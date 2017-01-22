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TOP-5 недели: дома, планировки и красивые сады

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DZ-1 - dom energooszczędny, ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 Дома в классическом стиле
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Самые-самые проекты, которые на этой неделе стали для нас бальзамом на душу! Давайте вместе еще раз посмотрим на них!

10 современных домов, от которых захватывает дух!

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Архитекторы и дизайнеры homify работают, не покладая рук, чтобы у нашей с вами мечты сформировался более четкий и вполне реальный образ. Собирая кусочек за кусочком картинку своего будущего дома, мы надеемся, что однажды увидим его целиком и полностью, войдем в его двери и осознаем, что каждое наше решение было абсолютно правильным, если оно привело нас в эту точку. В место, где сбылось самое сокровенное – мы обрели Дом.

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10 бюджетных пристроек к дому

Rear Extension Phi Architects
Phi Architects

Rear Extension

Phi Architects
Phi Architects
Phi Architects

Вы готовы пристроить к своему дому дополнительные квадратные метры, но застряли на этапе планирования? Обидно иметь финансовые возможности и участок, который можно использовать для расширения дома и сидеть в ожидании  гениальной идеи дизайна. На помощь вам придут профессионалы homify со всего света! Они спроектировали и реализовали такие невероятные варианты пристроек к дому, что вы не сможете жаловаться на отсутствие источника вдохновения. Убедитесь сами!

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Как построить дом за 2 млн: идеи и планировки

DZ-1 - dom energooszczędny, ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1 Дома в классическом стиле
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła – 1

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła – 1
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła - 1

Итак, сколько же стоит построить обычный коттедж? Многие из нас знают, что для самостоятельной стройки (кроме заливки фундамента, например) цена в 2,5 млн рублей за коттедж в два этажа с общей площадью 150 кв. метров – это вовсе не миф, а реальность. Просто дом будет с ламинатом за 300 рублей, обоями за 100-300 рублей за рулон, плиткой за 350 рублей и т.п. Кроме того, тот же очень дешевый дом с работой строителей будет стоить уже около 3,3 млн рублей, с хорошей отделкой – 3,7 млн рублей, с террасой, забором и садом – уже 4 млн рублей, а с панорамными окнами и верандой – 4,5 млн рублей. И это всё тот же дом в 150 кв. метров с тем же поэтажным планом.

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Уникальный дом в Московской области

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища BOOS architects Дома в стиле минимализм домик на пляже,дом,машины,парковка,терраса на крыше,круто,боос,boos,boos architects,кирпичный дом,brick,ziegel
BOOS architects

FLY house / Частный дом в МО на берегу водохранилища

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Индивидуальный жилой дом Fly House – это особенный проект, который поражает своей многоплановостью. Архитектор Виктор Боос сделал так, что рельефный участок стал не минусом, а плюсом, который помог реализовать мечту о панорамных видах и современном формате жизни.

На маленьком узком участке общей площадью 6 соток (c перепадом высот около 10 метров) вырос четырехуровневый частный дом. Строение полностью интегрировано в сложный ландшафт и практически на 1/3 врезается в крутой склон.

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После просмотра этих 19 садов, вы точно захотите преобразить свой

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates Сад в стиле модерн
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

Украшение сада – это и приятный, вдохновляющий процесс, и великолепный результат, радующий нас долгие дни. Какие идеи вы хотели бы воплотить в декоре своего сада? Может попробуем что-то новое? 

В этом обзоре мы постарались собрать для вас широчайший набор приемов ландшафтного декора на любой вкус. Это и зеленые сады с декоративными деревьями и кустарниками, и оригинальные аксессуары, и затейливые дорожки, ведущие в тень беседок. Возможно, увидев эти примеры работы специалистов ландшафтного дизайна, вы и сами почувствуете себя готовым к радикальным переменам в оформлении сада.

Дома и дачи из транспортных контейнеров

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