До и После: реставрация заброшенного дома

Девиз архитекторов, которые взялись за реставрацию старого дома, о котором пойдет речь в этой статье, чем ужаснее состояние объекта – тем интереснее работа. На сей раз в распоряжение специалистов из немецкого бюро Betterhouse попал двухэтажный дом, уже несколько десятилетий стоящий на обочине проезжей дороги. Его новые владельцы решили вернуть постройке былой шарм и лоск. Давайте посмотрим, насколько хорошо архитекторам удалось справиться с поставленной задачей.
Дом был построен в 1564 году в небольшой баварской деревушке. Эти стены стали свидетелями важнейших исторических перемен и смены множества поколений. Разумеется, с тех пор он неоднократно реставрировался.
В 2011 году дом с многовековой историей обзавелся новым владельцем, который буквально в последний момент спас дом, который вот-вот должен был безвозвратно уйти под снос. На планирование и улаживание бюрократических формальностей перед началом реконструкции ушел год. Сама реконструкция продолжалась в течении 2,5 лет.
Форма дома вполне устраивала новых владельцев, посему менять ее не стали. Старую крышу из прохудившейся черепицы заменили на новую. Прочный фасад на цементной основе, несмотря на невероятную прочность этого материала, со временем растрескался. Это неудивительно, ведь под воздействием перепадов температуры стены дома расширяются и сжимаются. Многочисленные трещины были
залатаны, а стены – заново оштукатурены.
Архитекторы приложили все возможные усилия, чтобы чердачный этаж и после реконструкции оставался таким же уютным и просторным. Они с большим вниманием отнеслись к историческому значению дома, стараясь не нарушать
связь времен, которую олицетворяла эта постройка.
Для своего возраста интерьер дома вполне неплохо сохранился, но все же дизайнерам пришлось немного поработать над его обновлением. Они заменили напольное покрытие, избавились от деревянной отделки и добавили немного свежих цветов и ярких элементов декора.
Наряду с прохудившийся крышей, настоящим вызовом для архитекторов оказалась полуразрушенная ванная комната, состояние которой оценивалось как критическое. Фото после проведения ремонтных работ заставит удивиться даже искушенных дизайнеров. Полуразрушенная комната превратилась в компактную и стильную ванную в средиземноморском стиле.
Реконструкция подразумевает обновление, а не изменение, но архитекторам и дизайнерам редко удается провести ремонтные работы без того, чтобы не внести хотя бы незначительные изменения в форму и структуру здания. Однако этот дом стал приятным исключением – после проведения капитального ремонта вход в дом остался точно таким же, каким он был на протяжении многих десятков лет.
Новая кухня расположилась в небольшой комнатке. Благодаря четко продуманному интерьеру, в ней поместилось все необходимое и осталось достаточно места для готовки и мытья посуды. Здесь современный дизайн удачно сочетается элементами рустикального стиля.
Давайте еще посмотрим на эту милую постройку. Это фото было сделано незадолго до завершения реставрации. Вокруг дома все еще лежат строительные материалы, балкон на втором этаже достроен не до конца, однако общая картина свидетельствует о том, что масштабный проект, на который было затрачено больше двух лет, удался. К настоящему моменту ремонт дома полностью завершен, и в него уже заселились новые владельцы.