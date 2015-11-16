Перепланировка малогабаритной квартиры

Малогабаритные квартиры – это большая проблема сегодня для многих. Неудобные планировки помещений, узкие коридоры и крохотные помещения, давящие на психику – это лишь малая толика тех неудобств, с которыми сталкиваются обладатели малогабаритного жилья. Но если еще наши родители ничего с этим поделать не могли, то сегодня, в эпоху современности и новейших технологий, решить проблему с организацией жилищной площади становится все проще и доступнее.
Перепланировка – это один из радикальных способов увеличить в малогабаритных квартирах визуальное пространство и максимально эффективно распорядиться выделенными квадратными метрами. Основным и самым главным плюсом при этом раскладе является то, что в большинстве малогабаритных квартир отсутствуют несущие стены. Это означает, что получить разрешение на перепланировку не составит большого труда.
В самом процессе перестройки важно помнить элементарные правила: не менять местами кухню и другие комнаты, не блокировать санузел, не переносить вентиляцию и все в этом духе. Эти правила просты и логичны, поэтому у вас не должно возникнуть трудностей с ними.
В этой статье мы рассмотрим некоторые из существующих вариантов эффективных планировок, поведаем о маленьких хитростях в борьбе за визуальное расширение пространства и расскажем, где взять дополнительные квадратные метры. Приятного чтения!
Одним из самых распространенных решений перепланировки является совмещение кухни с одной из комнат. Чаще всего это столовая, гостиная или прихожая. Или все вместе. Убирая перегородку между кухней и остальным пространством квартиры, мы увеличиваем визуальное пространство комнаты как минимум вдвое.
В случае, предоставленном в примере, кухня объединяется с гостиной комнатой, но зрительно функциональные зоны все же разделены. Этому способствует декоративная ширма из деревянных вертикальных балок. Такой способ разделения лишь обозначает разные зоны, но не разделяет их полностью. В итоге создается ощущение просторного и светлого помещения, стены не давят и квартира кажется намного больше, чем есть на самом деле.
Еще один пример объединения кухни с комнатами. Теперь кухонное пространство вынуждено взаимодействовать со столовой. В этом случае помещение приобретает значение именно столовой, а кухня является дополнительной зоной.
Здесь в качестве визуального разделителя используется небольшой барный стол со стульями. Стол является продолжением рабочей столешницы, а благодаря стульям приобретает вторую функцию. В итоге, барный стол в этом помещении играет сразу три роли: визуальное разделение функциональных зон, дополнительная рабочая поверхность и дополнительное место для трапезы. Эффектно, удобно, просторно. Помещение действительно кажется больше, чем на самом деле.
Не во всякой малогабаритной однокомнатной квартире найдется место для полноценного спального места. Чаще всего владельцам маленьких квартир приходится довольствоваться раскладной мебелью вроде дивана или шкафа. Но при правильной перепланировке квартиры у вас появится дополнительное место для спальни.
В этом проекте квадратные метры под спальню были позаимствованы у прихожей, которая была непомерно огромна для такого малогабаритного жилья. В итоге было решено использовать эту бесполезную площадь под спальное помещение, а для прихожей оставить небольшой коридор. К слову, спальню дизайнеры не полностью изолировали, а сделали перегородку от остальной квартиры с помощью шторы. Чтобы создать ощущение простора.
А вот пример нестандартной перепланировки однокомнатной квартиры. Обратите внимание, обычно для малогабаритного жилья используются простые и многофункциональные стили вроде хай-тека или модерна. Но в этом проекте дизайнеры умело создают квартиру в неоклассическом стиле, располагая ужасно маленьким пространством квартиры.
Изначально, квартира была однокомнатной, с обособленной кухней и ванной комнатой. Обозначенной прихожей не было, сразу за входной дверью начиналось небольшое пространство единственной комнаты. Дизайнеры использовали отсутствие прихожей и создали ее самостоятельно, умело отгородив таким образом спальное место.
Помимо спальной комнаты, в небольшом закоулке поместился полноценный платяной шкаф и небольшая гардеробная. Такая успешная планировка обусловлена нестандартными углами перегородки. Благодаря создающимся укромным уголкам, в них можно устроить гардеробную или шкаф.
Также в планировке этой квартиры предусмотрен рабочий кабинет и зимний сад. А самое интересное, что это все будет находиться на лоджии. Это тот случай, когда в качестве дополнительного пространства можно использовать пространство лоджии или балкона.
Этот проект служит отличным примером простора и визуальной незагроможденности в малогабаритной квартире. В проекте были снесены все перегородки между комнатами – все, кроме ванной комнаты. Ее оставили отдельным островком в получившемся свободном пространстве. Функциональные зоны тут плавно перетекают одна в другую, не имея никакого зонирования, даже визуального. Кухонное пространство гармонично соседствует со столовой, столовая плавно переходит в просторную гостиную комнату, а гостиная комната, в свою очередь, неспешно перетекает в прихожую. Очень оригинальное и необычное решение для малогабаритного жилья.
В случае, если вам ну уж совсем не хватает квадратных метров для какой-то конкретной задумки, можно использовать пространство балкона для своих целей. Можно полностью снести перегородку между пространством балкона и комнаты, а можно просто создать проем пошире. В любом случае, благодаря этой хитрости, в вашем распоряжении появятся лишние 6 – 8 квадратных метров. Обычно на такой площади устраивают рабочие кабинеты, зимние сады или просто место для отдыха. В любом случае в этом уголке квартиры будет отличное освещение и прекрасная атмосфера, а все благодаря обилию дневного света из множества окон.
Еще один пример увеличения пространства малогабаритной квартиры за счет пространства балкона. Правда здесь балкон может превращаться в отдельное помещение, благодаря дверям-гармошкам. Это удобно, ведь в кабинете часто необходимо побыть одному, а посторонние звуки могут отвлекать от работы. Проем на балкон широкий, поэтому когда двери раскрыты – создается ощущение просторного помещения с обилием дневного света.
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