Отельный стиль в дизайне интерьера спальни

Отельный стиль (или стиль мастер-сьют) является четкой стратегией дизайна интерьера для небольшого и универсального жилого пространства. Созданный архитекторами и дизайнерами, перед которыми стояла задача сделать отельный номер максимально компактным по площади и при этом комфортабельным, родился не просто план действий, но стиль жизни.

Любой человек, много проводящий время в командировках и разных отелях, знает, что главное – это чистота и функциональность. Первый пункт является залогом ощущения безопасности и хорошего сна, второй – возможности жить комфортно и с удобствами.

Так, на фоне удовлетворения основных нужд человека родилась вполне понятная и при этом очень простая планировка. Жилая комната в 12-16 кв. метров была дополнена ванной комнатой в 4-5 кв. метров и балконом. Спальня может также иметь диван и встроенную гардеробную, место для работы за ноутбуком и туалетный столик.

В таком сьюте присутствует и кухня (как минимум, холодильник и чайник), а также столешница для легкой сервировки, позволяющая приготовить простейшие блюда. В более изысканных вариантах кухня может содержать еще и плиту, барную стойку и больше мест для хранения продуктов.

Таким образом, с общей площадью около 20-30 кв. метров с балконом сьют является отличным местом для жизни одного-двух человек или даже молодой пары с младенцем. Он представляет собой максимально упрощенное видение современного образа жизни, но все же более комфортабельного, чем предлагают многие традиционные стили.

Мы советуем присмотреться к стилю мастер-сьют тем, кто оформляет малогабаритную квартиру, или тем, кто планирует спальни на втором этаже коттеджа. Люксовый мастер-сьют выглядит слегка иначе. 20-метровая спальня с зоной гостиной, 15-метровая гардеробная и 15-метровая ванная (иногда всего лишь за стеклянной перегородкой от спальни), а также 20-30 метровая терраса представляют собой улучшенный вариант такого стиля в дизайне интерьера.

Тем не менее, и самый компактный является прекрасным вариантом для жизни. На фоне любви к минимализму в стиле мастер-сьют присутствует комбинированная отделка стен и множество зеркал, встроенные гардеробные. Обязательно наличие сложной схемы в дизайне изголовья со встроенными тумбочками, розетками и выключателями, а также собственной ванной комнаты

В итоге, стиль мастер-сьют является уникальной возможностью жить на люксовом уровне в формате малогабаритной квартиры. Если вам хочется жить в стиле 21-ого века, но у вас нет средств на пентхаус, вы можете смело обращаться к этой стратегии дизайна интерьера и не прогадаете.

Важно понимать, что стиль мастер-сьют обеспечивает уникальное соотношение цены, площади и комфортабельности. Так, квартира площадью в 60 кв. метров, оформленная в данном стиле, может быть гораздо удобнее и привлекательнее для жизни, чем типичный 250-метровый коттедж для семьи из четырех человек.