Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Кухня для романтиков: рецепт по приготовлению

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Объект №3, KM Studio KM Studio Кухня в классическом стиле
Loading admin actions …

Мечтаете о том, чтобы в вашем доме царила атмосфера вдохновения и душевного подъема? Посмотрите нашу фото-подборку идей по дизайну интерьера кухни!

Каждой хозяйке хочется сделать ее кухню особенно красивым местом, где она могла бы с искренней радостью заботиться о своей семье. Несколько наших советов помогут вам понять, как именно в интерьере создается романтическая обстановка, и что нужно сделать, чтобы получить желаемый результат.

Выбираем цветовую гамму

Кухня, ракурс 1 Мастерская дизайна Welcome Studio Кухня в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Кухня, ракурс 1

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Самым простым способом сделать вашу кухню романтичной — добавить ей нежных пастельных красок и исключить цвета теплые и насыщенные. Отлично подойдут светлые оттенки розового, желтого, зеленого, особенно, если они используются на белом фоне.

Такие цвета будут уместны не только при выборе обоев, штор или текстиля, но и самого гарнитура — фасады могут задать волшебное настроение, которого вам так не хватало. Однако осторожно выбирайте оттенок — он обязательно должен не просто вам нравиться, но и подходить для будничной жизни всей семьи.

Трепетно относимся к текстилю и обивке

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Olive tree

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Одним из главных элементов декора в интерьере — текстилем — можно значительно увеличить глубину интерьера, придав ему не только романтизма, но и торжественности. Особенно эффектно смотрится текстиль, идеально совпадающий по оттенку с другими предметами интерьера, или наоборот — максимально контрастный.

От выбора текстиля и обивки во многом зависит то, насколько комфортно будут чувствовать себя гости, поэтому не пожалейте времени для основательного выбора.

Выбираем тематику

Объект №3, KM Studio KM Studio Кухня в классическом стиле
KM Studio

Объект №3

KM Studio
KM Studio
KM Studio

Быть может, вы обожаете французский фарфор с изображениями птиц, атмосферу романов Джейн Остин или просто имеете хобби, плоды которого очень хочется выставить на всеобщее обозрение. Не стесняйтесь маленьких, интересных и важных для вас предметов — покупайте именно то, к чему лежит душа, и вы увидите, как интерьер превратится из теоретической концепции в лучший дом на свете.

Выбирая тематику, стоит ответственно отнестись к тому, как она влияет на интерьер в целом — изображения, орнаменты или ваши работы не должны стоять лишь в одном месте, но повторяться в разных уголках комнаты.

Французский буфет

Однушка на 78 м. кв., OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Кухни в эклектичном стиле
OnePlace studio interior design

Однушка на 78 м. кв.

OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design

Если вы хотите добавить интерьеру элегантного парижского шарма — поставьте буфет возле столовой группы. Это может быть открытый стеллаж, красивый комод, шкафчик с зеркальными стенками.

По традиции здесь хранится самая красивая посуда, выставленная на обозрение гостей, но вы можете слегка нарушить правила, для собственного удобства. Французский буфет в любом случае смотрится очень романтично, даже если он всего лишь — продолжение мест хранения в комнате.

Купите специальную посуду для сладкого

Воздушный зефир, Samarina projects Samarina projects Кухня в стиле минимализм
Samarina projects

Воздушный зефир

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Десертная посуда, такая как подставки для тортов, этажерки и стойки для капкейков сделают ваш стол праздничным каждый день, значительно облегчая уход за свежеприготовленной выпечкой.

Добавьте хрусталя

Кухня ISDesign group s.r.o. Кухня в стиле кантри
ISDesign group s.r.o.

Кухня

ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.

Сейчас в продаже имеется огромное количество изящных хрустальных люстр, которые идеально подойдут для романтичного европейского интерьера. Особенно этот прием будет полезен в новостройках, где свежему ремонту нужно придать немного аристократичности.

Напоминаем, что хрустальными могут быть не только люстры, но и настольные лампы, предметы декора и красивые вазы. Магазины предлагают не только традиционные, но и довольно смелые вариации, которые подойдут даже в самый современный интерьер.

Свежие цветы

Американская мечта, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

Американская мечта

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Если вы в данный момент не имеете возможность сделать полноценный ремонт и потратить большие средства на преображение интерьера — воспользуйтесь самым простым способом добавления романтики. Свежие цветы могут не только поднять вам настроение, вдохновить на редизайн или, может быть, даже на новый творческий проект, но и быть частью интерьерной композиции.

Стоит лишь хорошо продумать место, где они будут стоять, выбрать подходящую вазу и связать образ самого букета с имеющимся кухонным гарнитуром и ремонтом. На самом деле, это не такое простое дело, как может вначале показаться, но с опытом у вас получится даже с помощью одного букета полностью изменить настроение в доме на целую неделю.

Мы надеемся, что наши читатели с помощью представленных простых приемов смогут воплотить в жизнь свою мечту о романтичной кухне. Помните, сложно — лишь начать творить, а сами идеи придут к вам уже в процессе.

Делаем сами: классический стиль в интерьере
Какая кухня вам больше нравится?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо