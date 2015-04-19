Топ 5 – Лучшие проекты недели

Пять лучших проектов недели – замечательный индикатор интересов читателей homify. На этой неделе все указывало на то, что долгожданная весна наконец-то вступила в свои права, ведь лидирующие места в нашем хит-параде занимали статьи, посвященные декору, цветовой палитре и значению цветов в интерьере, согласно известному восточному учению фен-шуй.
В этот воскресный вечер мы предлагаем вам еще раз взглянуть на самые яркие материалы недели и зарядиться положительной энергией на ближайшие семь дней.
В нашей рубрике ’До и После’ мы каждую неделю рассказываем о чудесных преображениях старых и заброшенных построек в современные загородные дома. На этот раз героем истории стала доставшаяся в наследство молодой семейной паре обветшавшая постройка, которую молодые немецкие архитекторы из бюро ONE!CONTACT за 12 месяцев переделали в стильный пассивный дом. Проследить за всеми этапами превращения вы можете в статье ’Превращение заброшенного дома в маленькое поместье’.
В оформлении интерьера комнаты декор играет значительную роль. Безусловно, от того, какие аксессуары и решения будут использованы, зависит восприятие дизайна и общее настроение. Выбирая мебель и предметы декора, обычно мы стремимся не просто облагородить помещение, но и создать в нем определенную атмосферу, частично с расчетом произвести приятное впечатление на гостей. Тем не менее, иногда классических способов оформления недостаточно для того, чтобы создать требуемый эффект. Тогда на выручку приходят неклассические методы, познакомиться с которыми мы предлагаем вам в статье ’Необычное оформление стен’.
Оформить свой интерьер по фен-шуй – это значит наполнить его гармонией. Цель этого древнего китайского учения заключается в непрерывном поиске благоприятной энергии, а это предполагает внимание к деталям и готовность вносить небольшие изменения. Адепты фен-шуй утверждают, что при правильном выборе и расположении комнатных растений, позитивная энергия дома увеличится в разы. Какие цветы подходят для разных комнатах, а от каких стоит отказаться навсегда, читайте в Книге идей ’Цветы для дома по фен шуй’.
Место действия этой статьи -- Сысерть — небольшой город, расположенный в 50 км от Екатеринбурга. Дом, которому была посвящена эта Книга идей, соответствует представлениям о простом и уютном пространстве в стиле кантри. Заказчики обратились к дизайнеру интерьеров Ирине Шамановой, обозначив в качестве предпочтения именно этот стиль. Таким образом, автор проекта использовала его главное достоинство — натуральность.
Ни для кого не секрет, что цвет влияет на настроение, поэтому к подбору цветов в интерьере следует подходить с особым вниманием. Спальня – это то место, в котором мы отдыхаем и расслабляемся, но это не значит, что она обязательно должна быть оформлена в спокойных тонах. Кому-то для здорового и полноценного сна необходимы приглушенные цвета, а для кого-то залогом бодрости и хорошего настроения являются яркие и сочные оттенки. 6 разных спальных - 6 разных цветовых комбинаций. Какая из них больше всего понравилась вам?