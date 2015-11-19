Деревянный домик на берегу

Очень традиционный и уютный проект деревянного дома от архитектора Сергея Ожогина буквально перенесет вас в сказку о заколдованном лесе, полном волшебства и природной красоты.
Привлекательное решение дизайна экстерьера этого сруба с использованием витиеватой ковки, контрастных и более темных элементов отделки и организация на втором этаже балкона по ширине всего дома делает его идеальным проектом для тех, кто любит эксклюзивные проекты деревянных домов, построенных с учетом современных тенденций.
Особенные пряные оттенки, использованные в дизайне экстерьера, отлично подходят для создания образа идеального деревянного дома. Здесь есть очарование лесной чащи и теплота домашнего очага, а также стильные сочетания рыже-коричневой древесины и ковки. Симметричное остекление вносит в экстерьер деревянного дома гармонию, а массивный козырек над балконом будто бы защищает весь дом не только от осадков, но и от всех других неприятностей.
В интерьерах этого проекта нас ожидает тот же самый душевный подход к дизайну – аппетитные оттенки, обилие текстиля и камин в одном из уголков дома делают его похожим на сказку. В столовой открывается не только прекрасный вид из окна, но и на остальные комнаты первого этажа. Потрясающий декоративный экран из очаровательной ковки в деревянной раме разделяет зону столовой и лестничного холла, позволяя даже заглянуть в гостиную.
В последней на стенах мы можем найти изумительные коричнево-серые ковры ручной работы, которые идеально подходят для того, чтобы привнести сюда нотку традиционного арабского дизайна, но благодаря своей современной раскраске подают его очень эклектично.
Мягкая мебель здесь выглядит особенно габаритной из-за своих широких спинок и подлокотников, а изящные изогнутые ножки добавляют им аристократичности.
Открытая планировка первого этажа в деревянном доме позволила создать очень интересный проект, тяготеющий к традициям разных культур и к современному комфорту.
Возвращаясь в сад, мы видим посадки фруктовых деревьев, клумбы с декоративными растениями и подвесные кашпо с цветами на веранде. Одна из клумб (вдоль длинной части веранды) на самом деле является новой посадкой декоративных кустов в ряд, которые в будущем будут выше и пышнее, создавая зеленую завесу между верандой и остальным миром.
Угловое расположение веранды очень удобно в использовании, так как дает возможность сделать данную зону очень многофункциональной. Здесь можно расположить не только столовую группу и пару кресел, но и оборудовать зону патио с диванами, отвести отдельное местечко для вечернего чая, не забыв про место для собаки и тумбочки для хранения хозяйственных инструментов по уходу за садом.
В интерьере мы также можем насладиться не только выбранным интересным стилем оформления, но и некоторыми конкретными решениями архитектора, которые делают этот дом по-настоящему оригинальным. Например, двусветная каминная комната, расположенная рядом со столовой, стала очень солнечной и делится светом со столовой и гостиной. На втором этаже над каминной – балкончик с декоративной ковкой, будто из «Ромео и Джульетты». Здесь открывается очаровательный вид на прекрасные интерьеры первого этажа.
А этот балкончик принадлежит игровой комнате – просторному залу на манер семейной гостиной в доме, где есть маленькие дети. Таким образом, в доме создается по-настоящему парадная зона первого этажа, и детям есть где поиграть. Удачное решение, как и многие другие в этом проекте, позволяет надеяться на счастливое будущее современных и стильных деревянных домов.
Специально для вас на homify:
— Стиль модерн в архитектуре и дизайне интерьера.