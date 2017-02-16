17 детских домиков – жилье для игрушек и не только

Мечтать о доме мы начинаем с детства. О домике на дереве или в саду, из диванных подушек или сосновых веток. Мы ищем пространство, которое больше подходит под габариты нашего еще маленького тела. Становясь взрослыми, мы начисто забываем свои детские мечты и недоумеваем, когда после работы находим свое чадо зарывшимся в подушки и пледы и доверчиво приглашающим в свой домик.

И если вас категорически не устраивает подобное безобразие и беспорядок, все же советуем не игнорировать потребности подрастающего поколения. Подойдя к этому вопросу со всей серьезностью, рассмотрите варианты уже готовых домиков для вашего ребенка. Вы даже можете предложить ему на выбор что-то, что предварительно одобрите сами.

Самое простой вариант домика можно воплотить на основе 2-ярусной кровати, задекорировав одну из ее частей под зону для игр в форме маленького домика. А если позволяет место, можно сделать ( и даже своими руками!) отдельный детский домик и даже создать правильную территорию вокруг него.

Важна и общая подача конструкции. Вряд ли вам понравится, если она будет выглядеть как абсолютно инородное тело, вторгшееся в уютное пространство детской спальни. Потому посмотрите внимательно на уже сложившийся интерьер и постарайтесь продублировать его цветовую палитру, материалы, фактуры текстиля и в детском домике. Для малыша, может быть, это и не так важно, а вот взрослые сразу заметят любую несуразицы в дизайне.

Если вписать в существующий интерьер вам кажется слишком сложно, возьмите самые нейтральные варианты в виде светлого дерева или окрашенного в белый. Да и в текстильных частях подойдут ткани умеренной палитры – тот же белый, серый или оттенки пастельной гаммы. И даже если детская у вас еще не оформлена, согласно последним веяниям интерьерной моды для детских комнат, вы можете начать постепенное движение к самой трендовой палитре этого сезона – пастельной вариации всего декора, текстиля и даже мебели.