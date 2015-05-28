Кухня для романтиков: рецепт по приготовлению

Мечтаете о том, чтобы в вашем доме царила атмосфера вдохновения и душевного подъема? Посмотрите нашу фото-подборку идей по дизайну интерьера кухни!
Каждой хозяйке хочется сделать ее кухню особенно красивым местом, где она могла бы с искренней радостью заботиться о своей семье. Несколько наших советов помогут вам понять, как именно в интерьере создается романтическая обстановка, и что нужно сделать, чтобы получить желаемый результат.
Самым простым способом сделать вашу кухню романтичной — добавить ей нежных пастельных красок и исключить цвета теплые и насыщенные. Отлично подойдут светлые оттенки розового, желтого, зеленого, особенно, если они используются на белом фоне.
Такие цвета будут уместны не только при выборе обоев, штор или текстиля, но и самого гарнитура — фасады могут задать волшебное настроение, которого вам так не хватало. Однако осторожно выбирайте оттенок — он обязательно должен не просто вам нравиться, но и подходить для будничной жизни всей семьи.
Одним из главных элементов декора в интерьере — текстилем — можно значительно увеличить глубину интерьера, придав ему не только романтизма, но и торжественности. Особенно эффектно смотрится текстиль, идеально совпадающий по оттенку с другими предметами интерьера, или наоборот — максимально контрастный.
От выбора текстиля и обивки во многом зависит то, насколько комфортно будут чувствовать себя гости, поэтому не пожалейте времени для основательного выбора.
Быть может, вы обожаете французский фарфор с изображениями птиц, атмосферу романов Джейн Остин или просто имеете хобби, плоды которого очень хочется выставить на всеобщее обозрение. Не стесняйтесь маленьких, интересных и важных для вас предметов — покупайте именно то, к чему лежит душа, и вы увидите, как интерьер превратится из теоретической концепции в лучший дом на свете.
Выбирая тематику, стоит ответственно отнестись к тому, как она влияет на интерьер в целом — изображения, орнаменты или ваши работы не должны стоять лишь в одном месте, но повторяться в разных уголках комнаты.
Если вы хотите добавить интерьеру элегантного парижского шарма — поставьте буфет возле столовой группы. Это может быть открытый стеллаж, красивый комод, шкафчик с зеркальными стенками.
По традиции здесь хранится самая красивая посуда, выставленная на обозрение гостей, но вы можете слегка нарушить правила, для собственного удобства. Французский буфет в любом случае смотрится очень романтично, даже если он всего лишь — продолжение мест хранения в комнате.
Десертная посуда, такая как подставки для тортов, этажерки и стойки для капкейков сделают ваш стол праздничным каждый день, значительно облегчая уход за свежеприготовленной выпечкой.
Сейчас в продаже имеется огромное количество изящных хрустальных люстр, которые идеально подойдут для романтичного европейского интерьера. Особенно этот прием будет полезен в новостройках, где свежему ремонту нужно придать немного аристократичности.
Напоминаем, что хрустальными могут быть не только люстры, но и настольные лампы, предметы декора и красивые вазы. Магазины предлагают не только традиционные, но и довольно смелые вариации, которые подойдут даже в самый современный интерьер.
Если вы в данный момент не имеете возможность сделать полноценный ремонт и потратить большие средства на преображение интерьера — воспользуйтесь самым простым способом добавления романтики. Свежие цветы могут не только поднять вам настроение, вдохновить на редизайн или, может быть, даже на новый творческий проект, но и быть частью интерьерной композиции.
Стоит лишь хорошо продумать место, где они будут стоять, выбрать подходящую вазу и связать образ самого букета с имеющимся кухонным гарнитуром и ремонтом. На самом деле, это не такое простое дело, как может вначале показаться, но с опытом у вас получится даже с помощью одного букета полностью изменить настроение в доме на целую неделю.
Мы надеемся, что наши читатели с помощью представленных простых приемов смогут воплотить в жизнь свою мечту о романтичной кухне. Помните, сложно — лишь начать творить, а сами идеи придут к вам уже в процессе.