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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Гостиная в рустикальном стиле
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Пять лучших проектов недели – замечательный индикатор интересов читателей homify. На этой неделе все указывало на то, что долгожданная весна наконец-то вступила в свои права, ведь лидирующие места в нашем хит-параде занимали статьи, посвященные декору, цветовой палитре и значению цветов в интерьере, согласно известному восточному учению фен-шуй. 

В этот воскресный вечер мы предлагаем вам еще раз взглянуть на самые яркие материалы недели и зарядиться положительной энергией на ближайшие семь дней.

До и После: Превращение заброшенного дома в маленькое поместье

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Дома в стиле модерн
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

В нашей рубрике ’До и После’ мы каждую неделю рассказываем о чудесных преображениях старых и заброшенных построек в современные загородные дома. На этот раз героем истории стала доставшаяся в наследство молодой семейной паре обветшавшая постройка, которую молодые немецкие архитекторы из бюро ONE!CONTACT за 12 месяцев переделали в стильный пассивный дом. Проследить за всеми этапами превращения вы можете в статье ’Превращение заброшенного дома в маленькое поместье’.

Необычное оформление стен

homify Спальная комната Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

В оформлении интерьера комнаты декор играет значительную роль. Безусловно, от того, какие аксессуары и решения будут использованы, зависит восприятие дизайна и общее настроение. Выбирая мебель и предметы декора, обычно мы стремимся не просто облагородить помещение, но и создать в нем определенную атмосферу, частично с расчетом произвести приятное впечатление на гостей. Тем не менее, иногда классических способов оформления недостаточно для того, чтобы создать требуемый эффект. Тогда на выручку приходят неклассические методы, познакомиться с которыми мы предлагаем вам в статье ’Необычное оформление стен’.

Цветы для дома по фен шуй

Дизайн кухни: Ар Деко, неоклассика или современный стиль? Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в классическом стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Дизайн кухни: Ар Деко, неоклассика или современный стиль?

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Оформить свой интерьер по фен-шуй – это значит наполнить его гармонией. Цель этого древнего китайского учения заключается в непрерывном поиске благоприятной энергии, а это предполагает внимание к деталям и готовность вносить  небольшие изменения. Адепты фен-шуй утверждают, что при правильном выборе и расположении комнатных растений, позитивная энергия дома увеличится в разы. Какие цветы подходят для разных комнатах, а от каких стоит отказаться навсегда, читайте в Книге идей ’Цветы для дома по фен шуй’.

Коттедж в Сысерти

Коттедж в Сысерти, Ирина Шаманова Ирина Шаманова Гостиная в рустикальном стиле
Ирина Шаманова

Коттедж в Сысерти

Ирина Шаманова
Ирина Шаманова
Ирина Шаманова

Место действия этой статьи -- Сысерть — небольшой город, расположенный в 50 км от Екатеринбурга. Дом, которому была посвящена эта Книга идей, соответствует представлениям о простом и уютном пространстве в стиле кантри. Заказчики обратились к дизайнеру интерьеров Ирине Шамановой, обозначив в качестве предпочтения именно этот стиль. Таким образом, автор проекта использовала его главное достоинство — натуральность.

Цвета в интерьере спальни

Спальная комната, 3d artist, 3d visualizer 3d artist, 3d visualizer Спальня в классическом стиле
3d artist, 3d visualizer

Спальная комната

3d artist, 3d visualizer
3d artist, 3d visualizer
3d artist, 3d visualizer

Ни для кого не секрет, что цвет влияет на настроение, поэтому к подбору цветов в интерьере следует подходить с особым вниманием. Спальня – это то место, в котором мы отдыхаем и расслабляемся, но это не значит, что она обязательно должна быть оформлена в спокойных тонах. Кому-то для здорового и полноценного сна необходимы приглушенные цвета, а для кого-то залогом бодрости и хорошего настроения являются яркие и сочные оттенки. 6 разных спальных - 6 разных цветовых комбинаций. Какая из них больше всего понравилась вам? 

Большой дом в Подмосковье
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