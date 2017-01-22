TOP-5 недели: дома, планировки и красивые сады

Самые-самые проекты, которые на этой неделе стали для нас бальзамом на душу! Давайте вместе еще раз посмотрим на них!
Архитекторы и дизайнеры homify работают, не покладая рук, чтобы у нашей с вами мечты сформировался более четкий и вполне реальный образ. Собирая кусочек за кусочком картинку своего будущего дома, мы надеемся, что однажды увидим его целиком и полностью, войдем в его двери и осознаем, что каждое наше решение было абсолютно правильным, если оно привело нас в эту точку. В место, где сбылось самое сокровенное – мы обрели Дом.
Вы готовы пристроить к своему дому дополнительные квадратные метры, но застряли на этапе планирования? Обидно иметь финансовые возможности и участок, который можно использовать для расширения дома и сидеть в ожидании гениальной идеи дизайна. На помощь вам придут профессионалы homify со всего света! Они спроектировали и реализовали такие невероятные варианты пристроек к дому, что вы не сможете жаловаться на отсутствие источника вдохновения. Убедитесь сами!
Итак, сколько же стоит построить обычный коттедж? Многие из нас знают, что для самостоятельной стройки (кроме заливки фундамента, например) цена в 2,5 млн рублей за коттедж в два этажа с общей площадью 150 кв. метров – это вовсе не миф, а реальность. Просто дом будет с ламинатом за 300 рублей, обоями за 100-300 рублей за рулон, плиткой за 350 рублей и т.п. Кроме того, тот же очень дешевый дом с работой строителей будет стоить уже около 3,3 млн рублей, с хорошей отделкой – 3,7 млн рублей, с террасой, забором и садом – уже 4 млн рублей, а с панорамными окнами и верандой – 4,5 млн рублей. И это всё тот же дом в 150 кв. метров с тем же поэтажным планом.
Индивидуальный жилой дом Fly House – это особенный проект, который поражает своей многоплановостью. Архитектор Виктор Боос сделал так, что рельефный участок стал не минусом, а плюсом, который помог реализовать мечту о панорамных видах и современном формате жизни.
На маленьком узком участке общей площадью 6 соток (c перепадом высот около 10 метров) вырос четырехуровневый частный дом. Строение полностью интегрировано в сложный ландшафт и практически на 1/3 врезается в крутой склон.
Украшение сада – это и приятный, вдохновляющий процесс, и великолепный результат, радующий нас долгие дни. Какие идеи вы хотели бы воплотить в декоре своего сада? Может попробуем что-то новое?
В этом обзоре мы постарались собрать для вас широчайший набор приемов ландшафтного декора на любой вкус. Это и зеленые сады с декоративными деревьями и кустарниками, и оригинальные аксессуары, и затейливые дорожки, ведущие в тень беседок. Возможно, увидев эти примеры работы специалистов ландшафтного дизайна, вы и сами почувствуете себя готовым к радикальным переменам в оформлении сада.