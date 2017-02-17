30 потрясающих детских комнат

Все что мы делаем в этом мире, так или иначе делается для будущего. Нас и наших детей. Просматривая картинки красивых домов и квартир, мы примеряем на себя пространство, представляя, как лежим на диване, читая книжку дочери, или готовим завтрак мужу и сыну, думая о том, что последний совсем скоро уедет и дом станет таким пустым.

Мы действительно стараемся не упустить ни одно из важных событий в их жизни, будь то первый шаг или футбольный матч. Всякие гаджеты позволяют нам быть почти рядом с ними, даже если большую часть времени нас разделяют километры.

Думая о том, что сами чего-то недополучили в детстве, мы больше не виним за это своих родителей, потому что уже понимаем, что они тоже старались. Искренне старались подарить нам счастливое детство. Но они, как и мы, не были всесильны.

Но есть нечто, что вполне поддается нашему контролю – пространство нашего дома. Здесь мы действительно можем создать атмосферу, максимально соответствующую нашим понятиям о том месте, где наш малыш будет развиваться в самом благоприятном направлении, получая всю нашу заботу и внимание и наслаждаясь всеми благами цивилизации в виде эко-материалов для интерьера, обучающих игрушек и красоты окружающего пространства.

Мы очень любим своих детей и сделаем все возможное, чтобы они тоже смогли воплотить все свои мечты.