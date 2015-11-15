​Бассейн в вашем доме – мечта или необходимость?

Дизайн этого бассейна был основан на поиске золотых пропорций. Все математически проверялось и выстраивалось с одной лишь целью – максимально воплотить идею стремления к балансу. Благодаря своей форме и большому размеру, бассейн точно вступает во взаимодействие с небом. Продуманное освещение подчеркивает его красоту, а в вечернее время помогает создать в экстерьере особую эстетику.

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