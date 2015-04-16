Лофт в панельной высотке

Длинный рабочий стол условно делит пространство лофта на две функциональные зоны – обеденную комнату и гостиную. В течении дня комнату заполняет яркий солнечный свет, а в вечернее время в ней зажигаются многочисленные лампы и светильники, а в окнах отражаются огни большого города.

Пространство лофта кажется предельно открытым, но что же скрывается за таинственной белой перегородкой?