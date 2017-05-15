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10 идеальных фермерских американских кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kitchens, Clean Design Clean Design Кухня в стиле модерн
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Американский стиль кантри в современной вариации смотрится просто великолепно. Идеальный образ американской кухни мы видели в сотнях голливудских сериалов, например в «Отчаянных домохозяйках» и «Государственном секретаре». Современная американская кухня сохраняет в себе фермерские и аристократичные черты в лучших для 21 века пропорциях. Давайте посмотрим, из чего состоит этот дизайнерский формат и как именно его можно повторить.

​Правильная планировка

21st CenturyTraditional, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Кухня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Главное, о чем стоит помнить – это изначальные реалии американского дома. Так, кухня здесь открытой планировки, часто совмещенная с гостиной и лестничным холлом, она также имеет отдельную прачечную (6 метров) и кладовую (3-6 метров), позволяющие сделать ее максимально парадным и многофункциональным местом. Общая площадь кухни в американских домах – от 10 до 30 кв. метров, в зависимости от проекта дома и времени постройки. 10-метровые кухни легко встретить в домах из 60-х годов, а вот 30-метровые вошли в моду лишь в 90-х.

​Работа на массы и лидирующие позиции США

Kitchens, Clean Design Clean Design Кухня в стиле модерн
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Именно в промежутке между двумя этими датами произошли самые масштабные изменения американской кухни не только в плане размера, но в плане самой идеологии. Кухня наконец-то стала местом, которое помогает хозяйке 1000 и 1 способами и больше не является местом «вынужденной импровизации». США лидируют среди других стран еще, пожалуй, с 1930-х годов, когда появились первые массовые встроенные кухни для типовых домов. Здесь сама идея была поставлена на поток и приобрела национальные масштабы – даже самые бедные фермерские дома обзавелись умными кухнями под заказ, которые служили по 30-40 лет с минимальной заменой элементов.

​Отдельный дизайнер

Heritage Greens Kitchen and Bathroom , Studio Design LLC Studio Design LLC Кухня в классическом стиле
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

Даже сейчас в США к кухням относятся особо. Обычно при ремонте дома со средним бюджетом в ней работают уже два дизайнера – дизайнер для дома и отдельно дизайнер для кухни. Американские кухни такие многофункциональные и сложные, что для того, чтобы идеально в них разбираться и быть в курсе всех трендов, приходится выделять отдельную специализацию. А иногда основной дизайнер берет в помощь дизайнера-консультанта от фирмы-производителя.

​Остров как сердце кухни

Kitchens, Clean Design Clean Design Кухня в стиле модерн
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Остров может быть трех типов – изначально в США использовался остров-барная стойка, который дополняет Г-образный гарнитур до П-образного с выдающимся в центр комнаты модулем. Так, барная стойка была лишь приставкой и особого значения (автономного) не имела. Затем в США дизайнеры вспомнили о традиции островов в английских особняках, где остров стоял в центре просторной комнаты. А когда размеры американских домов начали позволять, идея отдельного острова с рабочей поверхностью и полочкой для барной стойки с одной из сторон начала воплощаться повсеместно. Сейчас есть и третий тип острова – функциональный, где может быть и плита, и раковина, и вытяжка, встроенная в столешницу, а под столешницей – винный холодильник, посудомоечная машина и многое другое. На таком острове может даже не быть барной стойки, которая появилась в составе этого тандема изначально.

​Образ жизни

Great Modern Kitchen, Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom Кухня в стиле модерн Белый
Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom

Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom
Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom
Kitchen Krafter Design/Remodel Showroom

Очень важен и образ жизни, популярный в Штатах, который и дал основу именному такому формату кухни. Здесь берется ипотека на 25-35 лет, которая позволяет молодой семье практически сразу создать идеальный дом и потратить на сердце дома, например, кухню и столовую, около 700 тысяч рублей. На эту сумму можно купить всё, добавить прачечную и кладовую, много разной техники и выбрать качественный гарнитур. Тем не менее, американскую кухню можно повторить и с бюджетом в 100 тысяч, если вы – опытный дизайнер и не боитесь трудностей.

​Долговечность

Brick and Stone Cottage , Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Кухня в стиле кантри
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Как мы уже говорили ранее, американская кухня может работать и 40, и 60 лет без замены,  так как выполнена она качественно и с шиком. Даже сейчас дома, которым по 60 лет, продаются с оригинальной кухней, которая выглядит вполне стандартно, но никак ни на свои 60 лет.

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​Высокие модули до потолка

Buell Mansion Remix, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Кухня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Такой формат помогал хозяйке организовать место для готовки на семью из 6-12 человек даже на маленькой кухне!

​Качественная техника

Lakefront Retreat, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors Кухня в рустикальном стиле
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

Качественная встроенная техника – залог успеха в дизайне вашей кухни. Выбирайте лучшие образцы по отзывам и не прогадаете.

​Качественное исполнение

Homestead II Kitchen and Living Room, Studio Design LLC Studio Design LLC Кухня в классическом стиле
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

В американской кухне главное не размер, а качественное исполнение. Именно такие кухни могут служить по 40-50 лет и, будучи выполненными в традиционном кантри-стиле или нео-классике, практически не устаревать. Правда, для этого нужно серьезно отнестись к планированию кухни и выделить на нее гораздо больший бюджет. Немаловажно и найти ответственного производителя, ведь половина классических кухонь в России имеют просто завышенную цену, а не ожидаемо высокое качество.

​Встраиваемые модули

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Кухня в классическом стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Внутри такой кухни обязательно будет 100 различных разделителей в ящиках, на полочках, на дверцах, в шкафчиках, даже в буфете. Стоит подумать об этом заранее, так как многие производители делают фирменные модули.

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