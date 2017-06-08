TOP-10 домов homify, популярных в Польше

Проекты коттеджей – обычно очень дешевых или просто очаровательных, с мансардой или без – то, что поляки любят так же сильно, как и мы!

В этой Книге Идей мы собрали для вас вовсе не польские проекты, а именно те, что были популярны на homify здесь за прошедший год. Те, о которых самих жители Польши отзывались максимально позитивно и сочли самым разумным решением для постройки коттеджа для семьи.

Если вы хотите узнать планировку дома, вам нужно щелкнуть по его изображению, затем слева на ссылку «Проект», и вам откроются фотографии реализации, интерьеры, планировки и другие ракурсы фасадов – все, что загрузил на homify архитектор или фирма-автор данного проекта.