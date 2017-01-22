TOP-5 недели: дома, планировки и красивые сады

Индивидуальный жилой дом Fly House – это особенный проект, который поражает своей многоплановостью. Архитектор Виктор Боос сделал так, что рельефный участок стал не минусом, а плюсом, который помог реализовать мечту о панорамных видах и современном формате жизни.

На маленьком узком участке общей площадью 6 соток (c перепадом высот около 10 метров) вырос четырехуровневый частный дом. Строение полностью интегрировано в сложный ландшафт и практически на 1/3 врезается в крутой склон.

Ссылка на статью