублей!

Вид 1 hq-design коттедж,частный дом,дизайн фасадов,дом из контейнеров,экстерьер,совеременный стиль,планировка
hq-design

Вид 1

hq-design
hq-design
hq-design

Совсем не удивительно, что и в Польше был очень популярен дом площадью 70 кв. метров от российских архитекторов из HQ-Design. Студия базируется в Саратове. Этот дом стоит в базовой комплектации 1 120 тысяч рублей.

Конечно же, 1,1 млн рублей – это не цена коттеджа «под ключ», но данный формат и планировка все равно делают этот дом весьма доступным для возведения.

​Большой, но дешевый

homify
homify

homify
homify
homify

Следующий проект в нашем списке все-таки польский, от фирмы Archon. Традиционные линии кровли, будто у европейского сказочного домика, и мансарда, которая выходит по стоимости гораздо дешевле полноценного этажа, выглядят очень красиво! Но главное, что на 130 кв. метров здесь расположились целых 4 спальни! 

​Американская неоклассика

Rezydencja Parkowa, MG Projekt Projekty Domów MG Projekt Projekty Domów Дома в стиле модерн
MG Projekt Projekty Domów

Rezydencja Parkowa

MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów
MG Projekt Projekty Domów

Если вам больше по вкусу американский формат коттеджа, то стоит подумать о классическом варианте, с рустом на уголках, колоннами и белыми окнами. Резиденция Parkowa и ее схемы доступны на официальном сайте студии. А здесь, на homify, вы можете посмотреть дизайн-проект и все фасады. 

​Русский стандарт на 200 метров за 3,2 млн

Вид 1 hq-design коттедж,дизайн фасадов,современный стиль,частный дом,экстерьер
hq-design

Вид 1

hq-design
hq-design
hq-design

Еще один наш дом от HQ Design поразил поляков возможностью очень дешевой стройки. Более стандартный, более традиционный, чем большинство польских проектов, этот дом покорил когда-то и наше сердце. 

​Польская мечта

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

А вот этот дом сделан немцами в строгой асимметрии модерна. Главное отличие от российского проекта в том, что здесь уже не используется вышедшее из моды рыжее дерево, как в Восточной Европе.

​Дом-куб

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант для бюджетной жизни в своем доме выглядит вот так. В данном случае это фабричный, сборный дом, который доставляется на участок на готовый фундамент. В России такие дома стоили бы в пределах 1-2 млн рублей. В Барселоне – от 22 тысяч евро. Общая площадь этого дома – 36 кв. метров, есть одна спальня (9,5 кв. метров), кухня-гостиная (17 кв. метров), ванная (3 метра) и коридор-прихожая (2 метра).

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​Скандинавский формат

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Дома в стиле модерн
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Такие скандинавские дома тоже обычно построены по нестандартным технологиям. Например, фирменным сборным и модульным, а не из блоков или на каркасной основе. Они отлично подойдут под очень холодный климат, а стены при этом останутся тонкими. Скандинавский дом отлично смотрится в пейзажах Ленобласти.

​Настоящий сруб

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

А вот этот вариант никак нельзя назвать бюджетным. Стоимость сруба с панорамным остеклением только начинается с 5 млн рублей за дом от 120 кв. метров «под ключ». Многие в России любят брусовые дома, потому что думают, что это – максимально экологичный способ вести жизнь на природе. Но на самом деле гораздо больше жизнь вашей семьи зависит от конкретного района проживания, формата отделки и мебели, наличии климат-контроля и таких приятных оздоровительных деталей, как бассейн, терраса, сауна и т. п.

​Тосканская форма

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один семейный дом из блоков по польскому проекту. Планировку можно посмотреть здесь. Этот дом является одним из самых популярных и на российском homify, поэтому стоит обратить на него особенное внимание.

​Немецкий брус

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один немецкий проект, выходящий по бюджету далеко за рамки обычного бюджета. Стоимость такого трехэтажного дома может достигать и 20, и 50 млн рублей, несмотря на то, что он выглядит деревенским. Больше фотографий интерьеров этого дома можно посмотреть здесь.

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А вам какой дом из этих приглянулся?

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