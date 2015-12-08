Идеи для прихожей

Творческий подход часто подразумевает смелые шаги. Это может быть что-то невообразимое, а может выражаться в эклектичной смеси стилей (исключительно ради того, чтобы вместо использования буйных красок сыграть на оригинальности). Так, можно сыграть на использовании уравновешенного серого фона, в противовес которому представляется необычное разнообразие мебели, предметов декора и аксессуаров. Все вместе обеспечивает интерьеру неповторимый характер .

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