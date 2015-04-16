Лофт в панельной высотке

Планировщиков спальных районов нередко обвиняют в однообразном внешнем облике крупных жилых кварталов. На их улицах умудряются заблудиться даже местные жители. Но стоит подняться на крышу одной из городских высоток, как серая и монотонная архитектура преображается – перед вами длинные, широкие дороги и бесконечная мозаика, составленная из окон соседних домов. Кажется, что вы беззаботно парите в воздухе, а над вами течет своим чередом размеренная жизнь типового спального района.
Впрочем, чтобы испытать чувство полета, совсем необязательно забираться на крышу, достаточно снять квартиру на одном из последних этажей городской высотки и нанять высококлассных дизайнеров, способных превратить жилое помещение стандартной планировки в просторный и ультрасовременный лофт. Перед вами – дизайн интерьера от специалистов из студии April Design. Панорамные окна, занимающие большую площадь стен, и открытая планировка квартиры действительно рождают иллюзию парения в воздухе.
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изюминка гостиной – голые стены из бетона и заводские лампы от известного дизайнера Сержа Муя (Serge Mouille). Лампы его производства продаются как раритетные предметы – каждый образец штампуется и пронумеровывается. Их черные, асимметричные абажуры похожи на застывшие в воздухе маленькие инопланетные корабли, которым было поручено охранять покой жителей этого лофта.
Длинный рабочий стол условно делит пространство лофта на две функциональные зоны – обеденную комнату и гостиную. В течении дня комнату заполняет яркий солнечный свет, а в вечернее время в ней зажигаются многочисленные лампы и светильники, а в окнах отражаются огни большого города.
Пространство лофта кажется предельно открытым, но что же скрывается за таинственной белой перегородкой?
За счет нескольких картин цветовая палитра спальни кажется на порядок богаче всех остальных частей лофта. Рискнем предположить, что заказчики интерьера сами являются представителями творческой профессии или, как минимум, большими поклонниками современного искусства. В любом случае, одним из источников их вдохновения непременно является собственная квартира, ведь засыпая и просыпаясь они имеют возможность испытывать непередаваемое чувство полета на огромной высоте.
За счет нескольких картин цветовая палитра спальни кажется на порядок богаче всех остальных частей лофта. Рискнем предположить, что заказчики интерьера сами являются представителями творческой профессии или, как минимум, большими поклонниками современного искусства. В любом случае, одним из источников их вдохновения непременно является собственная квартира, ведь засыпая и просыпаясь они имеют возможность испытывать непередаваемое чувство полета на огромной высоте.