За этой красивой дверью скрывается райский дом!

Благодаря продуманной планировке, гостиная в этом доме имеет высокие потолки, ведь второй этаж над ней не располагается. Комната выполнена в нейтральных тонах с более темными деталями и элегантной мебелью. С потолка грациозно свисают современные люстры. Обратите внимание на дизайн лестницы: стеклянные перила и светлые ступени смотрятся стильно и визуально не загромождают пространство, пропуская солнечные лучи.