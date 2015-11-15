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​Бассейн в вашем доме – мечта или необходимость?

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Piscina coperta di Casa del Vescovo, Francesco Della Femina Francesco Della Femina Бассейн в средиземноморском стиле
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Давайте признаемся, что наличие бассейна – это мечта почти каждого. Вокруг него можно организовывать различного рода мероприятия: от расслабляющих вечеринок с друзьями, до стильных фуршетов и деловых встреч. К тому же, наличие бассейна сильно увеличивают стоимость самого дома и прилегающих к нему окрестностей. Итак, бассейн привносит ряд неоспоримых преимуществ, что делает дом еще более привлекательным и комфортным для жизни. Независимо от стиля исполнения, бассейн обеспечит завидную красоту пространства. Представляем несколько стилевых решений для вдохновения.

Безграничное пространство

CASA SV II, RM arquitectura RM arquitectura Бассейн в стиле минимализм
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

Разве это не волшебство? В тот момент, когда вашему взору открывается подобный пространственный простор, создается иллюзия обладания всем видимым, вплоть до горизонта.  Перед нами шикарный открытый бассейн, окруженный величественной природой. Для оформления выбраны натуральные цвета, для того, чтобы хозяин мог в полной мере ощутить гармонию с миром.

Тепло дерева

Casa Capitão do Mato, Hermanny Arquitetura Hermanny Arquitetura Бассейн в стиле модерн
Hermanny Arquitetura

Hermanny Arquitetura
Hermanny Arquitetura
Hermanny Arquitetura

Дизайнеры нашли элегантное архитектурное решение, соединив мягкость древесины и водной стихии. В оформлении преобладают ровные линии. Динамики формам добавляет движение воды, а непринужденность атмосферы достигается при помощи теплых тонов дерева. Сдержанный дизайн и мягкость освещения делают акцент на разности оттенков пола и потолка, которые уравновешены синевой бассейна. С элегантностью и гармонией данного дизайна вряд ли можно поспорить.

Домашняя река

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie Бассейн в стиле модерн
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

Оказывается, можно создать русло реки в своем собственном доме. По обе стороны такого бассейна расположились раздвижные окна, что позволяет беспрепятственно передвигаться по дому и иметь выход к бассейну (одновременно любоваться прекрасным пейзажем!). Все дизайнерские решения направлены на максимальное сближение интерьера и природы: звуки волн наполняют пространство, отдыхающий наслаждается свежестью воздуха и энергией, которую дарит природа.

Полный релакс

Casa Mis Amores, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Бассейн в тропическом стиле
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

Спокойный дизайн с легким оттенком богемности. Идеальная концепция, где природа задает настроение для того, чтобы полноценно насладиться пляжем, закатом, морем. Динамика линий завораживает. Для облицовки использованы природные текстуры, что не выделяет строение из среды, которой он окружен.

Поднять паруса!

TOLDOS, Arquiindeco Arquiindeco Бассейн в стиле модерн
Arquiindeco

Arquiindeco
Arquiindeco
Arquiindeco

Оригинальный дизайн, в котором форма террасы и фиксированный тент напоминают лодку, выходящую в открытое море. Такая иллюзия формируется благодаря нескольким уровням балконов, отсутствию визуальных преград и впечатляющему виду. Наложения нейтральных тонов, используемых в декоре, соединяются с природным пейзажем, делая его элементом ландшафта.

Игры теней

Residencia CD de México, Studio Orfeo Quagliata Studio Orfeo Quagliata Бассейн в стиле модерн
Studio Orfeo Quagliata

Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata

Мраморные стены, которые окружают бассейн, словно приходят в движение от бликов волн и игр света. Яркий акцент подчеркивает союз камня и зеркала воды. Все статистические элементы словно оживают, создавая сложный и захватывающий сценарий.

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Совершенство дизайна

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Бассейн в классическом стиле
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

В господстве прямых линий традиционного дизайна бассейна, авторам проекта удалось организовать слияние с окружающей природной средой. Этому способствует открытость площадки и отсутствие громоздких конструкций. При помощи искусственного водопада удается создать уникальное звучание падения воды, соединяя его с визуальным природным богатством.

Изысканная загадка

Piscina coperta di Casa del Vescovo, Francesco Della Femina Francesco Della Femina Бассейн в средиземноморском стиле
Francesco Della Femina

Francesco Della Femina
Francesco Della Femina
Francesco Della Femina

Крытые бассейны имеют свое очарование. Хотя они не сопровождаются прелестью природной среды, имеются и «плюсы». Мистическая геометрия придает чаше бассейна объем и играет с перспективой. Игра света и теней вместе с бликами воды создают манящую атмосферу.  В магии тепла свечей можно найти истинное удовольствие.

Идеальные пропорции

Villa "O" - Portisco, Sardegna, Studio Marastoni Studio Marastoni Бассейн в стиле минимализм
Studio Marastoni

Studio Marastoni
Studio Marastoni
Studio Marastoni

Дизайн этого бассейна был основан на поиске золотых пропорций. Все математически проверялось и выстраивалось с одной лишь целью – максимально воплотить идею стремления к балансу.  Благодаря своей форме и большому размеру, бассейн точно вступает во взаимодействие с небом. Продуманное освещение подчеркивает его красоту, а в вечернее время помогает создать в экстерьере особую эстетику.

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На высоте

Residência A&S, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Бассейн в стиле модерн
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Дизайнеры создали шикарный проект, сыграв на контрасте шума и суеты крупного города. Уголок безмятежного спокойствия был создан на крыше высокого дома. Нас завораживает мягкость древесной доски напольного покрытия и прозрачность стеклянной перегородки, которая позволяет огням большого города и затухающему солнцу суетного дня проникнуть на террасу.

Домик у моря
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