Топ 5 – Лучшие проекты недели

Пять лучших проектов недели – замечательный индикатор интересов читателей homify. На этой неделе все указывало на то, что долгожданная весна наконец-то вступила в свои права, ведь лидирующие места в нашем хит-параде занимали статьи, посвященные декору, цветовой палитре и значению цветов в интерьере, согласно известному восточному учению фен-шуй.

В этот воскресный вечер мы предлагаем вам еще раз взглянуть на самые яркие материалы недели и зарядиться положительной энергией на ближайшие семь дней.