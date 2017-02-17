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30 потрясающих детских комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Детская комната в стиле модерн
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Все что мы делаем в этом мире, так или иначе делается для будущего. Нас и наших детей. Просматривая картинки красивых домов и квартир, мы примеряем на себя пространство, представляя, как лежим на диване, читая книжку дочери, или готовим завтрак мужу и сыну, думая о том, что последний совсем скоро уедет и дом станет таким пустым.

Мы действительно стараемся не упустить ни одно из важных событий в их жизни, будь то первый шаг или футбольный матч. Всякие гаджеты позволяют нам быть почти рядом с ними, даже если большую часть времени нас разделяют километры.

Думая о том, что сами чего-то недополучили в детстве, мы больше не виним за это своих родителей, потому что уже понимаем, что они тоже старались. Искренне старались подарить нам счастливое детство. Но они, как и мы, не были всесильны.

Но есть нечто, что вполне поддается нашему контролю – пространство нашего дома. Здесь мы действительно можем создать атмосферу, максимально соответствующую нашим понятиям о том месте, где наш малыш будет развиваться в самом благоприятном направлении, получая всю нашу заботу и внимание и наслаждаясь всеми благами цивилизации в виде эко-материалов для интерьера, обучающих игрушек и красоты окружающего пространства.

Мы очень любим своих детей и сделаем все возможное, чтобы они тоже смогли воплотить все свои мечты.

Mokronos k. Wrocławia, dom-163m2, razoo-architekci razoo-architekci Детская комната в стиле лофт
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Детские комната в эклектичном стиле
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Детская комната в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Детская комната в стиле модерн
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Wrocław / Grabiszynek, apartament 92m2, razoo-architekci razoo-architekci Детские комната в эклектичном стиле
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

TADİLAT İŞLERİ , Tadilat Firması Tadilat Firması Детская комната в стиле модерн
Tadilat Firması

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

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TADİLAT İŞLERİ , Tadilat Firması Tadilat Firması Детская комната в стиле модерн
Tadilat Firması

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Детская комната в стиле модерн
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Рабочий кабинет в стиле минимализм
Polygon arch&amp;des

Zelena apartment

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Спальня для девочки мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Детская комнатa в классическом стиле Розовый детская,спальня,комната,кровать с балдахином,встроенный шкаф
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

Спальня для девочки

мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

Квартира в ЖК "Парадный квартал", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Детские комната в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Парадный квартал

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Compactos juveniles, Mueblalia Mueblalia Детская комнатаКровати
Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Спальня для девочки мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Детская комнатa в классическом стиле Дерево Розовый
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

Спальня для девочки

мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Детская комната в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Myalik apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des Детская комната в стиле модерн
Polygon arch&amp;des

Myalik apartment

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Kid's Bedroom homify Детская комната в стиле модерн
homify

Kid's Bedroom

homify
homify
homify

DORMITÓRIO BEBÊ , Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Детская комнатa в классическом стиле Белый
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Детская комната для мальчика, Sweet Home Design Sweet Home Design Детская комната в стиле модерн
Sweet Home Design

Детская комната для мальчика

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Compactos juveniles, Mueblalia Mueblalia Детская комнатаКровати
Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Детская комната в стиле модерн
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Детская комната в стиле модерн
Tatiana Zaitseva Design Studio

Теплый модерн с очаровательной детской

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

przestronny dom w kolorystyce black&white, RedCubeDesign RedCubeDesign Детская комнатa в скандинавском стиле
RedCubeDesign

RedCubeDesign
RedCubeDesign
RedCubeDesign

Акварельные карандаши, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Детская комната в стиле модерн
Sweet Hoome Interiors

Акварельные карандаши

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м. , variatika variatika Детская комната в стиле модерн Синий
variatika

​Дизайн интерьера квартиры площадью в г.Мытищи, 100 кв.м.

variatika
variatika
variatika

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio Детская комнатa в классическом стиле
Rash_studio

Интерьер дома для молодой семьи

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Miniklerden genç kalan yetişkinlere küçükten büyüğe herkese!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Стены и полОбои
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

Pokoj Mai., Miśkiewicz Design For Kids Miśkiewicz Design For Kids Детская комнатa в скандинавском стиле
Miśkiewicz Design For Kids

Miśkiewicz Design For Kids
Miśkiewicz Design For Kids
Miśkiewicz Design For Kids

Miniklerden genç kalan yetişkinlere küçükten büyüğe herkese!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Стены и полОбои
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

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Русская мечта в стиле модерн + план
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