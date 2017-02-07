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За этой красивой дверью скрывается райский дом!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Входные двери
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Представляем вашему вниманию 25 фото, чтобы вместе совершить фантастический виртуальный тур по дому! Интересный проект от бразильских архитекторов ARQUITETURA E INTERIOR поразит вас. Попав внутрь через входную дверь, вы сможете оценить интерьер гостиной, столовой, большой кухни на первом этаже, а также комнат, расположенных на втором. Помимо этого, вас ждет бассейн во дворе и открытая терраса.

Готовы отправиться в увлекательное путешествие? Тогда вперед!

Вход в дом

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Входные двери
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Массивная деревянная дверь встречает каждого, кто приходит в этот дом. Ее элегантный дизайн отлично сочетается с остеклением вокруг, позволяющим заглянуть внутрь. Рядом можно увидеть эффектную каменную отделку стены. 

Пространство внутри дома

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Войдя в дом, первое, что бросается в глаза – большое пространство. Темные каменные стены гармонируют с белоснежными потолками и лестницей. Также видим стеклянные перила на лестнице и растения в больших горшках.

Гостиная с высокими потолками

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Гостиная в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Благодаря продуманной планировке, гостиная в этом доме имеет высокие потолки, ведь второй этаж над ней не располагается. Комната выполнена в нейтральных тонах с более темными деталями и элегантной мебелью. С потолка грациозно свисают современные люстры. Обратите внимание на дизайн лестницы: стеклянные перила и светлые ступени смотрятся стильно и визуально не загромождают пространство, пропуская солнечные лучи. 

Зона для полноценного отдыха

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Гостиная в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

В гостиной много места, где можно комфортно расположиться с друзьями или семьей и наслаждаться просмотром любимых фильмов. Удобная мягкая мебель, низкий столик для напитков и угощений, а также большой телевизор на стене созданы для приятного времяпрепровождения. 

Дополнительное пространство

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Гостиная в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Здесь же вы можете увидеть еще одну комнату, которая делит открытое пространство с гостиной. Не хотите смотреть телевизор – тогда просто отдыхайте в этой дополнительной зоне. 

Столовая на 8 человек

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Столовая комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Столовая зона также расположена на первом этаже. Она выполнена в современной стилистике, с обилием белых и бежевых оттенков. Нейтральная цветовая гамма зрительно увеличивает пространство и делает столовую особенно уютной. Огромное зеркало на стене создает иллюзию расширения метража. Сидя за столом, можно наблюдать прекрасный вид на террасу. 

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Современная кухня

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Кухня в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Большая и функциональная кухня имеет L-образную форму и остров, который переходит в дополнительный стол. Цветовая палитра здесь остается такой же, как и в остальной части дома, за исключением вишневой стены у телевизора. Разноуровневое освещение сочетает свисающие люстры и встроенные потолочные светильники. 

Большой боковой стол на кухне

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Кухня в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Как видите, кухонный остров переходит в большой стол, вокруг которого расставлены стильные стулья черного цвета. Здесь можно завтракать и перекусывать, уютно разместившись под яркими лучами роскошных люстр. 

Поднимаемся на второй этаж

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Этот прозрачный куб отделяет пространство второго этажа от гостиной. Находясь здесь, открывается вид на высокую пальму, а также красивые лампы на потолке. 

Коридор на втором этаже

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Здесь расположена дополнительная кухня, где могут перекусить помощники по хозяйству, работающие в этом доме, а также члены семьи, чтобы не спускаться вниз. Интересное освещение подчеркивает черные глянцевые фасады кухонного гарнитура. 

Спальня

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Спальня в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Это удобная мягкая мебель позволит хозяевам расслабиться и отдохнуть в главной спальне. Мягкий ковер на полу зрительно обозначает данную зону в комнате и добавляет интерьеру уюта. Мягкие бежевые оттенки текстиля и мебели создают удивительный ансамбль. 

Кровать и детали интерьера

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Спальня в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Двуспальная кровать с подушками станет залогом крепкого сна и полноценного отдыха. На каждой стороне видим небольшие тумбочки, где можно разместить всяческие мелочи. Обратите внимание на дизайн светильников, который потрясающе вписывается в интерьер комнаты. Живые цветы и пастельные оттенки всех элементов сделают пребывание в спальне особенно приятным.

Гардеробная в спальне

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Гардеробная в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Большая гардеробная зона – отличный метод удобного хранения вещей. Деревянная мебель, яркий бежевый мраморный пол и большие зеркала – что еще нужно? Многочисленные отделения и полочки шкафов-купе позволят разместить одежду рационально и практично. 

Ванная комната

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Ванная комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

В этой роскошной ванной комнате нашлось место и для душа, и для самой ванной. Стеклянные элементы и нейтральные цвета создают благоприятную атмосферу для расслабления и зрительно увеличивают пространство. 

Детская комната

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Детская комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Эта красочная детская комната понравится каждому ребенку! Только посмотрите на обилие красок и всевозможных деталей в интерьере! Дизайн выполнен в единой стилистике и смотрится очень современно. 

Все для счастливого детства

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Детская комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Разноцветные выдвижные тумбы на колесиках очень удобны в использовании. Согласитесь – ребенок с детства должен приучаться к порядку и организовывать с умом все свои вещи и игрушки. И только после уборки можно посмотреть телевизор, который расположен на стене. 

Детская гардеробная

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Детская комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

В аналогичной цветовой гамме выполнена гардеробная зона для ребенка. Здесь можно удобно разместить многочисленную одежду и обувь, а также – детские игрушки. 

Комната для отдыха

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Рабочий кабинет в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

В этой комнате также можно посмотреть телевизор, удобно расположившись на низкой мебели. Как видите, дизайн выполнен с такой же элегантностью, как и во всем остальном доме. 

Вторая ванная комната

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Ванная комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Эта ванная комната имеет темную гамму, в отличие от той, которую вы видели ранее. Огромное зеркало на стене хорошо оттеняет черную отделку и такие же светильники.

Выход из дома на террасу

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Спа в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Стеклянная дверь ведет прямиком на террасу. Там есть небольшой бассейн, джакузи и зеленая зона. 

Зона для барбекю

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Кухня в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

А вот и прекрасное место для различных праздников и посиделок с друзьями. Здесь есть печь и все, что нужно для приготовления вкусных блюд для настоящих гурманов. 

Крытая терраса

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Балкон и терраса в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Эта терраса расположена между столовой и бассейном. Здесь также имеется мебель для того, чтобы перекусить, не возвращаясь в дом.

Игровая зона

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Балкон и терраса в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Не хотите плавать и загорать? Тогда сыграйте с друзьями в любимые игры! 

Бассейн с зонтиком

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Сад в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

В саду есть пространство с шезлонгами для принятия солнечных ванн, а также большой зонт, чтобы не получить при этом ожоги. Необычная зеленая стена освежает пространство и смотрится потрясающе!

Зеленая стена

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Сад в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Специальная зеленая конструкция представляет собой чередование живых растений. Благодаря этому создается необычная текстура.

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