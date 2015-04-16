Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Лофт в панельной высотке

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Loft, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Гостиная в стиле лофт
Loading admin actions …

Планировщиков спальных районов нередко обвиняют в однообразном внешнем облике крупных жилых кварталов. На их улицах умудряются заблудиться даже местные жители. Но стоит подняться на крышу одной из городских высоток, как серая и монотонная архитектура преображается – перед вами длинные, широкие дороги и бесконечная мозаика, составленная из окон соседних домов. Кажется, что вы беззаботно парите в воздухе, а над вами течет своим чередом размеренная жизнь типового спального района.

Жизнь на высоте птичьего полета

Loft, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Кухня в стиле лофт
APRIL DESIGN

Loft

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Впрочем, чтобы испытать чувство полета, совсем необязательно забираться на крышу, достаточно снять квартиру на одном из последних этажей городской высотки и нанять высококлассных дизайнеров, способных превратить жилое помещение стандартной планировки в просторный и ультрасовременный лофт. Перед вами – дизайн интерьера от специалистов из студии April Design. Панорамные окна, занимающие большую площадь стен, и открытая планировка квартиры действительно рождают иллюзию парения в воздухе.

Бескомпромиссный минимализм

Loft, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Гостиная в стиле лофт
APRIL DESIGN

Loft

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Главная изюминка гостиной – голые стены из бетона и заводские лампы от известного дизайнера Сержа Муя (Serge Mouille). Лампы его производства продаются как раритетные предметы – каждый образец штампуется и пронумеровывается. Их черные, асимметричные абажуры похожи на застывшие в воздухе маленькие инопланетные корабли, которым было поручено охранять покой жителей этого лофта.

Куда ведет перегородка-книжка?

Loft, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Кухня в стиле лофт
APRIL DESIGN

Loft

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Длинный рабочий стол условно делит пространство лофта на две функциональные зоны – обеденную комнату и гостиную. В течении дня комнату заполняет яркий солнечный свет, а в вечернее время в ней зажигаются многочисленные лампы и светильники, а в окнах отражаются огни большого города. 

Пространство лофта кажется предельно открытым, но что же скрывается за таинственной белой перегородкой?

Свободное пространство ванной комнаты

Loft, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Ванная в стиле лофт
APRIL DESIGN

Loft

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

За счет нескольких картин цветовая палитра спальни кажется на порядок богаче всех остальных частей лофта. Рискнем предположить, что заказчики интерьера сами являются представителями творческой профессии или, как минимум, большими поклонниками современного искусства. В любом случае, одним из источников их вдохновения непременно является собственная квартира, ведь засыпая и просыпаясь они имеют возможность испытывать непередаваемое чувство полета на огромной высоте.

Дисциплина и вдохновение

Loft, APRIL DESIGN APRIL DESIGN Спальня в стиле лофт
APRIL DESIGN

Loft

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

За счет нескольких картин цветовая палитра спальни кажется на порядок богаче всех остальных частей лофта. Рискнем предположить, что заказчики интерьера сами являются представителями творческой профессии или, как минимум, большими поклонниками современного искусства. В любом случае, одним из источников их вдохновения непременно является собственная квартира, ведь засыпая и просыпаясь они имеют возможность испытывать непередаваемое чувство полета на огромной высоте.

6 способов создать стильную японскую спальню
Понравился ли вам этот проект? Ждем ваших комментариев! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо