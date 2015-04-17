Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Начало дачного сезона – к чему готовиться

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
Loading admin actions …

О том, чтобы провести весь отпуск в удобном шезлонге на солнечном пляже мечтают многие… но только не дачники! Средиземноморским красотам они предпочитают активный отдых в знакомых и предсказуемых климатических условиях.  По утрам дачники пьют кофе на веранде, гордо оглядывая свои владения: На грядке с клубникой появилось слишком много сорняков, что-то пионы плохо растут, а под этим окном штукатурка совсем посыпалась… Итак, план на день готов и нет времени расслабляться! 

Если в этих строках вы узнали себя, то рискнем предположить, что в данный период времени вы вплотную заняты подготовкой к новому дачному сезону. Специально для начинающих дачников мы подготовили несколько советов по обустройству дачного участка.

Обустройство веранды

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

В большинстве регионов нашей страны весна наступает медленно. Показавшееся на несколько часов солнце, может в считанные секунды исчезнуть, и на дворе снова становится пасмурно. Однако дождливая погода не должна препятствовать пребыванию на свежем воздухе, ведь большинство из нас обзаводились дачными участками как раз для того, чтобы иметь возможность хотя бы на выходные вырваться из душного города. Поэтому начните дачный сезон с обустройства веранды. Даже если температура за окном не позволяет заняться огородом, вы все равно сможете насладиться общением с семьей вдали от шумных городских реалий.

Зонирование территории

пусть всегда будет лето!!!, TOPOS TOPOS Сад в стиле минимализм
TOPOS

пусть всегда будет лето!!!

TOPOS
TOPOS
TOPOS

Условно территорию каждого участка можно разделить на несколько зон – дом, огород, плодовый сад, хозяйственная зона и зона отдыха. Если внешний вид вашего участка не менялся на протяжении долгого времени, возможно, настало время переделок. Почему бы не выделить несколько свободных квадратных метров и возвести на них широкую полукруглую скамейку? Она, наверняка, станет местом притяжения не только для членов вашей семьи, но и для соседей по участку. После напряженного трудового дачного дня, они с удовольствием присядут на деревянную скамью и погрузятся в обсуждение животрепещущих тем.

Благоустройство участка

пусть всегда будет лето!!!, TOPOS TOPOS Сад в стиле минимализм
TOPOS

пусть всегда будет лето!!!

TOPOS
TOPOS
TOPOS

На протяжении нескольких лет вы упорно трудились над созданием плодородной почвы и возведением дачного дома. Теперь земля на участке исправно приносит желаемое количество урожая, а новый дом на зависть соседям гордо возвышается над огородом. Настало время благоустройства. Одним из наименее трудозатратных способов украсить участок является создание небольшого японского сада. В своем время феномену сада-дзен мы посвятили целую статью. Напомним, что для этого типа сада вам понадобятся небольшие валуны, гравий, мох или карликовые хвойные растения. Японский сад предназначен прежде всего для медитации, поэтому подберите для дзен-сада спокойное и уединенное место.

Беседка

Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад Беседки и теплицы
Leonid Voronin Architect

Загородный дом

Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect

Присутствие на даче беседки превратит ваш участок в романтический уголок. Воспеваемая на протяжении веков поэтами и художниками изящная и воздушная беседка станет излюбленным местом для дружеских посиделок и семейных торжеств. В России первые беседки начали появляться во времена правления Екатерины II, которая ввела моду на малые архитектурные формы. По сей день эти небольшие и уютные постройки являются неотъемлемой частью садово-парковой архитектуры, а с некоторого времени их эстетический потенциал открыли для себя и владельцы дачных участков.

Дачный декор

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Сад в эклектичном стиле
SHKAF interior architects

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda

SHKAF interior architects
SHKAF interior architects
SHKAF interior architects

Существует немало идей для оформления участков, но каждый  сезон рождает новые идеи. Помимо традиционного украшения фасада дома и забора букетами полевых цветов, предлагаем обратить ваше внимание на предметы, благодаря которым и участок станет краше, и трудиться станет проще. Например, многофункциональный столик на колесах. По вашему желанию он может перевоплощаться в стол, стул и средство для транспортировки небольших грузов. Винтажный дизайн этого помощника позволит ему стать настоящим украшением вашего участка.

Homify 360°: рустикальный интерьер деревянного дома
Вопрос к заядлым дачникам. С чего вы начинаете дачный сезон?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо