10 идеальных фермерских американских кухонь

Американский стиль кантри в современной вариации смотрится просто великолепно. Идеальный образ американской кухни мы видели в сотнях голливудских сериалов, например в «Отчаянных домохозяйках» и «Государственном секретаре». Современная американская кухня сохраняет в себе фермерские и аристократичные черты в лучших для 21 века пропорциях. Давайте посмотрим, из чего состоит этот дизайнерский формат и как именно его можно повторить.
Главное, о чем стоит помнить – это изначальные реалии американского дома. Так, кухня здесь открытой планировки, часто совмещенная с гостиной и лестничным холлом, она также имеет отдельную прачечную (6 метров) и кладовую (3-6 метров), позволяющие сделать ее максимально парадным и многофункциональным местом. Общая площадь кухни в американских домах – от 10 до 30 кв. метров, в зависимости от проекта дома и времени постройки. 10-метровые кухни легко встретить в домах из 60-х годов, а вот 30-метровые вошли в моду лишь в 90-х.
Именно в промежутке между двумя этими датами произошли самые масштабные изменения американской кухни не только в плане размера, но в плане самой идеологии. Кухня наконец-то стала местом, которое помогает хозяйке 1000 и 1 способами и больше не является местом «вынужденной импровизации». США лидируют среди других стран еще, пожалуй, с 1930-х годов, когда появились первые массовые встроенные кухни для типовых домов. Здесь сама идея была поставлена на поток и приобрела национальные масштабы – даже самые бедные фермерские дома обзавелись умными кухнями под заказ, которые служили по 30-40 лет с минимальной заменой элементов.
Даже сейчас в США к кухням относятся особо. Обычно при ремонте дома со средним бюджетом в ней работают уже два дизайнера – дизайнер для дома и отдельно дизайнер для кухни. Американские кухни такие многофункциональные и сложные, что для того, чтобы идеально в них разбираться и быть в курсе всех трендов, приходится выделять отдельную специализацию. А иногда основной дизайнер берет в помощь дизайнера-консультанта от фирмы-производителя.
Остров может быть трех типов – изначально в США использовался остров-барная стойка, который дополняет Г-образный гарнитур до П-образного с выдающимся в центр комнаты модулем. Так, барная стойка была лишь приставкой и особого значения (автономного) не имела. Затем в США дизайнеры вспомнили о традиции островов в английских особняках, где остров стоял в центре просторной комнаты. А когда размеры американских домов начали позволять, идея отдельного острова с рабочей поверхностью и полочкой для барной стойки с одной из сторон начала воплощаться повсеместно. Сейчас есть и третий тип острова – функциональный, где может быть и плита, и раковина, и вытяжка, встроенная в столешницу, а под столешницей – винный холодильник, посудомоечная машина и многое другое. На таком острове может даже не быть барной стойки, которая появилась в составе этого тандема изначально.
Очень важен и образ жизни, популярный в Штатах, который и дал основу именному такому формату кухни. Здесь берется ипотека на 25-35 лет, которая позволяет молодой семье практически сразу создать идеальный дом и потратить на сердце дома, например, кухню и столовую, около 700 тысяч рублей. На эту сумму можно купить всё, добавить прачечную и кладовую, много разной техники и выбрать качественный гарнитур. Тем не менее, американскую кухню можно повторить и с бюджетом в 100 тысяч, если вы – опытный дизайнер и не боитесь трудностей.
Как мы уже говорили ранее, американская кухня может работать и 40, и 60 лет без замены, так как выполнена она качественно и с шиком. Даже сейчас дома, которым по 60 лет, продаются с оригинальной кухней, которая выглядит вполне стандартно, но никак ни на свои 60 лет.
Такой формат помогал хозяйке организовать место для готовки на семью из 6-12 человек даже на маленькой кухне!
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В американской кухне главное не размер, а качественное исполнение. Именно такие кухни могут служить по 40-50 лет и, будучи выполненными в традиционном кантри-стиле или нео-классике, практически не устаревать. Правда, для этого нужно серьезно отнестись к планированию кухни и выделить на нее гораздо больший бюджет. Немаловажно и найти ответственного производителя, ведь половина классических кухонь в России имеют просто завышенную цену, а не ожидаемо высокое качество.
Внутри такой кухни обязательно будет 100 различных разделителей в ящиках, на полочках, на дверцах, в шкафчиках, даже в буфете. Стоит подумать об этом заранее, так как многие производители делают фирменные модули.
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