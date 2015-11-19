Деревянный домик на берегу

В интерьерах этого проекта нас ожидает тот же самый душевный подход к дизайну – аппетитные оттенки, обилие текстиля и камин в одном из уголков дома делают его похожим на сказку. В столовой открывается не только прекрасный вид из окна, но и на остальные комнаты первого этажа. Потрясающий декоративный экран из очаровательной ковки в деревянной раме разделяет зону столовой и лестничного холла, позволяя даже заглянуть в гостиную.

В последней на стенах мы можем найти изумительные коричнево-серые ковры ручной работы, которые идеально подходят для того, чтобы привнести сюда нотку традиционного арабского дизайна, но благодаря своей современной раскраске подают его очень эклектично.

Мягкая мебель здесь выглядит особенно габаритной из-за своих широких спинок и подлокотников, а изящные изогнутые ножки добавляют им аристократичности.

Открытая планировка первого этажа в деревянном доме позволила создать очень интересный проект, тяготеющий к традициям разных культур и к современному комфорту.