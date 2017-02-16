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17 детских домиков – жилье для игрушек и не только

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
QUARTOS INFANTIS, CASA DE PROJETOS CASA DE PROJETOS Детская комната в стиле модерн
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Мечтать о доме мы начинаем с детства. О домике на дереве или в саду, из диванных подушек или сосновых веток. Мы ищем пространство, которое больше подходит под габариты нашего еще маленького тела. Становясь взрослыми, мы начисто забываем свои детские мечты и недоумеваем, когда после работы находим свое чадо зарывшимся в подушки и пледы и доверчиво приглашающим в свой домик.

И если вас категорически не устраивает подобное безобразие и беспорядок, все же советуем не игнорировать потребности подрастающего поколения. Подойдя к этому вопросу со всей серьезностью, рассмотрите варианты уже готовых домиков для вашего ребенка. Вы даже можете предложить ему на выбор что-то, что предварительно одобрите сами.

Самое простой вариант домика можно воплотить на основе 2-ярусной кровати, задекорировав одну из ее частей под зону для игр в форме маленького домика. А если позволяет место, можно сделать ( и даже своими руками!) отдельный детский домик и даже создать правильную территорию вокруг него.

Важна и общая подача конструкции. Вряд ли вам понравится, если она будет выглядеть как абсолютно инородное тело, вторгшееся в уютное пространство детской спальни. Потому посмотрите внимательно на уже сложившийся интерьер и постарайтесь продублировать его цветовую палитру, материалы, фактуры текстиля и в детском домике. Для малыша, может быть, это и не так важно, а вот взрослые сразу заметят любую несуразицы в дизайне.

Если вписать в существующий интерьер вам кажется слишком сложно, возьмите самые нейтральные варианты в виде светлого дерева или окрашенного в белый. Да и в текстильных частях подойдут ткани умеренной палитры – тот же белый, серый или оттенки пастельной гаммы. И даже если детская у вас еще не оформлена, согласно последним веяниям интерьерной моды для детских комнат, вы можете начать постепенное движение к самой трендовой палитре этого сезона – пастельной вариации всего декора, текстиля и даже мебели.

​Под кроватью на второй ярусе

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces Детская комната в стиле модерн
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

Вигвам-палатка для сна

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in White Cuckooland Детская комнатаКровати
Cuckooland

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in White

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Традиционный домик на дереве

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Детская комната в стиле модерн
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Детский домик в стиле кантри

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Детская комната в стиле модерн
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Нежный прованс для детской

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Концепт-кар для сна

KIDS BEDROOM CARAVAN BED in White Cuckooland Детская комнатаКровати
Cuckooland

KIDS BEDROOM CARAVAN BED in White

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

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Домик в стиле бохо-шик

homify Детская комнатa в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

2-ярусная кровать в форме домика на дереве

KIDS TREEHOUSE BEDROOM BUNKBED in White Cuckooland Детская комнатаКровати
Cuckooland

KIDS TREEHOUSE BEDROOM BUNKBED in White

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Каркасный домик-кроватка в модной палитре

Mobilyada Moda Montessori Yer Yatakları, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Детская комнатаКровати Дерево Серый
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Вперед к звездам

Discovery Children's Space Rocket Cabin Bed Cuckooland Детская комнатаКровати
Cuckooland

Discovery Children's Space Rocket Cabin Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Игровой комплекс с кроваткой

Özel Tasarım Çocuk Odası, Ev Kaydıraklı Ranza, Mina'nın Odası, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Детская комната в стиле модерн Дерево Белый
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Домик на дереве для детской в эко-стиле

LACOTE Çiftlik temalı bebek ve çocuk odası , Lacote Design Lacote Design Детская комнатаКровати
Lacote Design

Lacote Design
Lacote Design
Lacote Design

Идеально оборудованная детская комната

Детская для девочки Details, design studio Детские комната в эклектичном стиле
Details, design studio

Детская для девочки

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Ретро-домик для детской спальни

TAPETENMAX® Streifentapeten, TAPETENMAX® - Kröger GmbH TAPETENMAX® - Kröger GmbH Детская комната в стиле модерн
TAPETENMAX® – Kröger GmbH

TAPETENMAX® - Kröger GmbH
TAPETENMAX® – Kröger GmbH
TAPETENMAX® - Kröger GmbH

Волшебное царство в детской комнате

QUARTOS INFANTIS, CASA DE PROJETOS CASA DE PROJETOS Детская комната в стиле модерн
CASA DE PROJETOS

CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS

Каркасная кровать в форме домика

Pokój 2-latki, Architekt wnętrz Klaudia Pniak Architekt wnętrz Klaudia Pniak Детская комната в стиле модерн
Architekt wnętrz Klaudia Pniak

Architekt wnętrz Klaudia Pniak
Architekt wnętrz Klaudia Pniak
Architekt wnętrz Klaudia Pniak

Идеальная детская для двоих детей

Fırat'ın Odası/Batman, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Детская комната в стиле модерн
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

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