Начало дачного сезона – к чему готовиться

О том, чтобы провести весь отпуск в удобном шезлонге на солнечном пляже мечтают многие… но только не дачники! Средиземноморским красотам они предпочитают активный отдых в знакомых и предсказуемых климатических условиях. По утрам дачники пьют кофе на веранде, гордо оглядывая свои владения:
На грядке с клубникой появилось слишком много сорняков, что-то пионы плохо растут, а под этим окном штукатурка совсем посыпалась… Итак, план на день готов и нет времени расслабляться!
Если в этих строках вы узнали себя, то рискнем предположить, что в данный период времени вы вплотную заняты подготовкой к новому дачному сезону. Специально для начинающих дачников мы подготовили несколько советов по обустройству дачного участка.
В большинстве регионов нашей страны весна наступает медленно. Показавшееся на несколько часов солнце, может в считанные секунды исчезнуть, и на дворе снова становится пасмурно. Однако дождливая погода не должна препятствовать пребыванию на свежем воздухе, ведь большинство из нас обзаводились дачными участками как раз для того, чтобы иметь возможность хотя бы на выходные вырваться из душного города. Поэтому начните дачный сезон с обустройства веранды. Даже если температура за окном не позволяет заняться огородом, вы все равно сможете насладиться общением с семьей вдали от шумных городских реалий.
Условно территорию каждого участка можно разделить на несколько зон – дом, огород, плодовый сад, хозяйственная зона и зона отдыха. Если внешний вид вашего участка не менялся на протяжении долгого времени, возможно, настало время
переделок. Почему бы не выделить несколько свободных квадратных метров и возвести на них широкую полукруглую скамейку? Она, наверняка, станет местом притяжения не только для членов вашей семьи, но и для соседей по участку. После напряженного трудового дачного дня, они с удовольствием присядут на деревянную скамью и погрузятся в обсуждение животрепещущих тем.
На протяжении нескольких лет вы упорно трудились над созданием плодородной почвы и возведением дачного дома. Теперь земля на участке исправно приносит желаемое количество урожая, а новый дом на зависть соседям гордо возвышается над огородом. Настало время благоустройства. Одним из наименее трудозатратных способов украсить участок является создание небольшого японского сада. В своем время феномену сада-дзен мы посвятили целую статью. Напомним, что для этого типа сада вам понадобятся небольшие валуны, гравий, мох или карликовые хвойные растения. Японский сад предназначен прежде всего для медитации, поэтому подберите для дзен-сада спокойное и уединенное место.
Присутствие на даче беседки превратит ваш участок в романтический уголок. Воспеваемая на протяжении веков поэтами и художниками изящная и воздушная беседка станет излюбленным местом для дружеских посиделок и семейных торжеств. В России первые беседки начали появляться во времена правления Екатерины II, которая ввела моду на малые архитектурные формы. По сей день эти небольшие и уютные постройки являются неотъемлемой частью садово-парковой архитектуры, а с некоторого времени их эстетический потенциал открыли для себя и владельцы дачных участков.
Существует немало идей для оформления участков, но каждый сезон рождает новые идеи. Помимо традиционного украшения фасада дома и забора букетами полевых цветов, предлагаем обратить ваше внимание на предметы, благодаря которым и участок станет краше, и трудиться станет проще. Например, многофункциональный столик на колесах. По вашему желанию он может перевоплощаться в стол, стул и средство для транспортировки небольших грузов. Винтажный дизайн этого помощника позволит ему стать настоящим украшением вашего участка.