Детские комнаты для троих детей: возможны варианты

Не секрет, что счастье быть родителями сопряжено и с некоторыми трудностями. Когда в твоей жизни появляется маленький человечек, жизнь превращается в нечто большее, в ней появляется какой-то сакральный, неведомый ранее смысл.

Но что если в вашей жизни присутствует не один ребенок и даже не два, а целых три? Проблем (и радости с любовью, конечно же!) получается еще больше. Но по крайней мере одну из них мы можем помочь решить.

Сегодня мы представляем вам Книгу Идей с вариантами детских комнат для троих детей. Как сделать так, чтобы им всем было удобно, а интерьер не превратился в малобюджетный хостел. Посмотрим, что приготовили нам дизайнеры homify.