Перепланировка малогабаритной квартиры

Малогабаритные квартиры – это большая проблема сегодня для многих. Неудобные планировки помещений, узкие коридоры и крохотные помещения, давящие на психику – это лишь малая толика тех неудобств, с которыми сталкиваются обладатели малогабаритного жилья. Но если еще наши родители ничего с этим поделать не могли, то сегодня, в эпоху современности и новейших технологий, решить проблему с организацией жилищной площади становится все проще и доступнее.

Перепланировка – это один из радикальных способов увеличить в малогабаритных квартирах визуальное пространство и максимально эффективно распорядиться выделенными квадратными метрами. Основным и самым главным плюсом при этом раскладе является то, что в большинстве малогабаритных квартир отсутствуют несущие стены. Это означает, что получить разрешение на перепланировку не составит большого труда.

В самом процессе перестройки важно помнить элементарные правила: не менять местами кухню и другие комнаты, не блокировать санузел, не переносить вентиляцию и все в этом духе. Эти правила просты и логичны, поэтому у вас не должно возникнуть трудностей с ними.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из существующих вариантов эффективных планировок, поведаем о маленьких хитростях в борьбе за визуальное расширение пространства и расскажем, где взять дополнительные квадратные метры. Приятного чтения!