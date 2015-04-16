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Люстры, которые вдохновляют

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Особняк город Тобольск., Tutto design Tutto design Детская комнатa в классическом стиле
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Главное преимущество люстр – в их гибкости. В отличие от предметов мебели, подвесные потолочные светильники отличаются невероятным разнообразием форм и расцветок. Люстры прошли длинный и увлекательный путь развития – от  самодельных факелов, освещающих и согревающих жилища первобытных людей, и до NANO-люстр со встроенными диодами, которые можно переключать как с помощью дистанционного пульта, так и с помощью специального приложения на смартфоне. Разнообразие фактур, стилей и цветов современных люстр просто поражает воображение. Сегодня на homify – подборка необычных люстр, которые вдохновляют.

Люстра – паук

Гостиная, ракурс 8 Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Гостиная, ракурс 8

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Редко встретишь человека, равнодушно относящегося к паукам. Люди или испытывают панический страх при виде этого тонконогого животного или истинное восхищение этим необычным созданием. Дизайнеры, смастерившие люстру, которую вы видите на фото, наверняка рассчитывали на восторг со стороны любителей пауков. Помимо необычного внешнего вида, этот светильник может со всех сторон осветить большую гостиную. Стильно и практично!

Экзотическое растение

Современная кухня с барной стойкой Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Кухня в стиле модерн
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Современная кухня с барной стойкой

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Эта люстра напоминает экзотическое растение со множеством переплетающихся веток. Ее плавные контуры прекрасно сочетаются с волнистыми линиями интерьера. Повесить в одной комнате несколько одинаковых люстр – необычный ход. Мы все привыкли к тому, что практически в каждой комнате можно найти одинаковые стулья и кресла, почему бы не поэкспериментировать со светильникам? Такое решение вполне подойдет для того, чтобы сбалансировать эклектично оформленный интерьер.

Классическая люстра для классической комнаты

Особняк город Тобольск., Tutto design Tutto design Детская комнатa в классическом стиле
Tutto design

Особняк город Тобольск.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Вот, где не стоит экспериментировать с потолочными светильниками, так это в классических интерьерах. Если вам предстоит подобрать люстру для комнаты, потолок которой украшает фигурная лепнина, без сомнений выбирайте традиционный светильник с большим количеством плафонов.

Намек на готику

Гостиная ISDesign group s.r.o. Гостиная в стиле кантри
ISDesign group s.r.o.

Гостиная

ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.

В комнатах с низкими потолками стоит избегать люстр с пышным дизайном и свисающих светильников. Вместо куполообразных люстр подберите светильники в готическом стиле с мощными лампочками. Чем ярче свет от приборов освещения, тем выше кажутся потолки. Ход с двумя одинаковыми люстрами как раз прекрасно подойдет для небольших комнат с низкими потолками.

Освещение для балкона

Лоджия, ракурс 1 Мастерская дизайна Welcome Studio Балкон в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Лоджия, ракурс 1

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Некоторое время назад мы подробно рассказывали ’Как обустроить застекленный балкон’. Счастливчики, имеющие в своем распоряжении длинную и застекленную лоджию, нередко решают организовать в ней настоящее домашнее кафе. По утрам здесь можно пить любимый кофе с круассанами, а по вечерам приглашать друзей пропустить стаканчик-другой хорошего горячительного напитка. Ни один бар не обойдется без достойного освещения, и в данном случае несколько небольших одинаковых светильника придутся как нельзя кстати.

Хрустальные чудеса и хай-тек

Modern Classic, DenisBu DenisBu Гостиная в стиле модерн
DenisBu

Modern Classic

DenisBu
DenisBu
DenisBu

Глубоко ошибаются те, кто полагают, что хрустальная люстра несовместима со стилями минимализм и хай-тек. Современно оформленному интерьеру вполне под силу принять этот своенравный осветительный прибор. В последнее время дизайнеры нередко рекомендуют выбирать именно хрустальную люстру для минималистских квартир . Пышная форма и множество хрусталиков, дразнящих нас своим озорным блеском, позволяют сгладить острые углы и некоторую холодность хай-тек интерьеров.

Лофт в панельной высотке
Какая люстра висит в вашей гостиной? 

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