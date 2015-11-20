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Золотая резиденция в поселке Репино

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Дома в стиле минимализм
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Как выглядит деревянный дом нового тысячелетия? Ответ вас ждет в нашей новой статье о проекте Золотая резиденция в поселке Репино от архитектурного бюро FULL HOUSE DESIGN.

Общая площадь дома в 450 квадратных метров и стиль шале, лаконично смешанный с глянцевым минимализмом, а также прекрасное расположение в удивительном уголке природы, на Карельском перешейке посреди соснового леса, выдают в этом проекте комплексный подход к созданию определенного образа жизни.

Фантастический экстерьер

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Дома в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Роскошные природные материалы в дизайне экстерьера и интерьера, их контрасты с современными, например, прозрачным и цветным стеклом, выглядят просто фантастично. Итак, мы приглашаем вас окунуться в мир эстетики, построенной на основе благородных пород натурального камня, изысканных дизайнерских приемов и шикарной мебели.

Стильная и современная

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Кухня в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Изумительная кухня, оформленная с особым изыском и любовью к символизму, выглядит очень модно и современно. Здесь чувствуется восточное влияние минимализма, а также намек на позолоту стиля ар-деко, уходящего корнями далеко в египетскую историю. Этот дом можно считать достойным представителем нового египетского дизайна, ведь именно такой особняк скорее всего имели бы фараоны, если бы родились в нашем веке.

Столовая

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Столовая комната в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Еще более удивительная столовая, дополненная дизайнерской мебелью именитых брендов, выглядит здесь очень сюрреалистично, будто вышла из другой культуры и традиций в декоре. Колонны, отделанные натуральным камнем с золотыми вставками, потрясающе декоративно отделяют столовую от холла.

Холл в стиле ар-деко

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Гостиная в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Свободная планировка первого этажа имеет двойственный эффект – создает ощущение открытости и позволяет достигнуть относительного уединения в некоторых частях 200 метрового пространства.

Гостиная

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Гостиная в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Интерьер насыщен трендовыми предметами мебели и аксессуаров от известных брендов, оснащен системой современного комфорта и максимально интегрирован в окружающий природный пейзаж, благодаря натуральной цветовой гамме. Часть мебели, использованной в проекте, была сделана по авторским дизайнерским эскизам.

Спальня

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Спальня в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

На мансарде мы найдем главную спальню, оформленную с особым шиком и роскошью. Декоративные панели украшают скошенный потолок, а гардеробную от комнаты отделяют черно-глянцевые стеклянные двери. Не менее изысканными выглядят черные полки в открытом модуле хранения для книг, мелочей и декора, а также брутальные металлические торшеры, идеально добавляющие в интерьер некоторую эклектичность

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная комната

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Ванная комната в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

Рядом со спальней расположена и главная ванная комната, имеющая в основе полностью эксклюзивный проект отделки с использованием черного мрамора, натурального камня и декоративной серебряной мозаики. Комбинирование различных материалов, а также оштукатуренные в белый скошенные потолки создают здесь очень сложную отделку, роскошно сочетающуюся с дизайнерской мебелью.

Душевая

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Ванная комната в стиле минимализм
FullHouseDesign

«Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

FullHouseDesign
FullHouseDesign
FullHouseDesign

В зоне душевой использован белый мрамор, а круглая душевая кабина выглядит просто фантастически в углу с двухцветной отделкой. Особенно привлекателен микс материалов на потолке комнаты, создающий разноцветные полосы с особенно заметным потрясающим природным рисунком.

Каждый элемент этого дома выполнен с особым вниманием к качеству материалов отделки и декора. Это отличный пример дома, который может полностью преобразовать вашу жизнь, если вы ему позволите. Современное шале, глянцевый шик в деревянном доме или просто эксклюзивный подход с вниманием к мельчайшим деталям – любое название этого проекта вдохновляюще!

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