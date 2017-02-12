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Детские комнаты для троих детей: возможны варианты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Детская комната в стиле модерн
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Не секрет, что счастье быть родителями сопряжено и с некоторыми трудностями. Когда в твоей жизни появляется маленький человечек, жизнь превращается в нечто большее, в ней появляется какой-то сакральный, неведомый ранее смысл.

Но что если в вашей жизни присутствует не один ребенок и даже не два, а целых три? Проблем (и радости с любовью, конечно же!) получается еще больше. Но по крайней мере одну из них мы можем помочь решить.

Сегодня мы представляем вам Книгу Идей с вариантами детских комнат для троих детей. Как сделать так, чтобы им всем было удобно, а интерьер не превратился в малобюджетный хостел. Посмотрим, что приготовили нам дизайнеры homify.

​2+1

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Детские спальни
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

Два спальных места расположены на подиуме внизу, а третье идет вторым ярусом. При этом, в подиуме есть ящики для хранения игрушек. А чтобы детям было интереснее, можно устраивать еженедельный розыгрыш мест для сна.

​Минимум пересечений

Quarto de Hóspedes - Casa de Vó!, Ana Guadalupe Arquiteta Ana Guadalupe Arquiteta Детская комната в стиле модерн
Ana Guadalupe Arquiteta

Ana Guadalupe Arquiteta
Ana Guadalupe Arquiteta
Ana Guadalupe Arquiteta

Кажется, что верхнее спальное место используется лишь время от времени, например, когда самый старший ребенок приезжает на каникулы. А до этого самый маленький спал в маленькой кроватке в спальне родителей.

​В ожидании пополнения

Apartamento Florianopolis, Locus Arquitetura Locus Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Locus Arquitetura

Locus Arquitetura
Locus Arquitetura
Locus Arquitetura

Здесь ситуация немного иная. Используются все три кроватки. Маленький спит на самом верху.

​Шкафы для хранения от пола до потолка

Apartamento Florianopolis, Locus Arquitetura Locus Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Locus Arquitetura

Locus Arquitetura
Locus Arquitetura
Locus Arquitetura

Вещей и у одного ребенка предостаточно, а уж у нескольких тем более. Шкафы должны быть достаточно вместительными, а зимнюю и верхнюю одежду можно хранить в общей гардеробной или в прихожей.

​А что если у вас четверо?

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Тоже вполне решаемо! Придется поработать над цветовой гаммой и приобрести по 4 одинаковых комплекта постельного белья, чтобы было как можно меньше несуразицы.

​Мансарда для детской комнаты

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой роскошью могут похвастаться немногие! Но если в вашей семье несколько детей, а живете вы в собственном коттедже, то это может быть просто гениальным решением. Нет никакой надобности ставить кровати в 2 яруса, места и так предостаточно.

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​Игровая комната на мансарде

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В формате открытой планировки со спальней находится и игровая комната. Все это немного похоже на супер-современный детский сад, только вместо воспитателя – любимая мама.

​Китайский вариант

House in Fukuchiyama, arakawa Architects & Associates arakawa Architects & Associates Детская комнатa в стиле минимализм
arakawa Architects &amp; Associates

House in Fukuchiyama

arakawa Architects & Associates
arakawa Architects &amp; Associates
arakawa Architects & Associates

Второй ярус предназначен для спальных мест для мальчиков, а девочка спит внизу. Такой вариант приватности вполне подходит. Личные зоны разделяются по цветам, чтобы даже в таких условиях ребенок чувствовал, что у него есть личное пространство.

​2 яруса, но без расположения друг над другом

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Детская комната в стиле модерн
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

Если место позволяет, можно расположить кровати и так, а под кроватью на втором ярусе появляется место для домика, что очень понравится вашим

​Отдельная ванная комната

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Детская комната в стиле модерн
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

Впечатляет вместительная система хранения и просторная ванная комната. Впрочем, для коттеджа в 400 квадратов это не удивительно.

​Игровая комната

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Медиа комната в стиле модерн
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

В этом просторном доме есть дополнительная игровая комната, где дети не только играют, но и могут делать уроки.

​Отдельный кабинет

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Рабочий кабинет в стиле модерн
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

А для самых старших есть еще и кабинет для работы с ноутбуком и игр на сверхмощном игровом компьютере.

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