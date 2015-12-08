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Идеи для прихожей

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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В мире дизайна интерьера часто предпочтение отдаётся не пышным украшениям, а более сдержанным и функциональным. И все же без глазури на торте не обойтись, поэтому украшения, наличие аксессуаров и акцентов — это изюминка любого современного проекта. Самыми неприхотливыми в плане оформления обычно являются прихожие. Их по привычке хочется использовать или максимально функционально (часто для хранения вещей и одежды), либо максимально просто. Тем не менее, не стоит забывать, что именно прихожая является тем самым первым местом, в которое попадают наши гости. Именно она создает первое неизгладимое впечатление от облика нашего дома. В этой книге идей мы поговорим о разнообразных стилевых решениях для её оформления.

Мини-оранжерея

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Место под лестницей всегда темное и таинственное. Часто оно просто не используется или отведено для хранения невостребованных вещей. Но почему бы не оживить это пространство, разбив там прекрасную оранжерею? Посадить декоративные, неприхотливые деревья, уложить белоснежную крупную гальку… Такое необычное решение наполнит дом индивидуальностью и несомненно медитативной, спокойной энергией.

Игра в иллюзии

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Когда пространство ограничено, хочется его расширить, наполнить светом, увеличить. И, как по мгновению волшебной палочки, это помогут сделать зеркала. Будто бы незаметно, словно приоткрывая дверцу в потусторонний мир зазеркалья, мы сразу попадаем в сказку. Также на увеличение пространства работает и декор с использованием вертикальных и горизонтальных линий. Главное знать, как именно вы хотите расширить границы и какую иллюзию сотворить.

Элегантно и женственно

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

И все же, как хочется привнести иногда капельку выразительного лоска в простой и ненасыщенный интерьер. Здесь важно не переусердствовать. Теплоту, элегантность всегда можно придать любому (даже самому скучному) сдержанному помещению. Это может отражаться в выбранных аксессуарах: маленькие вазочки с букетами фиалок, стилистически подобранные зеркала, элегантные, стройные светильники с розовым абажуром. Такие элементы притягивают взгляд и приносят легкий оттенок роскоши и гламура.

Большее в малом

Modernisierung, Instandsetzung und Innenausbau einer Villa, Brandenburg, WAF Architekten WAF Architekten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
WAF Architekten

WAF Architekten
WAF Architekten
WAF Architekten

Очень нелегко обойтись без аксессуаров. Порой, из обилия идей сложно выбрать. Однако иногда отсутствие декора является и украшением. Акцент делается на оригинальности самого интерьера, в который добавляется одна характерная «изюминка» — на ней же и концентрируется внимание. Например, такое решение осуществлено в этом величественном пространстве. Идеально подобранные светильники сами по себе обладают спокойным характером, но все же притягивают внимание.

Декор предметами гардероба

Apartment Wien Naschmarkt, Christian Hantschel Interior Design Christian Hantschel Interior Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
Christian Hantschel Interior Design

Christian Hantschel Interior Design
Christian Hantschel Interior Design
Christian Hantschel Interior Design

Обычно прихожая используется для хранения вещей. Но почему бы и в её оформлении не подойти с творческой стороны и не использовать гардероб как элемент дизайна? Например, выделить стену, на которой художественно разместятся головные уборы, а остальные предметы спрячутся за створками гардеробной? Так же можно сработать с сумками, шарфами или обувью. Фантазируйте!

Немного эклектики

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Творческий подход часто подразумевает смелые шаги. Это может быть что-то невообразимое, а может выражаться в эклектичной смеси стилей (исключительно ради того, чтобы вместо использования буйных красок сыграть на оригинальности). Так, можно сыграть на использовании уравновешенного серого фона, в противовес которому представляется необычное разнообразие мебели, предметов декора и аксессуаров. Все вместе обеспечивает интерьеру неповторимый характер .

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