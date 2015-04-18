До и После: реставрация заброшенного дома

Давайте еще посмотрим на эту милую постройку. Это фото было сделано незадолго до завершения реставрации. Вокруг дома все еще лежат строительные материалы, балкон на втором этаже достроен не до конца, однако общая картина свидетельствует о том, что масштабный проект, на который было затрачено больше двух лет, удался. К настоящему моменту ремонт дома полностью завершен, и в него уже заселились новые владельцы.