За этой красивой дверью скрывается райский дом!

Представляем вашему вниманию 25 фото, чтобы вместе совершить фантастический виртуальный тур по дому! Интересный проект от бразильских архитекторов ARQUITETURA E INTERIOR поразит вас. Попав внутрь через входную дверь, вы сможете оценить интерьер гостиной, столовой, большой кухни на первом этаже, а также комнат, расположенных на втором. Помимо этого, вас ждет бассейн во дворе и открытая терраса.
Готовы отправиться в увлекательное путешествие? Тогда вперед!
Массивная деревянная дверь встречает каждого, кто приходит в этот дом. Ее элегантный дизайн отлично сочетается с остеклением вокруг, позволяющим заглянуть внутрь. Рядом можно увидеть эффектную каменную отделку стены.
Войдя в дом, первое, что бросается в глаза – большое пространство. Темные каменные стены гармонируют с белоснежными потолками и лестницей. Также видим стеклянные перила на лестнице и растения в больших горшках.
Благодаря продуманной планировке, гостиная в этом доме имеет высокие потолки, ведь второй этаж над ней не располагается. Комната выполнена в нейтральных тонах с более темными деталями и элегантной мебелью. С потолка грациозно свисают современные люстры. Обратите внимание на дизайн лестницы: стеклянные перила и светлые ступени смотрятся стильно и визуально не загромождают пространство, пропуская солнечные лучи.
В гостиной много места, где можно комфортно расположиться с друзьями или семьей и наслаждаться просмотром любимых фильмов. Удобная мягкая мебель, низкий столик для напитков и угощений, а также большой телевизор на стене созданы для приятного времяпрепровождения.
Здесь же вы можете увидеть еще одну комнату, которая делит открытое пространство с гостиной. Не хотите смотреть телевизор – тогда просто отдыхайте в этой дополнительной зоне.
Столовая зона также расположена на первом этаже. Она выполнена в современной стилистике, с обилием белых и бежевых оттенков. Нейтральная цветовая гамма зрительно увеличивает пространство и делает столовую особенно уютной. Огромное зеркало на стене создает иллюзию расширения метража. Сидя за столом, можно наблюдать прекрасный вид на террасу.
Большая и функциональная кухня имеет L-образную форму и остров, который переходит в дополнительный стол. Цветовая палитра здесь остается такой же, как и в остальной части дома, за исключением вишневой стены у телевизора. Разноуровневое освещение сочетает свисающие люстры и встроенные потолочные светильники.
Как видите, кухонный остров переходит в большой стол, вокруг которого расставлены стильные стулья черного цвета. Здесь можно завтракать и перекусывать, уютно разместившись под яркими лучами роскошных люстр.
Этот прозрачный куб отделяет пространство второго этажа от гостиной. Находясь здесь, открывается вид на высокую пальму, а также красивые лампы на потолке.
Здесь расположена дополнительная кухня, где могут перекусить помощники по хозяйству, работающие в этом доме, а также члены семьи, чтобы не спускаться вниз. Интересное освещение подчеркивает черные глянцевые фасады кухонного гарнитура.
Это удобная мягкая мебель позволит хозяевам расслабиться и отдохнуть в главной спальне. Мягкий ковер на полу зрительно обозначает данную зону в комнате и добавляет интерьеру уюта. Мягкие бежевые оттенки текстиля и мебели создают удивительный ансамбль.
Двуспальная кровать с подушками станет залогом крепкого сна и полноценного отдыха. На каждой стороне видим небольшие тумбочки, где можно разместить всяческие мелочи. Обратите внимание на дизайн светильников, который потрясающе вписывается в интерьер комнаты. Живые цветы и пастельные оттенки всех элементов сделают пребывание в спальне особенно приятным.
Большая гардеробная зона – отличный метод удобного хранения вещей. Деревянная мебель, яркий бежевый мраморный пол и большие зеркала – что еще нужно? Многочисленные отделения и полочки шкафов-купе позволят разместить одежду рационально и практично.
В этой роскошной ванной комнате нашлось место и для душа, и для самой ванной. Стеклянные элементы и нейтральные цвета создают благоприятную атмосферу для расслабления и зрительно увеличивают пространство.
Эта красочная детская комната понравится каждому ребенку! Только посмотрите на обилие красок и всевозможных деталей в интерьере! Дизайн выполнен в единой стилистике и смотрится очень современно.
Разноцветные выдвижные тумбы на колесиках очень удобны в использовании. Согласитесь – ребенок с детства должен приучаться к порядку и организовывать с умом все свои вещи и игрушки. И только после уборки можно посмотреть телевизор, который расположен на стене.
В аналогичной цветовой гамме выполнена гардеробная зона для ребенка. Здесь можно удобно разместить многочисленную одежду и обувь, а также – детские игрушки.
В этой комнате также можно посмотреть телевизор, удобно расположившись на низкой мебели. Как видите, дизайн выполнен с такой же элегантностью, как и во всем остальном доме.
Эта ванная комната имеет темную гамму, в отличие от той, которую вы видели ранее. Огромное зеркало на стене хорошо оттеняет черную отделку и такие же светильники.
Стеклянная дверь ведет прямиком на террасу. Там есть небольшой бассейн, джакузи и зеленая зона.
А вот и прекрасное место для различных праздников и посиделок с друзьями. Здесь есть печь и все, что нужно для приготовления вкусных блюд для настоящих гурманов.
Эта терраса расположена между столовой и бассейном. Здесь также имеется мебель для того, чтобы перекусить, не возвращаясь в дом.
Не хотите плавать и загорать? Тогда сыграйте с друзьями в любимые игры!
В саду есть пространство с шезлонгами для принятия солнечных ванн, а также большой зонт, чтобы не получить при этом ожоги. Необычная зеленая стена освежает пространство и смотрится потрясающе!
Специальная зеленая конструкция представляет собой чередование живых растений. Благодаря этому создается необычная текстура.