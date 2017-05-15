10 идеальных фермерских американских кухонь

Остров может быть трех типов – изначально в США использовался остров-барная стойка, который дополняет Г-образный гарнитур до П-образного с выдающимся в центр комнаты модулем. Так, барная стойка была лишь приставкой и особого значения (автономного) не имела. Затем в США дизайнеры вспомнили о традиции островов в английских особняках, где остров стоял в центре просторной комнаты. А когда размеры американских домов начали позволять, идея отдельного острова с рабочей поверхностью и полочкой для барной стойки с одной из сторон начала воплощаться повсеместно. Сейчас есть и третий тип острова – функциональный, где может быть и плита, и раковина, и вытяжка, встроенная в столешницу, а под столешницей – винный холодильник, посудомоечная машина и многое другое. На таком острове может даже не быть барной стойки, которая появилась в составе этого тандема изначально.