Начало дачного сезона – к чему готовиться

О том, чтобы провести весь отпуск в удобном шезлонге на солнечном пляже мечтают многие… но только не дачники! Средиземноморским красотам они предпочитают активный отдых в знакомых и предсказуемых климатических условиях. По утрам дачники пьют кофе на веранде, гордо оглядывая свои владения: На грядке с клубникой появилось слишком много сорняков, что-то пионы плохо растут, а под этим окном штукатурка совсем посыпалась… Итак, план на день готов и нет времени расслабляться!

Если в этих строках вы узнали себя, то рискнем предположить, что в данный период времени вы вплотную заняты подготовкой к новому дачному сезону. Специально для начинающих дачников мы подготовили несколько советов по обустройству дачного участка.