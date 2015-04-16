Люстры, которые вдохновляют

Главное преимущество люстр – в их гибкости. В отличие от предметов мебели, подвесные потолочные светильники отличаются невероятным разнообразием форм и расцветок. Люстры прошли длинный и увлекательный путь развития – от самодельных факелов, освещающих и согревающих жилища первобытных людей, и до NANO-люстр со встроенными диодами, которые можно переключать как с помощью дистанционного пульта, так и с помощью специального приложения на смартфоне. Разнообразие фактур, стилей и цветов современных люстр просто поражает воображение. Сегодня на homify – подборка необычных люстр, которые вдохновляют.
Редко встретишь человека, равнодушно относящегося к паукам. Люди или испытывают панический страх при виде этого тонконогого животного или истинное восхищение этим необычным созданием. Дизайнеры, смастерившие люстру, которую вы видите на фото, наверняка рассчитывали на восторг со стороны любителей пауков. Помимо необычного внешнего вида, этот светильник может со всех сторон осветить большую гостиную. Стильно и практично!
Эта люстра напоминает экзотическое растение со множеством переплетающихся веток. Ее плавные контуры прекрасно сочетаются с волнистыми линиями интерьера. Повесить в одной комнате несколько одинаковых люстр – необычный ход. Мы все привыкли к тому, что практически в каждой комнате можно найти одинаковые стулья и кресла, почему бы не поэкспериментировать со светильникам? Такое решение вполне подойдет для того, чтобы сбалансировать эклектично оформленный интерьер.
Вот, где не стоит экспериментировать с потолочными светильниками, так это в классических интерьерах. Если вам предстоит подобрать люстру для комнаты, потолок которой украшает фигурная лепнина, без сомнений выбирайте традиционный светильник с большим количеством плафонов.
В комнатах с низкими потолками стоит избегать люстр с
пышным дизайном и свисающих светильников. Вместо куполообразных люстр подберите светильники в готическом стиле с мощными лампочками. Чем ярче свет от приборов освещения, тем выше кажутся потолки. Ход с двумя одинаковыми люстрами как раз прекрасно подойдет для небольших комнат с низкими потолками.
Некоторое время назад мы подробно рассказывали ’Как обустроить застекленный балкон’. Счастливчики, имеющие в своем распоряжении длинную и застекленную лоджию, нередко решают организовать в ней настоящее домашнее кафе. По утрам здесь можно пить любимый кофе с круассанами, а по вечерам приглашать друзей пропустить стаканчик-другой хорошего горячительного напитка. Ни один бар не обойдется без достойного освещения, и в данном случае несколько небольших одинаковых светильника придутся как нельзя кстати.
Глубоко ошибаются те, кто полагают, что хрустальная люстра несовместима со стилями минимализм и хай-тек. Современно оформленному интерьеру вполне под силу принять этот своенравный осветительный прибор. В последнее время дизайнеры нередко рекомендуют выбирать именно хрустальную люстру для минималистских квартир . Пышная форма и множество хрусталиков, дразнящих нас своим озорным блеском, позволяют сгладить острые углы и некоторую холодность хай-тек интерьеров.