О том, как украсить стены в доме

А помните, как в советские времена большая часть стен пряталась за массивными шкафами, чайными сервизами с дорогими хрустальными фужерами и ставшими легендой, большими настенными коврами. Кстати, такое интерьерное решение позволяло не только избавиться от проблемы «голых» стен, но и прилично сэкономить на обоях. Зачем тратить средства и время на поклейку, если мебель и пушистый ковер скрывают большую часть поверхностей.
В современных интерьерах совсем не осталось места под грузную советскую классику. Сегодня в наших жилищах правит минимализм вызванный желанием визуально увеличить площадь помещения. Скрадывающие пространство грузные шифоньеры, вместе с красными коврами были выдворены из жилища. Это позволило обнажить спрятанные от человеческого взгляда вертикальные поверхности.
О том, как украсить стены и пойдет речь в статье. Не стоит забывать, что именно небольшие детали, акценты добавляют неповторимость и оригинальность любому интерьеру. А ведь именно стены чаще всего становятся тем творческим полотном, на котором и располагаются такие важные и необходимые любой обстановке аксессуары.
Как украсить стены, чтобы было красиво и функционально? Конечно же, подобрать изысканный настенный светильник. Действительно, этот элемент может исполнять несколько ролей: освещать помещение, при помощи лучей акцентировать внимание на каком-то элементе и быть отличным аксессуаром.
Существует несколько способов, как украсить стены и при этом создать интересные визуальные эффекты. Скрыть возможные недостатки вертикальной поверхности, позволит светильник, размещенный ближе к потолку. А вот сделать комнату более просторной смогут установленные на одной стене в ряд несколько бра. Добиться ощущения комфорта и гармонии, в комнате с очень высокими потолками, можно, если повесить ровно посередине высоты стены осветительный прибор.
Кстати, древнее китайское искусство фэн шуй, четко определяет в какую комнату, какой рисунок разместить. Так, для строгого рабочего кабинета отличным решением станут горные, лесные пейзажи и сцены охоты. Под стать спокойным краскам спальни, картины должны быть наполнены безмятежностью и умиротворением. Кухня притягивает к себе аппетитные и яркие натюрморты. Энергичный и коммуникабельный настрой гостиной дополнят не менее активные картины в стиле импрессионизм или многолюдные городские пейзажи. На вопрос как украсить стены детской, мудрый фэн шуй отвечает – детскими рисунками любимого чада.
Картина, пожалуй, самый древний и классический способ, как украсить стены любого помещения. Эта деталь позволяет не только приобрести интерьеру чувство завершенности, но и подчеркнет индивидуальный стиль владельца дома. Ведь как ни крути, у каждого из нас свои вкусовые предпочтения и это прекрасно. Независимо от того поклонником какого течения в художественном искусстве не был бы человек, (импрессионизм, сентиментализм, модерн, авангардизм и многие другие), важно придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы полотно действительно украшало, а не портило интерьер. Прежде всего, стоит избегать сюжетов, изображающих страх, насилие и ужасных чудовищ, ведь они пробуждают в подсознании человека негативные эмоции. Согласитесь, в родных стенах хочется ощущать комфорт, а не возникающее чувство тревоги, вызванное картиной.
Московском
Для тех, кто принципиально не хочет просверливать отверстия под рамки картин и фотографий, на помощь в декорировании стен придут виниловые наклейки. Они появились на рынке относительно недавно, но с большой скоростью набирают популярность.
Легкость и безмятежность интерьеру придадут порхающие бабочки или цветущие бутоны роз, лилий, тюльпанов. Особый флер помещению придают стикеры, повторяющие силуэты узких улочек самого романтичного города в мире – Парижа. Наклейки с изображением большого массивного дуба, может стать основой для семейного древа. Кстати, именно оно уже многие столетия является обязательным элементом в семейных поместьях европейских аристократов, чтящих свою родословную.
Большое количество сюжетов, мотивов, цветовых решений и размеров, позволяют считать виниловые наклейки универсальным способом декорирования стен разных помещений: спален, гостиных, детских и даже рабочих кабинетов. Что касается сроков эксплуатации, то производители из Испании и Франции (именно они считаются лучшими в этом деле), дают гарантию 5 лет. Кстати, цена стикеров от европейских компаний невысока и доступна любому кошельку.
Говоря о том, как украсить стены, нельзя не упомянуть об одном из самых гениальных изобретений человеческой мысли – часах. Они давно уже используются не только по своему основному предназначению, помогая отслеживать время, но и являются отличным и незаменимым аксессуаром любого помещения.
Дизайнеры считают, что часы – это вполне самобытный и самостоятельный элемент интерьера, поэтому весь упор делается на вкусовые предпочтения хозяев дома. Но не смотря на такую свободу выбора, данную специалистами, стоит учитывать специфику того или иного помещения. Согласитесь, нелепо будут выглядеть в офисе настенные модели, с выскакивающей каждый час кукушкой. Зато в загородном доме, такой музыкальный механизм, с пернатым жителем, предаст обстановке невероятную сказочность и волшебство. А вот в детскую, выбирайте яркие, красочные, необычных форм и большими понятными цифрами часовые механизмы. Это позволит не только украсить комнату малыша, но и пробудить интерес к часовой грамоте.
На рынке сегодня представлено огромное количество часов на разный вкус и кошелек. Но лучше не пожадничать финансов и отдать предпочтение моделям от известных мастерских. Во-первых, так будет уверенность, в том, что тикать они будут долгие годы без особых нареканий. А во-вторых, материалы механизма безопасны и химическое отравление не грозит.
Для тех, кто считает, что гипсовая лепнина на стене подходит исключительно классическим, помпезным интерьерам дворцов, музеев и театров, ответственно заявляем – это не так. Дизайнеры, активно используют этот, достаточно древний способ декорирования, при создании современных дизайнов интерьеров. Такой объемный орнамент или даже целая картина, станет роскошным украшением рабочего кабинета, спальни, гостиной, подчеркивающий безупречный вкус хозяев.
Кто сказал, что красивые стены обязательно должны быть гладкими? Декоративная штукатурка доказывает обратное. Этот отделочный материал, при помощи гладилки (специальный инструмент), с нанесенными на ней «рисунками», позволяет создать оригинальную фактуру поверхности. Грамотное сочетание цветовых оттенков краски и «рисунка» гладилки, позволит имитировать декоративные материалы: дерево, дорогие породы камней и даже ткани (шелк, бархат).
Картины, светильники и даже наклейки – это достаточно распространенные и ставшие классикой жанра способы как украсить стены. А что, если душа требует чего-нибудь необычного, тогда на помощь приходит фантазия и ненужные вещи.
К примеру, есть у вас дома стеклянные бутылочки оригинальной формы и яркого цвета. Вроде в хозяйстве их некуда применить, а выкинуть жалко. Правильно делаете, что не отправляете их на свалку, ведь это может стать отличной настенной вазой.
Не стоит забывать, что стены из природных материалов будут всегда выглядеть необычно и оригинально. А, еще Антон Павлович Чехов рассказывал про ружье на стене? Нет, оружие не предлагаем вешать, а вот большую пляжную шляпу, балетные пуанты и даже старый велосипед (предварительно немного переоформленный) очень даже подойдут оригинальному владельцу помещения.