О том, как украсить стены в доме

А помните, как в советские времена большая часть стен пряталась за массивными шкафами, чайными сервизами с дорогими хрустальными фужерами и ставшими легендой, большими настенными коврами. Кстати, такое интерьерное решение позволяло не только избавиться от проблемы «голых» стен, но и прилично сэкономить на обоях. Зачем тратить средства и время на поклейку, если мебель и пушистый ковер скрывают большую часть поверхностей.

В современных интерьерах совсем не осталось места под грузную советскую классику. Сегодня в наших жилищах правит минимализм вызванный желанием визуально увеличить площадь помещения. Скрадывающие пространство грузные шифоньеры, вместе с красными коврами были выдворены из жилища. Это позволило обнажить спрятанные от человеческого взгляда вертикальные поверхности.

О том, как украсить стены и пойдет речь в статье. Не стоит забывать, что именно небольшие детали, акценты добавляют неповторимость и оригинальность любому интерьеру. А ведь именно стены чаще всего становятся тем творческим полотном, на котором и располагаются такие важные и необходимые любой обстановке аксессуары.