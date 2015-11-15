​Бассейн в вашем доме – мечта или необходимость?

Давайте признаемся, что наличие бассейна – это мечта почти каждого. Вокруг него можно организовывать различного рода мероприятия: от расслабляющих вечеринок с друзьями, до стильных фуршетов и деловых встреч. К тому же, наличие бассейна сильно увеличивают стоимость самого дома и прилегающих к нему окрестностей. Итак, бассейн привносит ряд неоспоримых преимуществ, что делает дом еще более привлекательным и комфортным для жизни. Независимо от стиля исполнения, бассейн обеспечит завидную красоту пространства. Представляем несколько стилевых решений для вдохновения.
Разве это не волшебство? В тот момент, когда вашему взору открывается подобный пространственный простор, создается иллюзия обладания всем видимым, вплоть до горизонта. Перед нами шикарный открытый бассейн, окруженный величественной природой. Для оформления выбраны натуральные цвета, для того, чтобы хозяин мог в полной мере ощутить гармонию с миром.
Дизайнеры нашли элегантное архитектурное решение, соединив мягкость древесины и водной стихии. В оформлении преобладают ровные линии. Динамики формам добавляет движение воды, а непринужденность атмосферы достигается при помощи теплых тонов дерева. Сдержанный дизайн и мягкость освещения делают акцент на разности оттенков пола и потолка, которые уравновешены синевой бассейна. С элегантностью и гармонией данного дизайна вряд ли можно поспорить.
Оказывается, можно создать русло реки в своем собственном доме. По обе стороны такого бассейна расположились раздвижные окна, что позволяет беспрепятственно передвигаться по дому и иметь выход к бассейну (одновременно любоваться прекрасным пейзажем!). Все дизайнерские решения направлены на максимальное сближение интерьера и природы: звуки волн наполняют пространство, отдыхающий наслаждается свежестью воздуха и энергией, которую дарит природа.
Спокойный дизайн с легким оттенком богемности. Идеальная концепция, где природа задает настроение для того, чтобы полноценно насладиться пляжем, закатом, морем. Динамика линий завораживает. Для облицовки использованы природные текстуры, что не выделяет строение из среды, которой он окружен.
Оригинальный дизайн, в котором форма террасы и фиксированный тент напоминают лодку, выходящую в открытое море. Такая иллюзия формируется благодаря нескольким уровням балконов, отсутствию визуальных преград и впечатляющему виду. Наложения нейтральных тонов, используемых в декоре, соединяются с природным пейзажем, делая его элементом ландшафта.
Мраморные стены, которые окружают бассейн, словно приходят в движение от бликов волн и игр света. Яркий акцент подчеркивает союз камня и зеркала воды. Все статистические элементы словно оживают, создавая сложный и захватывающий сценарий.
В господстве прямых линий традиционного дизайна бассейна, авторам проекта удалось организовать слияние с окружающей природной средой. Этому способствует открытость площадки и отсутствие громоздких конструкций. При помощи искусственного водопада удается создать уникальное звучание падения воды, соединяя его с визуальным природным богатством.
Крытые бассейны имеют свое очарование. Хотя они не сопровождаются прелестью природной среды, имеются и «плюсы». Мистическая геометрия придает чаше бассейна объем и играет с перспективой. Игра света и теней вместе с бликами воды создают манящую атмосферу. В магии тепла свечей можно найти истинное удовольствие.
Дизайн этого бассейна был основан на поиске золотых пропорций. Все математически проверялось и выстраивалось с одной лишь целью – максимально воплотить идею стремления к балансу. Благодаря своей форме и большому размеру, бассейн точно вступает во взаимодействие с небом. Продуманное освещение подчеркивает его красоту, а в вечернее время помогает создать в экстерьере особую эстетику.
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Дизайнеры создали шикарный проект, сыграв на контрасте шума и суеты крупного города. Уголок безмятежного спокойствия был создан на крыше высокого дома. Нас завораживает мягкость древесной доски напольного покрытия и прозрачность стеклянной перегородки, которая позволяет огням большого города и затухающему солнцу суетного дня проникнуть на террасу.