Люстры, которые вдохновляют

Главное преимущество люстр – в их гибкости. В отличие от предметов мебели, подвесные потолочные светильники отличаются невероятным разнообразием форм и расцветок. Люстры прошли длинный и увлекательный путь развития – от самодельных факелов, освещающих и согревающих жилища первобытных людей, и до NANO-люстр со встроенными диодами, которые можно переключать как с помощью дистанционного пульта, так и с помощью специального приложения на смартфоне. Разнообразие фактур, стилей и цветов современных люстр просто поражает воображение. Сегодня на homify – подборка необычных люстр, которые вдохновляют.