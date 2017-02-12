Детские комнаты для троих детей: возможны варианты

Не секрет, что счастье быть родителями сопряжено и с некоторыми трудностями. Когда в твоей жизни появляется маленький человечек, жизнь превращается в нечто большее, в ней появляется какой-то сакральный, неведомый ранее смысл.
Но что если в вашей жизни присутствует не один ребенок и даже не два, а целых три? Проблем (и радости с любовью, конечно же!) получается еще больше. Но по крайней мере одну из них мы можем помочь решить.
Сегодня мы представляем вам Книгу Идей с вариантами детских комнат для троих детей. Как сделать так, чтобы им всем было удобно, а интерьер не превратился в малобюджетный хостел. Посмотрим, что приготовили нам дизайнеры homify.
Два спальных места расположены на подиуме внизу, а третье идет вторым ярусом. При этом, в подиуме есть ящики для хранения игрушек. А чтобы детям было интереснее, можно устраивать еженедельный розыгрыш мест для сна.
Кажется, что верхнее спальное место используется лишь время от времени, например, когда самый старший ребенок приезжает на каникулы. А до этого самый маленький спал в маленькой кроватке в спальне родителей.
Здесь ситуация немного иная. Используются все три кроватки. Маленький спит на самом верху.
Вещей и у одного ребенка предостаточно, а уж у нескольких тем более. Шкафы должны быть достаточно вместительными, а зимнюю и верхнюю одежду можно хранить в общей гардеробной или в прихожей.
Тоже вполне решаемо! Придется поработать над цветовой гаммой и приобрести по 4 одинаковых комплекта постельного белья, чтобы было как можно меньше несуразицы.
Такой роскошью могут похвастаться немногие! Но если в вашей семье несколько детей, а живете вы в собственном коттедже, то это может быть просто гениальным решением. Нет никакой надобности ставить кровати в 2 яруса, места и так предостаточно.
В формате открытой планировки со спальней находится и игровая комната. Все это немного похоже на супер-современный детский сад, только вместо воспитателя – любимая мама.
Второй ярус предназначен для спальных мест для мальчиков, а девочка спит внизу. Такой вариант приватности вполне подходит. Личные зоны разделяются по цветам, чтобы даже в таких условиях ребенок чувствовал, что у него есть личное пространство.
Если место позволяет, можно расположить кровати и так, а под кроватью на втором ярусе появляется место для домика, что очень понравится вашим
Впечатляет вместительная система хранения и просторная ванная комната. Впрочем, для коттеджа в 400 квадратов это не удивительно.
В этом просторном доме есть дополнительная игровая комната, где дети не только играют, но и могут делать уроки.
А для самых старших есть еще и кабинет для работы с ноутбуком и игр на сверхмощном игровом компьютере.
Далее на homify:
— Достойный дом для семейной жизни;