Золотая резиденция в поселке Репино

В зоне душевой использован белый мрамор, а круглая душевая кабина выглядит просто фантастически в углу с двухцветной отделкой. Особенно привлекателен микс материалов на потолке комнаты, создающий разноцветные полосы с особенно заметным потрясающим природным рисунком.

Каждый элемент этого дома выполнен с особым вниманием к качеству материалов отделки и декора. Это отличный пример дома, который может полностью преобразовать вашу жизнь, если вы ему позволите. Современное шале, глянцевый шик в деревянном доме или просто эксклюзивный подход с вниманием к мельчайшим деталям – любое название этого проекта вдохновляюще!

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— Средиземноморские идеи декора;

— Английский коттедж для отдыха;

— Итальянская классическая вилла.